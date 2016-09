Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142248

Desesperado pedido de una madre para que su hijo no pierda la vista

Un pedido de ayuda muy concreta llegó a esta redacción cuando Yanina Leguizamón contó la dolencia que padece su hijo Alejo, de 9 años, en uno de sus ojos. Necesita 30 mil pesos para que una Clínica de Buenos Aires pueda operarlo y salvarle la visión.

Nuri Bendersky

Según contó Yanina a NORTE, “en diciembre del año pasado comenzamos una odisea de mucha angustia, impotencia y desesperación”. Lo que comenzó con una molestia en un ojo, siguió con lagrimeos, pequeños derrames y terminó agravándose hasta que finalmente fue diagnosticado con “úlcera visual”.

Desde ese momento, y luego de visitar 10 Oftalmólogos de la ciudad de Resistencia, la joven madre de Alejo visitó al profesional onceavo, quien indicó la urgente derivación a Buenos Aires para una intervención quirúrgica.

Alejo tiene 9 años y hace 5 meses dejó de asistir a la Escuela de Educación Primaria N° 54 Ejército Argentino, de esta ciudad, donde cursaba el cuarto grado.

Su dolencia ocular no le permite tener contacto con la luz solar, por lo que todo su ritmo habitual fue mutando.

“Duerme todo el día y se despierta a la noche. Lo hace, porque el sol le perjudica muchísimo su ojo y el dolor a veces es insoportable”, indicó Yanina, quien señaló además que “Alejo no puede salir a la calle, casi no tiene vida social. Es desesperante ver que tu hijo no viva las cosas habituales que debe vivir un niño con tanta energía”, resaltó.

La ayuda

La familia Leguizamón, junto a varios padres de los compañeros de Alejo, vienen realizando diferentes actividades para recaudar fondos y llegar a los 30 mil pesos que necesitan para pagar la cirugía en una Clínica especializada en Buenos Aires.

“La intervención quirúrgica involucra la colocación de una membrana sobre la cornea en uno de sus ojos”, detalló Yanina, quien lamentó informar que “hace unos días comenzó con una molestia en el otro ojo, el cual ahora se encuentra cubierto de sangre”, relató. Respecto al contacto con autoridades provinciales o municipales, Yanina Leguizamón sostuvo que “nadie se hizo presente por mi caso, excepto un funcionario de la Municipalidad de Resistencia quien se hizo cargo de los pasajes”.

Sin dudas, la celeridad en este caso es fundamental, ya que cada día que se pierden, la situación en la vista de Alejo empeora, además de que el costo que envió la Clínica a la familia también podría sufrir un aumento.

Té Solidario por Alejo

Entre las actividades que realizará la familia de Alejo para seguir juntando fondos será un Té Solidario, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Salón Sofía, ubicado sobre avenida 9 de Julio 953.

El evento comenzará a las 17 y tiene un costo de 200 pesos. Las tarjetas pueden adquirirse en Florería Selva, ubicada contiguamente al salón Sofía. “habrán premios, sorteos y un espectáculo musical”, adelantó Yanina a todos aquellos que quieran sumarse a colaborar por una obra más que solidaria.

Quienes quieran contactarse directamente con Yanina Leguizamón, pueden hacerlo al 362-4884637.