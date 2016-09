Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142199

El productor del Norte, un todo terreno

CHARATA (Agencia) La lluvia de agosto se anticipó como celebración para el día del agricultor. Es que, los milimetrajes inesperados, acompañan la decisión del productor del sudoeste de apostar por el girasol. Daniel Tadinac, productor de Pinedo, habló de la actualidad y también del futuro, calificando al productor de la zona como un emprendedor que no desiste, aún en los peores momentos.

Laura Gómez

El ánimo se nota en el rostro de los productores del sudoeste, por estos días, porque agosto se despidió con una buena lluvia. “Fue una lluvia inesperada para esta época, sabemos desde el tiempo de los abuelos que en agosto no llueve, pero venimos con un girasol muy bien implantado, y los cambios después de la lluvia son muy importantes, se observaron apenas 48 horas después, y nos genera grandes expectativas”, reconoció el productor de General Pinedo, Daniel Tadinac.

Justamente, el productor comenzó a usar mucho la palabra “expectativa” en los últimos 10 meses. “El cambio de gobierno generó expectativas, uno lo ve desde el año pasado cuando no sabíamos qué sembrar, o la cantidad de campos que quedaron sin sembrar, a este año que se volvieron a alquilar campos, y en el uso de la tecnología. Hace poco, estaba en un acopio charlando y me comentaban que no tenían urea disponible, y esto es un buen síntoma; hace años no teníamos plata para comprar semillas y ahora estamos pensando en fertilizar”, analiza el productor.

El entusiasmo está, pero también hay dudas, que se ciernen principalmente a qué pasará con la Ley de Semillas, y los tiempos se acortan, pensando en la próxima campaña de soja. “Es determinante para la próxima campaña. Todos somos conscientes que tenemos que pagar, pero lo razonable y en lo que usamos, no en lo que vendemos. Creo que lo que se está pidiendo desde las entidades es lo justo. Esperemos, para el bien de todos, que esto se arregle en los próximos días, y que se encuentre una solución definitiva, para que los que hacen semillas inviertan en genética y nosotros, trabajemos tranquilos”, razonó.

“Los productores del norte somos todo terreno”, sintetiza Tadinac, al momento de buscar una definición. “Cuando vienen a realizar servicios desde el sur, nos dicen ustedes tienen todo en contra, el acceso a los puertos, el clima, y siguen sin embargo, y cuando hay una pequeña reactivación, es el productor del norte el que comienza a comprar herramientas”, comenta.

Tadinac asegura que eso se vio “apenas se comenzó a mover la economía, el productor iba a los bancos por líneas de crédito, al concesionario por una herramienta. Sabemos que está en nuestras espaldas levantar el país, siempre fue así. Esperemos que nos acompañe el tiempo, la política -que se termine de normalizar de una vez - y que podamos trabajar todos para hacer un país mucho más grande”.

El productor, que además integra el Foro de Seguridad Rural Charata-Pinedo, hablo del futuro. “Hoy todos queremos hacer estudiar a nuestros hijos, en lo que ellos quieran, pero siempre esperando que sea algo que pueda servir para el campo. El tema agropecuario lo heredamos y tenemos que seguir trabajando para que siga creciendo. Soy nieto de yugoslavos que llegaron al país en los años 20, y que abonaron estos suelos con su sudor, sangre y con sus huesos, así que tenemos una responsabilidad de trabajar para que el esfuerzo de nuestros abuelos no haya sido en vano y también para dejarles a nuestros hijos un futuro previsible”, concluyó.