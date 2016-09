Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142137

La Corte rechazó cautelar contra el aumento de la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy la medida cautelar que frenó el aumento en la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

Por unanimidad, el tribunal falló en contraposición a lo fijado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que había dictaminado por avalar un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que frenó los aumentos.

En su fallo, la Corte consideró que los demandantes carecen de legitimación para representar al colectivo de usuarios afectados por la suba de aumentos en toda la provincia de Buenos Aires.

La demanda que inició el amparo fue presentada por un grupo de de diputados bonaerenses, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Partido Justicialista bonaerense.

Lo mismo consideró el tribunal ante el reclamo judicial iniciado por el Club Social y Deportivo ‘12 de octubre‘, más allá que ésta dijo no actuar en representación de toda la sociedad.

La Corte solo se expidió en virtud de un caso iniciado en La Plata y si bien hubieron otros fallos que semanas atrás frenaron los aumentos, se prevé que al llegar al más alto tribunal tengan la misma suerte.

Pocas horas antes de este fallo Gils Carbó se pronunció a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendió el aumento.

‘En esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes podría ser alterado, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados a la medida cautelar‘, dijo la procuradora.

‘Lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales‘, sostuvo en un dictamen que no es vinculante, y con el cual no coincidió la Corte Suprema de Justicia.