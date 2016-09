Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142154

Por: Hipólito Ruiz El agricultor quiere seguir apostando a trabajar la tierra “No quiero ir al pueblo, acá trabajó la tierra mi padre y mi madre, prefiero seguir aquí, ya estoy viejo”, le dijo a este periodista el agricultor Nicolás Bourzuk, de 70 años. Es que, como a Nicolás, a muchos productores les sucede que al ver que van tendiendo a desaparecer no se imaginan verse en la ciudad ni en los pueblos.

Tal vez hubiera sido más fácil y más dulce a los oídos de los que solo quieren escuchar “noticias positivas” decir que todo está bien y que los agricultores festejarán su día con bombos y platillos. Pero no es así. Hoy el agricultor sufre, y hay algunos casos que NORTE Rural pudo constatar en que algunos salieron a buscar trabajo, aunque sea como changarines. Muchas esposas de chacareros hacen masas y pan dulce para vender en las calles de los pueblos, solo para poder subsistir. Ese es el cuadro de situación.

Es que cargan en sus espaldas el peso de la familia, de quienes han trabajado la tierra, sin embargo atraviesan una de las peores crisis que pudieron soportar en tantas décadas.

“Estamos fundidos, pero no queremos irnos del campo. Es como esos chicos de Siria que piden que paren la guerra porque ellos no quieren ir a Europa, así hoy el agricultor no quiere ir a la ciudad y solo le pide al gobierno que pare de aniquilarnos, y nos ayude a producir”, dice doña Margarita, la esposa de un chacarero de la zona rural del sur de Tres Isletas.

Más de mil agricultores

La provincia del Chaco tiene, según el padrón oficial con el que cuenta el Ministerio de la Producción, 1.316 productores que implican unidades productivas que no pasan de las 100 hectáreas.

La franja de pequeños productores está en situación de quebranto. Si el Estado no los ayuda, no pueden sembrar. Tienen deudas de arrastre, no tienen capacidad de soportar nuevos endeudamientos ni tampoco son sujeto de crédito. ¿Cuál es su destino?

La recorrida hecha por NORTE Rural por distintas colonias rurales de la provincia tiene ese común denominador: la imagen del quebranto del productor, que ya casi no mira a la cara. La imagen de tristeza, de abatimiento. Pero ellos son los que producen, los que generan las ganancias y los recursos, los olvidados del sistema.

Señales para el gobierno

Sin dudas que los pequeños y medianos agricultores no pierden la esperanza de seguir trabajando la tierra. Y ponen sus expectativas arrojando como en el mar o en el desierto,bengalas al aire para que los vean y acudan en su rescate.

Pero también el productor debe saber que los tiempos han cambiado, y que tendrá que asociarse, y que tendrá que apelar al uso de la tecnología si quiere seguir existiendo como unidad productiva.

La imagen del esfuerzo y del trabajo solitario, con las pocas herramientas que tiene el pequeño productor chaqueño. “Ojalá que llueva un poco más, y ojalá los gobiernos se acuerden de nosotros”, dice don Hilario Sawoska, del lote 27 de Pampa Napenay.

La proyección agropecuaria

En forma paralela, lo que dos décadas atrás fue la zona de Charata, la agricultura intensiva comienza a dar sus pasos en el oeste chaqueño, con epicentro en Pampa del Infierno.

Hay datos que merecen ser tenidos en cuenta: en el departamento Brown, en el año 2000, la actividad agropecuaria destinó para ese fin unas 100.000 hectáreas. En el año 2011, se pasó a 250.000 hectáreas, lo cual indicó, a modo de promedio, que si se obtuvieron 2,5 toneladas por hectárea, en promedio, se pasaron a recolectar 650.000 toneladas de granos. El promedio fue de 300 dólares la tonelada, obteniéndose aproximadamente 187,5 millones de dólares. Ahora bien: los productores de la zona -con el proceso de avance en las audiencias públicas por cambio de uso de suelo- se animan a proyectar que para el año 2021 pasarían a tener 550.000 hectáreas para uso agropecuario en todo el departamento Brown.

Eso, decididamente, la convertiría, como insistimos desde NORTE Rural, en una suerte de “Pampa Húmeda Chaqueña”. Proyección de la actividad agropecuaria -Año 2000 100.000 has. -Año 2011 250.000 has. -Año 2021 550.000 has.

Importaciones textiles: acuerdo para controlar

Luego de varios meses de conversaciones, finalmente el Gobierno y textiles acordaron un monitoreo de importaciones. En este marco, se evaluará el volumen respecto de 2015 y se buscará que se reduzcan las cantidades de los bienes extranjeros para priorizar la producción nacional.

“El marco general de este acuerdo será el de evaluar la importación de productos textiles respecto del año anterior y buscar que se reduzcan las cantidades de los bienes extranjeros priorizando la producción nacional. En la actualidad aproximadamente un 60% de los productos textiles ya son importados y en el primer semestre del año se habían incrementado alrededor de un 30%”, informó la FITA (Federación de Industrias Textiles Argentinas) en un comunicado.

“Consideramos este acuerdo muy relevante para nuestro sector que es un enorme empleador en todo el país, brindando una clara señal de parte del gobierno nacional sobre su intención de sostener y darle impulso a nuestra industria”, dijo el gerente de la entidad empresaria, Eduardo Detoma.

La industria textil es una de las principales generadoras de mano de obra del país, con alrededor de 400.000 trabajadores. “Esta medida se encuentra dentro de una serie de propuestas que están siendo discutidas en el ámbito del Ministerio de la Producción nacional y que se iniciarán en función del sensible momento que está atravesando el sector debido a las crecientes importaciones y el menor consumo interno”, señaló la FITA.