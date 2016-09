Agricultores del sudoeste recuerdan su día sin celebraciones, pero con fe en el futur

Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142198

Agricultores del sudoeste recuerdan su día sin celebraciones, pero con fe en el futuro

VILLA ÁNGELA (Agencia) - El Día del Agricultor es una fecha importante, teniendo en cuenta que la labranza de la tierra representa el desarrollo de los pueblos y el trabajo del hombre de campo de esta zona forma parte de la historia, el presente y el futuro de la región.

Nuri Bendersky

Por Pedro Capkauskas

Como los últimos años, la Colonia Juan José Paso a través del Club Juventud Agraria, no será sede de los actos centrales provinciales, tan caro a los sentimientos de nuestros productores.

Una vez más las puertas de la entidad, que cumple sus primeros 78 años de vida, no se abrirán. Lo que solía suceder todos los 8 de septiembre para dar paso a numerosas familias que como siempre se volcaban en forma masiva a compartir una mesa, donde las anécdotas y los recuerdos se sumaban a las vicisitudes del diario trajín que los envuelve.

Así lo reflejan muchos chacareros, que nos cuentan a diario sus dificultades, algunos hablan del daño que venía y viene afectando a sus campos, la falta de lluvias, las plagas como el picudo, la paloma, que hoy azota a sus plantaciones, y que fundamentalmente atenta contra la economía de los productores, tanto a los más grandes como a los más pequeños.

Endeudamiento en tiempo de crisis

Otros cuentan del grave endeudamiento que padecen, producto de tiempos de crisis, de malas políticas económicas que atentaron contra la actividad, y que lamentablemente provocaran años atrás, situaciones económicas apremiantes que hicieron a la quiebra en muchos casos, y en otros el abandono de la actividad producto de la falta de rentabilidad.

Pero sin dudas, nuestros “gringos” y “criollos” siempre se caracterizaron por sacar fuerzas de donde pueden y esto no es impedimento para que se haga un alto, a pesar como dijéramos, de las dificultades que atraviesan para recordar esta fecha.

En este marco, debemos reconocer que nuestros productores son, fueron y serán la fuerza motriz generadora de la actividad económica de la provincia. Y esto hace, que valga la pena el esfuerzo recordar este día y compartirlo junto a ellos.

Desde la lejana Europa

Pero también debemos recordar una realidad que es historia en nuestra Provincia, y que habla de numerosos inmigrantes, como nuestros viejos, que en su mayoría dejaron su lejana Europa, y llegaron a este país.

Algunos se radicaron en este Chaco, llenos de ilusiones y esperanzas, se instalaron en la zona rural, y junto a “criollos” y “nativos” de estas tierras, abrieron piquetes y caminos donde nos los había.

Araron sus tierras como podían, sembraron con lo que tenían, le dieron vida a nuestros campos, formaron sus familias, criaron sus hijos, permitieron que nuestros pueblos crecieran, y por encima de todo nos enseñaron, con su ejemplo, con su fuerza y tesón que bajo ningún concepto ante la adversidad.

A no bajar los brazos

Sin dudas hoy a pesar de no abrirse las puertas de Juventud Agraria de la Colonia Juan José Paso, y en un momento que quizás no sea el mejor, el Chaco al celebrar este día les dirá presente a estos agricultores que no le hacen mella al trabajo, ni a los problemas y que son el pilar fundamental de nuestra economía.