Procastinación

Hay un refrán muy conocido que postula: “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Las personas se comportan así porque creen que el día de mañana será más adecuado para poner en práctica aquello necesario o aquello planeado.

Por: Coco Quiroz- Integral Coach - quirozco@gmail.com

El cerebro es cómplice de aquello que no es agradable o no es funcional al confort, es indudablemente el mayor enemigo, el generador del complot.

"No hay nada más cansador que una tarea no terminada".

La pregunta que surge es: ¿A quién postergas, cuando postergas?

La procastinación, postergación o posposición es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por situaciones más irrelevantes y/o más agradables.

Se trata de un trastorno del comportamiento que tiene su raíz con asociación de la acción a realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad (estrés). Éste puede ser psicológico (ansiedad -frustración), físico (tarea, trabajo fuerte o ejercicio físico) , y/o intelectual. El término se aplica comúnmente al sentido de ansiedad generado ante una tarea pendiente sin tener la voluntad para concluirla.

La procastinación como síndrome que evade el responsabilizarse, posponiendo tareas a realizar, puede llevar al individuo a refugiarse en actividades ajenas a su cometido. La costumbre de posponer, puede generar dependencia de diversos elementos externos, tales como el Internet, leer libros, salir de compras, comer compulsivamente o también dejarse absorber en exceso por la rutina laboral (workaholicos) como pretexto para evadir alguna forma de responsabilidad, acción o decisión que transita en el postergar.

“La vida es para nosotros una larga Postergación” (H.Miller)

Existen dos tipos de individuos que ejecutan esta acción:

Procastinadores eventuales, cuya actitud evasiva no se repite habitualmente.

Procastinadores crónicos, cuya conducta evasiva es constante y repetida en el tiempo.

Cuando uno se debate entre el PLACER INMEDIATO y el BENEFICIO A LARGO PLAZO, y la elección depende de uno mismo, aparece la tendencia a declinar por lo inmediato. ¿Por qué? Porque cuesta mucho renunciar a esa cultura cómoda de bienestar, de bienestar engañoso?

Porque esta clase de auto boicot está plenamente asociado a los placeres de la mente, placeres que nos juegan en contra y nos conducen a la resistencia que indefectiblemente genera aún mayor persistencia, impidiéndonos conseguir los ansiados resultados, que repetidamente quedan a la espera.

¿Qué hacer para corrernos de este mal hábito?

DEJAR DE RAZONAR CONSIGO MISMO.

NO ESCUCHAR-SE SEGUNDAS OPCIONES

ACTÚAR. Mientras la cabeza habla y habla y se debate, hay que accionar en la dirección correcta, esa que te acerca hacia el logro.

Sólo postergamos porque dudamos, porque NOS OFRECEMOS OTRA ALTERNATIVA A NOSOTROS MISMOS.

Postergar tiene además otro efecto secundario: ADQUIRIR LA EXPERIENCIA DE POSTERGAR. Una vez que uno se acostumbra a hacerlo, una vez que se sienta el precedente, empieza a formar parte de la vida diaria, así se hará también mañana y se convertirá en rutina.

“Deja de hacer hoy, lo que no quieres hacer toda la vida” (R.Kiyosaky)

El Efecto Zeigarnik

Este nombre, extraño y difícil de pronunciar, se debe a la psicóloga de origen ruso Bluma Zeigarnik. Bluma observó el comportamiento de los camareros en los restaurantes. Ellos tienden a recordar los pedidos que están pendientes de servir pero se olvidan rápido de aquellos platillos que ya han sido servidos a los comensales.

Entonces, el “Efecto” señalado por esta profesional tiene que ver con la tendencia de las personas a recordar más aquellas tareas inconclusas o pendientes que las que ya se realizaron. En 1927 la psicóloga hizo un gran estudio al respecto y en él, los participantes realizaban 20 tareas diferentes, una después de la otra, es decir, de forma sucesiva. Por ejemplo, tenían que resolver adivinanzas, problemas matemáticos o hacer tareas manuales.

Se los interrumpía en diferentes etapas de la prueba. La investigación demostró entonces que los participantes podían recordar mejor las tareas que no habían podido completar por culpa de las interrupciones que aquellas que habían terminado. Es decir, que apenas pasaban a la lista de “finalizados”, el cerebro las olvidaba por completo.

Entonces, ¿Qué tienen que ver el hecho de dejar las tareas sin terminar con el “efecto Zeigarnik”? Ahora lo develaremos. Más de cinco décadas después de la investigación de la psicóloga rusa, un equipo liderado por Kenneth McGraw volvieron a repetirlo.

Los participantes debían armar un rompecabezas muy difícil. Se les interrumpió cuando estaba resuelto en su mayoría, diciéndoles que el estudio había terminado y que no tenían que continuar. Sin embargo, el 90% de ellos prefirió quedarse hasta finalizar el rompecabezas.

Esto se debe a que cuando empezamos algo, estamos más dispuestos a terminarlo. Dejar las cosas inconclusas, es decir, la dilación, es más fácil que aparezca si aún no hemos comenzado con algo.

El efecto Zeigarnik nos enseña, entonces, que debemos comenzar una tarea o actividad, sin importar la razón. La cuestión es hacer lo que hay que hacer.

Mejor si es desde lo más fácil, ir de menor a mayor, de los simple a lo complejo y así cada vez más entusiasmados con los progresos y avances. Se verá uno más involucrado y será más difícil abandonarlo. Una vez que se ha dado ese primer paso, es más probable seguir adelante.

El Efecto Zeigarnik no funciona bien sino hay motivación para lograr el objetivo. Esto quiere decir que si lo que estamos haciendo no nos importa, no hace una diferencia o no cambia en nada nuestra vida, es más sencillo que encontrar una excusa para abandonar o ni siquiera comenzar