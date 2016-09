Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142236

Emerenciano Sena sobre adjudicaciones de tierras a movimientos sociales

"Los recursos que obtuvo el MTD están a la vista”

En respuesta a una nota que NORTE publicó el domingo sobre adjudicaciones de tierras a movimientos sociales, el dirigente Emerenciano Sena hizo varias aclaraciones.

Eliana Coronel

La nota en cuestión describió cómo afectó la paralización en el envío de fondos del Estado a las cooperativas que construyen viviendas sociales y en un segundo título (Las adjudicaciones de tierras a Tito López) se lo nombró a Sena como uno de “los dos principales referentes piqueteros de la provincia que mantuvieron un vínculo armonioso con Capitanich” como gobernador. “Se dice que antes y después del escándalo por Sueños Compartidos recibí ‘importantes recursos’ y nunca recibí nada a título personal; ni del gobierno radical, ni con el de Coqui (Capitanich) o el de (Domingo) Peppo, o de la intendencia. Lo que acá entró está en el barrio. Todo lo que tiene el movimiento está a la vista”, afirmó señalando las casas a su alrededor.

El líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio pidió hablar con NORTE en el obrador comunitario para mostrar cómo trabajan sus integrantes.

Las estructuras

Por otra parte, Marcela Acuña señaló un segundo aspecto: “Que se incluya al MTD Emerenciano en una acusación de entrega de tierras a familiares no es justo. En la nota se habla de un contexto en el que hace que el lector piense que es todo lo mismo y no es así”.

“Nos encajonaron en afirmaciones donde no todo es lo mismo. Nuestro movimiento tuvo una evolución que otros no y que ojalá la hubieran alcanzado” agregó.

La también referente de Mujeres al Frente considera que es entendible que las denuncias por Sueños Compartidos todavía sean poco claras en la opinión pública, pero toma distancia de ellas al señalar que en la actualidad la organización incrementó sus metas. “Hoy respondemos a un montón de personas que trabajan para prestar servicios, porque en este movimiento se respeta por igual al que tiene la pala y al que enseña”. Aspectos todos que, insiste, son difíciles de aclarar y describir en una sola nota.

Emerenciano agrega que lo construido comunitariamente genera que muchos los ataquen porque su proyecto “daña estructuras sindicales y de otros sectores que solo quieren obtener dinero”.

Bienes y recursos

En un terreno más personal, el dirigente asegura no tener inconvenientes con que se publiquen cuáles son sus bienes -una camioneta y un terreno cerca de Tres Horquetas- aclara, pero no “que se diga lo que no es”.

“Vivo en la casa que era de Saúl Acuña y como conductor de una organización tan grande que tiene sedes en la provincia voy a varios lugares. Tengo cuatro hijos de otro matrimonio que no tienen casa del barrio del MTD porque no se plegaron a la organización”, continúa.

En cuanto a la paralización de la obra pública, también se diferencia de otros movimientos que no diversificaron su espacio político. “Nos falta poco para terminar algunas casas de las 300 a 350 proyectadas y que pensábamos entregar en marzo”. Pese a que los recursos previstos no llegan, uno de los méritos de trabajo colectivo es haber fabricado elementos que suplan lo que se adquiere en el mercado como los ladrillos, por ejemplo.

Por otra parte se enorgullece de que hagan actividades en varios puntos de la provincia para autogestionar fondos con un fin específico y que por ejemplo se pueda generar hasta 70.000 pesos en un fin de semana y obtener también donaciones. En ese gran equipo menciona un amplio grupo de perfiles que incluye a docentes, médicos, arquitectos, abogados y también periodistas.

Un orden distinto

En la enumeración de logros, Emerenciano Sena cuenta sobre los 6866 alumnos que desde el jardín de infantes hasta el nivel terciario reciben escolarización en la provincia y los más de 120 docentes que dictan clases. “En salud tenemos siete médicos y otros profesionales de la salud más, que en Resistencia atienden a una comunidad de 1.683 familias”, cuenta el dirigente.

Los servicios abarcan recorridos domiciliarios una vez por mes para entrega de leche, controles de niños y demás integrantes del grupo familiar con historia clínica. “Ese orden nace del movimiento y no al revés -remarca- y lo mismo sucede con los docentes, el perfil es de gestión social”.

Y en cuanto al cambio de rumbo en la política nacional y provincial, opina que “se notó mucho que después de Cristina y Coqui hay más gente en las calles y rutas, que perdió un medio de vida”, por lo que auguró que “van a volver los carrerros, los que empujan los carritos; va a aumentar la presencia de la pobreza en las calles, en un círculo que se cierra con terrorismo, heridos y represión a los que salen a reclamar”.