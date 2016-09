Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142172

Inicio » Información » Locales

Barrios de Pie marcha mañana en reclamo por el acceso de los niños a la Educación

Por la mañana, el movimiento irá al Ministerio de Educación de la Provincia por un reclamo que lleva más de cinco meses.

Laura Gómez

La organización Barrios de Pie decidió en plenario del Departamento San Fernando marchar mañana por la mañana al Ministerio de Educación para exigir respuestas por un reclamo que hace cinco meses vienen esperando. Se trata del acceso a la Educación para los niños y niñas que asisten a los círculos infantiles que llevan adelante el movimiento.

Al respecto en un comunicado expresaron que la preocupación es que “los niños no puedan acceder a una educación como corresponde”. En concreto resaltan que “los ministros de este gobierno no están a la altura de las circunstancias, y no viven la realidad que se viven en los barrios más humilde de nuestra provincia”.

“Hemos dialogado con diferentes referentes de dicha cartera en lo que va en el transcurso de estos meses pero es evidente que no nadie se hace cargo de lo que dicen, y eso no es bueno ya que nuestra organización está abierta al diálogo permanente, pero nos preocupa que mientan y por ello terminen pagando los más necesitados”, concluyen.