Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142151

Inicio » Información » Policiales

La joven fue embestida cerca de la Terminal de Colectivos

Madre negó que su hijo haya abandonado lugar donde atropelló con su auto a Nerina

Nélida Mogica, madre del menor que atropelló con su auto a Nerina Monje, aclaró que su hijo no abandonó el lugar del accidente “y que el mismo fue quien llamó al 911, lo pueden comprobar en el registro de llamadas de su teléfono celular”, dijo frente a las versiones de los testigos que dicen haberlo visto irse.

Eliana Coronel

La mujer, enfermera de profesión -se presentó en el lugar ni bien sucedió el hecho - y dio asistencia a la víctima, junto a un vecino que se acercó y se presentó como médico. “Todos vieron que mi hijo no se fue y una señora lo metió en el auto porque los que estaban ahí querían atacarlo”, remarcó Nélida.

Nélida aclaró que su hijo nunca abandonó el lugar del hecho y dijo que hizo todos los procedimientos que la justicia le requirió. Nerina sufrió lesiones y tendrá tres meses de recuperación de las fracturas.

El accidente ocurrió el martes 29 a las 20:40, cuando el auto que manejaba el joven de 17 años embistió a Nerina Monje, que estaba cruzando la calle a la altura de avenida Malvinas Argentinas y Fray Bertaca, cerca de la Terminal de Ómnibus de Resistencia. “Era de noche, llovía y desde el lado de donde venía Nerina había mucha agua y barro. Mi hijo iba a la casa de una amiga a buscar unos apuntes para estudiar”, explicó. Y agregó: “Ni bien sucedió el accidente, mi hijo nos llamó y llamó al 911. En ningún momento la dejó abandona a la chica y mi sobrino fue quien me llevó en moto hasta el lugar, a donde llegué 10 minutos después aproximadamente. Cuando llegué había mucha gente y con un señor que se presentó como médico, miramos en qué estado estaba Nerina, sin tocarla. Busqué su celular para comunicarme con su familia, pero sólo estaba la pantalla, no había nada más no sé si porque se destruyó o lo robaron”.

“Todos estaban exaltados”

Mogica comentó que todos estaban muy exaltados y que por esa razón, una vecina del lugar le comentó que habían encerrado en el auto a su hijo porque lo querían atacar . Y explicó que todo el tiempo estuvieron presentes ella y su hijo cuando los policías de la Comisaría Cuarta se presentaron a hacer el peritaje del accidente. “Es muy raro que la justicia no haya aportado datos fidedignos de lo que sucedió: mi hijo estuvo demorado en la Comisaría Cuarta, luego fue a Sanidad Policial y finalmente al otro día lo llevamos al Juzgado Nº 3 del Menor y la Familia, y luego a la Fiscalía Nº 6, donde está la causa. Si fue liberado no fue porque yo sea una empleada judicial, que es falso porque soy enfermera, sino que hizo todo el procedimiento que pidió la justicia y se lo liberó porque es menor hasta que la causa avance”, explicó.

“El peritaje puede demostrar que mi hijo no estaba corriendo carreras, no es drogadicto, ni ladrón, ni estaba borracho como dijeron”, aclaró la mujer. “La lluvia disminuía la visión y fue un accidente. Lamentamos lo que le pasó a Nerina, todos los días oramos por ella y por mi trabajo, estoy en contacto permanente sobre su estado de salud”, finalizó Nélida.