Una joven “gamer” respondió a un aviso laboral y le respondieron que mande “fotos sexys”

Una joven “gamer” denunció públicamente que tras aplicar para un empleo de críticas de videojuegos le respondieron que lo primero que debía hacer era enviar fotos de ella, “entre más sexys mejor”, una respuesta que encaja en la tipología de “grooming o publicidad fraudulenta”, según señaló Silvia Lommi, subsecretaria del Consejo Nacional de las Mujeres.

Nuri Bendersky

El empleo había sido publicado en Facebook y estaba apuntado a ‘chicas gamers‘ que quisieran hacer ‘reviews‘ (críticas) de videojuegos, por lo que Camila aplicó el viernes pasado.

‘Cuando leí la respuesta me dio vergüenza ajena, tal como le respondí a la persona que se comunicó conmigo. No me parece bien eso de manchar la imagen de la mujer youtuber/gamer tratándola de carnada‘, afirmó a Télam Camila.

La respuesta que le enviaron decía: ‘Espero que estés bien! Nuestra página web tiene un target de hombres de 18 a 34 años en toda Latinoamérica. Aparte de los videojuegos, una de las cosas que más le llama la atención a este target son las chicas lindas‘.

‘La intención es utilizar nuestro canal para emitir videos de una o más chicas lindas jugando videojuegos o comentando sobre ellos. Para comenzar, podrías por favor enviarme tu foto? Entre más fotos y entre más sexys mejor‘, continuó.

Camila, quien es mayor de edad, le respondió: ‘Disculpá, creí que era para reviews de verdad, trabajar con ganas, no manchar la imagen de una mujer youtuber/gamer haciéndola quedar como carnada y tratándola de objeto‘.

‘Suerte, gracias por tu interés‘, fue el mensaje que recibió la joven inmediatamente después de enviar su respuesta. Antes esta situación, Camila decidió hacer público lo que le pasó y difundir la captura de pantalla de los mensajes. ‘Este tipo de comunicaciones puede estar estar dentro de aquellas que se utilizan para captar imágenes de chicas y luego extorsionarlas‘, explicó Lommi.

La especialista además calificó al aviso no sólo como ‘sexista y discriminador‘, sino que también consideró que representa un ‘riesgo, especialmente para captar a menores‘. ‘Puede haber otras chicas que queden atrapadas por buscar un trabajo. Por eso es necesario alertar a todas las jóvenes sobre este tipo de comunicaciones que suelen enganchar con algo atractivo‘, recalcó Lommi.

La psicóloga indicó que este tipo de avisos puede ser un ejemplo de grooming (acoso virtual), publicidad fraudulenta o hasta incluso de sospecha delictiva. El aviso en cuestión decía: ‘Eres Gamer? Eres Chica? Crees que eres linda (aunque sea en cámara?).

Buscamos la próxima Cara de VideoJuegosADiario.com! Juegos gratis para hacer review y pagos! Contáctanos! editor@videojuegosadiario.com‘. En la Ciudad de Buenos Aires existe una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos a la que se puede consultar por casos de este estilo.

Entre los delitos de los que se encarga este organismo se encuentra la pornografía con menores involucrados, el suministro de material pornográfico a personas menores de edad, el hostigamiento y el maltrato, las amenazas simples, la violación de secretos y de la privacidad, y el grooming. La fiscalía tiene un teléfono que funciona las 24 horas, los 365 días del año: 0800-33-347225, para consultar al respecto.