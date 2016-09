Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142211

Citaron a indagatoria a Echegaray por el caso Ciccone

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray para el 26 de octubre próximo en el marco del caso por el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

Fuentes judiciales informaron a NA que, a su vez, el magistrado avanzó en los pasos para enviar a juicio oral y público al exvicepresidente Amado Boudou; a su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; al dueño de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el antiguo dueño de la gráfica, Nicolás Ciccone, el exjefe de asesores de la AFI Rafael Resnick Brenner; y el exfuncionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

También fue citada a declaración indagatoria Katya Daura, exdirectora de la Casa de la Moneda y otros implicados, pudo saber NA.

Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, y así fueron convocados Echegaray, Daura; Pablo Jorge Amato y Jorge Enrique Capirone, de la Compañía de Valores Sudamericana (la reemplazante de la ex Ciccone Calcográfica), así como los integrantes de The Old Fund, Máximo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, Juan Carlos López (vinculado comercialmente a Vandenbroele); al gerente de Compras y Contrataciones de la Casa de Moneda, Juan Biasin, y la jefa de rea de Importaciones de Casa de Moneda, Analía Istueta.

En cuanto a Echegaray, pesa en su contra la acusación de abuso de autoridad, puesto que primero la AFIP solicitó la quiebra de Ciccone Calcográfica para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y finalmente, 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad al levantamiento de la quiebra.

Daura, en tanto, está acusada de haber frustrado la compra de maquinara moderna en Casa de la Moneda con la no aprobación de un crédito otorgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y así permitir el desembarco en el ‘negocio‘ de la ex Ciccone Calcográfica.

En tanto, el Juzgado ordenó varias medidas de prueba, como la citación como testigo de Jorge Brito, CEO del Banco Macro, para el viernes 7 de octubre, en medio de versiones sobre que su entidad bancaria habría aportado los fondos para la compra de la ex Ciccone Calcográfica.