Concejales y funcionarios municipales escucharon la opinión de comerciantes sobre proyectos ligados al tránsito y transporte público

Esta mañana se debatió en la Comisión de Obras dos proyectos de ordenanza, iniciativas del presidente del Concejo, Gustavo Martínez, para la implementación de un carril único de colectivos, remises y taxis, y la construcción de dársenas de estacionamiento para comercios.

Eliana Coronel

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno municipal, Fabricio Bolatti, comerciantes, Gustavo Martínez y los siete concejales, de diversos partidos políticos, que componen esta comisión.

“La Comisión de Obras Públicas es la que tiene a su cargo el debate de las iniciativas legislativas que tengan que ver por ejemplo con el transporte público de pasajeros”, comentó Martínez y contó que en este caso se trata de dos iniciativas que establecen en las avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio, un carril único para transporte público de pasajeros de distintas modalidades como escolares, colectivos, ómnibus, remises y taxis”.

Y puso énfasis en lo importante que es para el Concejo poder lograr que esto pueda surgir por consenso. “Es por eso que hoy participan siete concejales de distintos partidos políticos como también representantes de los comerciantes de ambas avenidas y el secretario de Gobierno en un debate que permitió esclarecer datos de la iniciativa y trabajar ahora para poder ir buscando el mayor de los consensos”.

Se mostró optimista y aclaró que aún no hay ninguna definición tomada, “sino que se seguirá trabajando en este sentido porque hay varias ordenanzas que se contraponen, entre las cuales citó una de prohibición de estacionamiento de hace 20 años atrás. A la que sumó otra del estacionamiento EMI que permite estacionar en algunos sectores donde se contemplará carril único”. Habló de compromiso y aclaró que “hay cuestiones que hay que trabajar y emprolijar para que el marco jurídico sea el adecuado”.

La opinión de los comerciantes

El propietario de la Veterinaria Rodeo, ubicada en 25 de Mayo al 680, comentó que esta zona “fue la elegida por la Municipalidad para prohibir el estacionamiento”. Dijo que los tomó por sorpresa la iniciativa tomada por el Ejecutivo municipal porque de pronto aparecieron unos carteles en la 25 de Mayo dónde se prohibía estacionar las 24 horas. “Se puso en funcionamiento y la mayor parte de los comercios que trabajan en esa área, que venden mercadería pesada, directamente no podían desarrollar su actividad”, explicó.

En éste orden, precisó que “en los tres días que estuvo funcionando esa medida implementada por el Ejecutivo Municipal realmente fue desastroso para el comercio porque los clientes no podían estacionar y nosotros vivimos de los ingresos de nuestras ventas. En un fin de mes que nos estén echando a los clientes como literalmente pasó, hizo que la gente se sintiera con mucho malestar”. El veterinario se señaló como portavoz de más de 60 empresas y marcó: “Lo que pedimos es que no se innove nada hasta tanto se analicen las medidas para que no haya esta suerte de confusión y podamos seguir trabajando”.

Sobre las iniciativas del presidente del Concejo, el comerciante explicó que en esta reunión se enteraron los detalles de dichos proyectos y advirtieron que para las dársenas “los espacios que se necesitan son muy grandes por la magnitud de los camiones que tienen que parar para bajar o subir mercadería. Esto lo dejamos manifestado hoy con la intención de buscar otro tipo de alternativas y entendemos que esto fue comprendido”. Y destacó la iniciativa de abrir estos temas al debate para buscar alternativas y consideró: “Entendemos que se debe mejorar en materia de circulación del servicio público de transporte pero sin atentar contra lo que es el fundamento de una ciudad”.