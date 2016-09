Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142208

Trabajadores de OCA reclaman el pago de sueldos y protestan por despidos

Aseguran que el panorama de la empresa se complicó a partir de una deuda con AFIP. El organismo de ingresos públicos embargó parte de la deuda y los empleados protestan porque deben pagar las consecuencias.

Los trabajadores de OCA iniciaron hoy a las 5 un paro con asistencia en los lugares de trabajo pero sin prestar servicios en ningún sector. La medida seguirá hasta esta tarde en reclamo por el pago atrasado de sueldos. Aseguran que si para la noche no acreditan, el paro continuará mañana a partir de la misma hora.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Edmundo Romero, explicó que el problema comenzó hace tres años por una multa de AFIP a la empresa de correo OCA “ocasionada por fleteros que tenían dependencia”. La multa era millonaria y para continuar con el servicio debía pagarse. Para ello se inició un pago en cuotas y con parte de la deuda pendiente la empresa cambio de dueño. “Con el cambio de gobierno el sector comercial se resintió bastante y esto perjudicó enormemente continuar con el pago. Finalmente el organismo de recaudador estatal embargó parte de la caja: “esa plata debía ser destinada para sueldos”, contó el gremialista.

Romero indicó que esto ocurrió hace tres meses y que en los primeros dos, el sueldo de los trabajadores fue acreditado escalonadamente. “Este mes aún no nos acreditan”, destacó el empleado que lleva más de 25 años trabajando en la empresa y 50 años en la actividad. “Desde que tengo uso de razón respecto a esta empresa, siempre se nos acreditaron el sueldo completo en los primeros 4 días hábiles”, indicó.

El gremialista resalta que por ley aún la empresa está a tiempo de responder, pero remarca que no les comunican sobre el problema concreto y no saben qué pasa. “Desde Buenos Aires tampoco se dice algo y la voluntad de los trabajadores llegó a un límite. Porque lo que queremos es que la empresa comunique lo que está pasando y que se plantee una estrategia de pago organizada. Ellos no tienen en cuenta que los trabajadores tenemos cuentas que pagar, impuestos, tarjeta, créditos, lo cual se afecta con una economía tan desorganizada. Queremos que la empresa haga una programación de pago”, concluyó.