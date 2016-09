Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142242

El Chaco al borde de una de las siembras algodoneras más reducidas de su historia

Los augurios algodoneros no son para nada favorables. Por el contrario, los entendidos en el tema estiman como una de las peores campañas de los últimos tiempos, con un área de siembra que caerá drásticamente y ni siquiera superará las 100 mil hectáreas en la provincia, con la vecina Santiago del Estero en el primer lugar a nivel nacional.

Ante este panorama, muy lejos quedará la meta del gobierno provincial de llegar a 300 mil hectáreas implantadas con el textil en el Chaco, superficie que hoy la ocupa fundamentalmente el girasol y algo de trigo.

En esta línea y tras recorrer diferentes lotes del sudoeste provincial, el titular de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos, Luis Emilio Alal, brindó un panorama de la realidad textil de la provincia y el país, al tiempo que manifestó un fuerte alegato de incertidumbre algodonera en el marco del Día del Agricultor:

“Para el algodón es seriamente preocupante la situación por la que estamos atravesando. En el Chaco va a caer drásticamente la superficie de siembra y vamos a estar como en la campaña 2001-2002 cuando se hicieron unas 100 mil hectáreas de algodón”, precisó el empresario.

Así recordó que estuvo recorriendo el núcleo algodonero chaqueño conformado por el sudoeste provincial, desde Villa Ángela hasta General Pinedo, pasando por San Bernardo, Las Breñas y Charata: “La casi totalidad de los campos están sembrados con girasol y trigo. Muy poco con rastrojos volteados que seguramente pensarán sembrar algodón. En ese recorrido sobre la ruta nacional 95, rutas 6 y 89, no se va a sembrar el 5 por ciento de las chacras con algodón", graficó el dirigente.

Alal observó que se va a sembrar algo más hacia la zona de Santiago del Estero, provincia que por primera vez superaría ampliamente en hectareaje de siembra al Chaco.

“En la zona de Sáenz Peña -cuna textil-, prácticamente desapareció el algodón y no se van a sembrar más de 3.000 hectáreas. En el domo agrícola que empieza en Villa Ángela y termina en Castelli va a ser lastimosa la siembra de algodón”, agregó.

“Ni un peso del Fondo Algodonero”

En diálogo con FM Universidad, el dirigente textil coincidió con el subsecretario de Algodón de la provincia, Omar Farana, y aseguró que del Fondo Algodonero Nacional no bajó un peso al Chaco. “La provincia cuenta con muy escasos recursos para financiar la siembra y la plata gruesa que debe venir desde la Nación no aparece. Del Fondo Algodonero no bajó ni un peso. Estoy seriamente preocupado por el futuro de la industria textil algodonera a partir del año que viene. Hoy no somos competitivos con los precios de los productos que se traen del exterior, por un dólar que está totalmente rezagado. Si encima tenemos que pensar que no sé si vamos a cubrir la demanda de fibra de algodón y tenemos que salir a importar, muy pocas hilanderías van a funcionar”, destacó Alal.

Mensaje a los agricultores

Finalmente brindó un gran saludo a todos los agricultores y los instó a sembrar algodón, pues caso contrario se rompería una cadena centenaria: “Tenemos un pequeño aviso que si se siembra poco algodón van a pasar los precios de exportación a los de importación, con una diferencia del 20 por ciento. Por eso hay un pequeño aliciente para sembrar algodón”, concluyó.

Deben trabarse las importaciones

“Hay que recalcar que los gobiernos provinciales pueden hacer algo, pero el gran paquete debe venir de la mano de la Nación. Fundamentalmente, en este momento con el tema de las importaciones, ya que debe trabarlas porque nos desalienta a los pocos que estamos queriendo dar batalla”, explicó el titular de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos, Luis Emilio Alal.

Fue más allá y dijo: “No podemos tener sueldos con cargas sociales y aguinaldo que orillan los 2000 y pico de dólares con un tipo de Bangladesh que paga 40 dólares. Que nos den las mismas herramientas y les vamos a mostrar si somos más o menos capaces que los chinos”.

“Pagamos cerca de 30 mil pesos un flete desde Villa Ángela a Buenos Aires, pero de Rosario en adelante tenemos que poner custodia, que nos sale cerca de 10 mil pesos, porque si nos roban el camión el seguro no nos cubre si no tenemos custodia”, concluyó en diálogo con FM Universidad.