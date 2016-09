Un hombre asegura tener 145 años y se quiere morir

Mbah Gotho Sodimejo, quien vive en la isla de Java, Indonesia, asegura tener 145 años y dice que ya es tiempo de partir. El hombre tiene documentos de identidad que avalan la veracidad de su historia y asegura haber nacido en 1870. "He logrado vivir tantos años porque siempre me cuidó gente que me ama", dijo Sodimejo a BBC.