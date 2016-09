Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142155

Algodón: el subsecretario Farana habla de “marginación creciente” de la Nación y advierte sobre el futuro del textil

La meta de llegar a las 300.000 hectáreas algodoneras para las próximas campañas en la provincia lejos está de concretarse. Al menos así lo entiende el subsecretario de Algodón del Chaco, Omar Farana, quien manifestó su preocupación acerca de la realidad y el futuro del cultivo, al tiempo que expresó la “marginación creciente” de parte del gobierno nacional para el desarrollo de esta actividad que en toda su cadena nuclea directa e indirectamente a unas 450.000 personas.

Eliana Coronel

La gestión de Domingo Peppo le otorgó un lugar preponderante al cultivo social por excelencia. A tal punto que creó una subsecretaría, la que sin embargo funciona en “un pasillo” y sin personal asignado formalmente (ver aparte). En este contexto, el subsecretario algodonero participó de dos de las tres reuniones de la Mesa Algodonera Nacional y no tuvo presencia en el último encuentro del Consejo Federal Agropecuario. “Preocupan sobremanera las declaraciones del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, en la última reunión del CFA. Me preocupa porque dice que hay que analizar la viabilidad de la siembra de algodón, cuando todos sabemos lo que significa la industria textil en el país y que la mano de obra que genera (alrededor de unas 450.000 personas) es mayor a la automotriz”, comparó Farana. Así agregó: “Si a eso le sumamos la inacción de los funcionarios provinciales que participaron de esa reunión, es realmente preocupante”.

El efecto picudo

En diálogo con NORTE Rural, el funcionario provincial describió la realidad del cultivo, reconoció que quedan lotes sin destrucción de rastrojos y se refirió al Fondo Compensador Algodonero del cual no bajó a la fecha un peso a la provincia. “El panorama es preocupante y se nos va a complicar mucho satisfacer la expectativa de esta gestión de gobierno de llegar a las 300.000 hectáreas de algodón en el Chaco. De cualquier manera no nos hemos quedado con los brazos cruzados y hemos elaborado propuestas alternativas”, contó.

Así, se refirió a la confección de un presupuesto adicional de 126 millones de pesos a la Ley 26.060 (Fondo Compensador Algodonero de 160 millones de pesos para todas las provincias algodoneras), que de paso “hoy está desactualizado por los costos de producción”, advirtió Farana. “Esto lo hemos planteado en la Mesa Algodonera Nacional, donde hablamos de la incidencia del picudo del algodonero que se lleva el 30 por ciento y algo más de los costos de producción”, comentó. Además, recordó que la Nación le quitó a la provincia “todo tipo de apoyo de parte del Senasa para el control de dicha plaga”.

Ante esta situación, los entendidos en el tema algodonero pronostican que la provincia del Chaco no superaría las 100.000 hectáreas de siembra de algodón en la próxima campaña 2016-2017. Si se llegara a cumplir este pronóstico, Santiago del Estero sobrepasaría al Chaco en cantidad de hectáreas implantadas, hecho inédito hasta el momento.

“No bajó un peso”

En su visita a esta Redacción, Farana se hizo tiempo para ampliar sobre el Fondo Algodonero. “Hasta ahora no bajó un peso de este fondo a la provincia para la campaña 2016/17, fundamentalmente por falta de rendiciones de la campaña 2015/16”, denunció el funcionario provincial.

Sin embargo, reconoció que para ser competitivos el mercado exige calidad de fibra: “Para lograr esto necesitamos avanzar con semillas fiscalizadas. Hoy la provincia no tiene un kilo disponible de semilla fiscalizada para ofrecerle al productor, cosa que antes se hacía a través de las cooperativas. En nuestro proyecto algodonero (POA) hablamos de recuperar a esos productores y a las instituciones. Con el Prodaf, hemos perdido en los últimos tres años la posibilidad de contar con semilla fiscalizada”, argumentó.

Finalmente, el subsecretario de Algodón de la provincia reconoció que aún queda rastrojo en pie en el Chaco. Respecto de la asistencia para la destrucción brindada por el Estado provincial, reconoció que se está “implementando fuera de término”, pero “mal o bien es un esfuerzo que hace la provincia para cumplir con estas labores culturales”. “No tuvimos participación en la confección de la nómina de productores para la destrucción de rastrojos. Sabemos que se pueden cometer errores, pero deslindamos todo tipo de responsabilidad”, concluyó el subsecretario.

Emergencia incompleta

La última declaración de emergencia productiva en la provincia alcanzó a unos 1100 productores, contabilizándose pérdidas por unos 100 millones de pesos. Sin embargo, a la provincia sólo arribaron desde la Nación unos 30 millones de pesos. Es decir, el 30 por ciento del monto estipulado: “En realidad, como mínimo debiéramos haber recibido el 50 por ciento de esa suma, en relación con vecinas provincias que siembran el 10 por ciento de lo que sembramos nosotros y recibieron 40 millones de pesos. Habla a las claras del grado de marginación creciente que vamos teniendo de parte del gobierno nacional”, disparó el subsecretario de Algodón, Omar Farana.

“Después de ocho meses seguimos pasilleando”

“Después de ocho meses todavía seguimos pasilleando (sic)”. Así describió el subsecretario de Algodón, Omar Farana, la situación actual por la que atraviesa esta dependencia del Ministerio de Producción que a la fecha no cuenta con oficina ni personal designado.

“Esto quiere decir que desde que asumí por decreto en el cargo aún no tengo oficina ni personal asignado”, ratificó el funcionario provincial. Así agregó: “No me quita el sueño, porque no soy hombre de oficina. Todo mi proceso gremial lo hice en contacto directo con los productores. Pero sí solicito que se regularice esta situación, porque los tiempos del sector productivo no podemos trasladarlos a la burocracia”.

Farana adjuntó la nómina de agentes, con sus respectivos cargos, presentada al ministro de Producción. A saber: administrativo, Rosa Gabriela García; Producción Algodonera, Guido Copetti, junto a José Orsetti (Manejo y Tecnología del Cultivo de Algodón) y Carlos Silvero y Eulogio Gauna (Innovación Productiva). En Desarrollo Algodonero, Rubén Darío Bast, junto a Bernardo Omar Villalba (Información y Estadística) y Miriam Cristina Moran (Gestión Económica y Mercado).