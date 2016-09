Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142188

La deuda social con los adultos mayores

Los avances científicos y sanitarios han contribuido a elevar la expectativa de vida en casi todo el mundo, generando fuertes cambios en la pirámide poblacional y dando paso al fenómeno conocido como envejecimiento demográfico. En la Argentina, según datos del Censo 2010, el 10,2 por ciento de su población es mayor de 65 años, lo que ubica a nuestro país dentro de las naciones de América Latina con mayor porcentaje de esta población.

Mariano Bianucci

Por otra parte, las proyecciones demográficas prevén que en la próxima década esa cifra trepará al 12,7 por ciento, y se estima que en el año 2050 ese sector de la población llegará al 19 por ciento.

Los expertos advierten que para ese entonces, en nuestro país la población de personas mayores de 65 años sobrepasará en proporción a la población de niños y adolescentes de menos de 15 años. Por esta razón resulta de enorme importancia replantear lo que se entiende por vejez y envejecimiento, ya que se está ante la presencia de vidas cada vez más longevas en un amplio sector de la población. Por otra parte, debe señalarse que este aumento del promedio de vida de las personas si bien es un dato alentador, no es menos cierto que en las sociedades actuales prevalecen valores como la productividad económica y los estereotipos “saludables” asociados a la juventud, lo que hace que la etapa del adulto mayor sea vista con una carga negativa.

Una encuesta realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), a 6.000 adultos mayores de 60 años de distintas localidades del país, en cierta forma confirma que el envejecimiento es considerado, entre otras cosas, como una carga para las familias y también a veces como una amenaza para los sistemas de salud. El sondeo en cuestión reveló que la mitad de los adultos mayores encuestados siente que no se los tiene en cuenta para tomar decisiones en el ámbito familiar, para manejar sus vidas y su dinero.

En efecto, según la encuesta de la UCA, cinco de cada diez personas mayores considera que no son valoradas sus opiniones ni su experiencia. Del total de encuestados, el 20 por ciento declaró que vive sin compañía, el 30 por ciento lo hace en hogares con otras personas mayores, mientras que el 50 por ciento convive con personas menores de 60 años. En tanto, dos de cada diez mayores señalaron que perciben que sus familias no los dejan participar en la toma de decisiones ni en temas relacionados con la atención de su salud; mientras que tres de cada diez aseguran que en sus entornos familiares no reciben la comprensión afectiva que necesitan. No caben dudas de que esta falta de valoración por parte de las familias actúa en detrimento de la calidad de vida de los adultos mayores y por eso es necesario que la sociedad en su conjunto asuma como propio este nuevo desafío que se plantea con ellos.

Se deben promover valores que rescaten las experiencias y conocimientos de los mayores, así como la vinculación intergeneracional de abuelos, padres y nietos. Los municipios y gobiernos locales, a su vez, deben habilitar espacios e impulsar políticas públicas destinadas a garantizar la inclusión de los adultos mayores con actividades de recreación y actividad física, que contribuyan a cambiar la percepción negativa que la mayoría de la gente tiene de la vejez. Las familias, por su parte, deben asegurar comprensión, protección y respeto a sus adultos mayores para que de esa manera puedan mejorar su autoestima y ganar en calidad de vida.