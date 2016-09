Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142205

De Sáenz Peña a Mozambique: un matrimonio de médicos que dejo su esfuerzo y el recuerdo en África

SÁENZ PEÑA (Agencia)- Desarrollando el proyecto “Vida Para Mozambique", en abril del año 2008 los médicos, Laura y Roberto Gómez, partieron rumbo a Mozambique, donde desde el año 2008 y hasta noviembre del 2015 brindaron asistencia sanitaria y ayudaban a familias en extrema situación de pobreza.

Laura Gómez

Durante ese tiempo, regresando una vez cada año, los doctores Gómez fueron los únicos médicos en la provincia de Sofala, dentro de esta se encuentra Dondo un distrito con más de 100.000 habitantes, cercano al Océano Indico, allí se encontraba uno de los centros operativos de los doctores. El otro centro operativo donde estuvieron se encuentra en Milange a 1000 kilómetros al noroeste y limita con la Republica de Malawi.

Laura y Roberto Gómez, son pastores Bautistas de la Iglesia El Refugio, y los misioneros además del trabajo médico realizaban actividades evangelistas, utilizando la película Jesús en cada lugar al que asistían para la atención médica.

A través del proyecto “Vida para Mozambique”, los Gómez se propusieron fortalecer todas las acciones en salud que tiendan a aumentar la expectativa de vida, especialmente las relacionadas con enfermedades susceptibles de ser tratadas con una buena atención primaria.

También participaron en acciones en salud junto al personal local, implementando iguales protocolos de atención en relación al HIV-SIDA y tomando de la experiencia del tratamiento antirretroviral y brindado a las personas de Mozambique. Entrenaron personal voluntario de Salud para que puedan enseñar a prevenir la transmisión de esa enfermedad.

Entre los objetivos específicos que con los que partieron los doctores se plantearon promover y participar en la atención primaria en puestos de salud. Atención general, atención obstetricia, cirugías menores, tisiología y pediátrica. Promovieron actividades para movilizar a la comunidad, comisiones barriales, iglesias, municipalidad a través de charlas interactivas.

Una decisión difícil

“Fue una decisión difícil, lo pensamos y lo oramos mucho, ir a Mozambique significaba dejar de lado todo lo que teníamos, nuestra familia, el trabajo y por supuesto las comodidades que teníamos en ese momento, nosotros estábamos en un buen momento de nuestras carreras, pero la necesidad en aquel lugar era mucha y nos tocaba fuertemente a mí y a mi esposa”, comentó a NORTE el doctor Roberto Gómez.

El médico y misionero manifestó que la idea surgió a raíz de los informes que continuamente recibían con su esposa sobre la falta de médicos en el lugar y sobre la gran necesidad de que profesionales de la salud acudan a brindar sus servicios.

Los doctores Gómez tienen cinco hijos, en esa oportunidad, el menor de ellos tenía solo 15 años y acompañó a sus padres a la valiente tarea. Ir a Mozambique significaba ir a un lugar desconocido, donde la falta de agua es uno de los grandes problemas, la mortandad infantil es elevada y donde prima la pobreza.

“Obvio que no nos resultó fácil pero con la ayuda de Dios lo pudimos hacer, no teníamos agua, recurríamos a los mecanismos que acá ya nos parecen primitivos de hacer hervir el agua para potabilizarla, comer con la mano (que es parte de su cultura) y lo más doloroso fue encontrarnos con tantas personas enfermas que por no acceder a un tratamiento adecuado se mueren muy jóvenes a causa de SIDA y malaria”.

En esos ocho años los Gómez volvieron en varias oportunidades al país su primer viaje fue en abril del 2008 hasta abril del 2010; luego en 2011 regresaron a Mozambique, hasta noviembre del 2015 y durante los primeros meses del 2016 regresaron a controlar el trabajo que los voluntarios realizan en el lugar, regresando definitivamente a la ciudad en el mes de julio.

Momentos de dolor

“¿Qué pasa cuando llora un misionero? Alguna vez imaginaste porque podría llorar? Aquí en el campo, en el destino que Dios le preparo? Yo te puedo decir, yo he visto llorar varios misioneros, casi todos los que conocí, también yo. Llora como nosotros hoy, cuando de cada 4 test para determinación de HIV ,3 salen positivos y todos son menores de 23 años”, expresaba la doctora Laura Gómez en una de las cartas que escribía desde Mozambique.

Las cartas escritas por la doctora desde el centro operativo donde se encontraban plasmaban lo difícil que era la vida para las personas que tomaban la decisión de ayudar. Afrontar la muerte de un familiar a la distancia, comprometer su salud y atravesar cientos de dificultades como pasar por la aduana de Beira con un filtro de agua y un transformador de energía, que en ese lugar es realmente un riesgo. Sin embargo y a pesar de las nubes negras, se mantuvieron firmes en su misión y manifestando continuamente que solo lo soportaban con la ayuda de Dios.

“Hoy una de nuestras agentes de salud intento suicidarse con raticida…las sombras llegan, pero si estamos preparados, encendemos las luces de esperanza y ellas no nos pueden tocar. Atribulados más no desesperados, abatidos mas no desamparados…Dios está en control. La barca solo se tambalea, Él está dirigiéndola segura. NO hay temor. Sólo oración y confianza”, decía otra de las cartas.

Sin dudas fue una decisión difícil la de los doctores Gómez, pero dejar todo por ayudar al prójimo no lo hacen todos y acciones como esas, que merecen ser destacadas, muchas veces pasan desapercibidas para el resto.