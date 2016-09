Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142159

Acusa a activistas contra la violencia de género

Pide que dejen de hostigarla por las redes sociales

Una joven de la ciudad de Resistencia hizo pública una delicada situación que le toca vivir a partir de un cruce de opiniones sobre un caso por presunta violencia de género por el que está acusado un amigo suyo. A raíz de esto, contó que comenzó a ser “hostigada” en la red social Facebook, llegando incluso a sufrir “escraches sobre mi lugar de trabajo”.

Eliana Coronel

Natali Andrea Niz se presentó en NORTE para relatar lo que vive desde hace unos días, cuando salió en defensa de un amigo suyo acusado en un caso de violencia de género. “Mi amigo es músico, y desde que ocurrió el hecho por el cual lo acusan estas chicas (por la agrupación Ni Una Menos) permanentemente efectúan escraches sobre él y sobre todos los establecimientos en que tiene la posibilidad de tocar con su banda de rock, por lo que constantemente estos locales terminan suspendiendo esas presentaciones y le impiden a él y sus compañeros poder tocar”, señaló Niz. Ella hace referencia a un caso por presunta violencia de género ocurrido el año pasado y el cual se encuentra en instancia judicial.

El problema, señala Niz, es que “como yo no opino lo mismo que estas mujeres, ahora me atacan y me escrachan a mí, y esto me trae problemas también en mi trabajo”, aseguró preocupada. La joven sabe que su postura es “incómoda” pero considera que no es justo el trato que recibió por “mi forma de pensar”.

Todo se desencadenó la semana pasada, cuando un local gastronómico de Resistencia informó a través de Facebook la decisión de suspender el recital de la banda Torker a raíz de las acusación por violencia de género que pesa sobre uno de sus integrantes. “En esa publicación, y a raíz de comentarios de algunas personas, yo respondí, y admito que pude haber usado palabras desubicadas y por eso pido perdón, pero desde entonces comenzaron a insultarme y atacarme permanentemente en la red social”, comentó. Niz señala al colectivo Ni Una Menos Resistencia, pero en particular hacia una joven hermana de la mujer que denunció por presunta violencia de género a su amigo. “Esta chica comenzó a postear comentarios sobre mi trabajo en un jardín de infantes poniendo cosas muy hirientes y pidiendo a la gente que no mande a sus hijos a la institución, y eso me afecta mucho” señaló la denunciante, aclarando que ella no es maestra jardinera sino personal auxiliar. Para ejemplificar, la joven mostró varios de estos comentarios.

Antecedente violento

Además de la exposición de esta situación de hostigamiento, Natali Niz recordó un hecho de violencia ocurrido en el mes de junio en un conocido bar de la ciudad, el cual fue oportunamente denunciado.

Según consta en la denuncia registrada en la División de Atención de la Mujer el 8 de junio, esa madrugada su amigo fue atacado por dos sujetos en el baño de hombres del bar rockero ubicado en calle Saavedra. “Esa noche mi amigo va al baño y yo me quedo en el pasillo. Dos hombres entraron detrás de él y un rato más tarde cuando salen estaban eufóricos y uno de ellos me empujó y me amenazó diciéndome ‘no te metas que se quién sos’. Cuando me fijo por la puerta lo vi a mi amigo tirado y muy lastimado, por lo que con otros amigos lo ayudamos a salir”, relató complementando el texto de la exposición policial de ese día.

La relación de ese episodio ocurrido en junio con la situación de hostigamiento que ella denuncia ahora surge “porque el muchacho que golpeó a mi amigo y que me amenazó es el novio de la chica que promueve los escraches en Facebook” manifestó, destacando que es la hermana de la mujer que denunció por violencia a su amigo. En ese escrito policial identificó como el agresor a un joven de 35 años cuyas iniciales son J.C.F. Consultada por qué no hicieron pública la denuncia al momento de haber ocurrido el ataque, dijo que por decisión de su amigo, pero que decide hacerlo ahora al notar “la relación con estos permanentes ataques en las redes sociales”.

Finalmente, Natalí pidió que cesen los escraches y mensajes agraviantes hacia su persona, a la vez que pidió a las autoridades el resguardo necesario por si a ella le ocurre algo.