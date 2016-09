Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142128

El seleccionado argentino afrontará el desafío de defender la punta sin Messi en Venezuela

El seleccionado argentino de fútbol, dirigido por Edgardo Bauza, afrontará hoy el desafío de defender el liderazgo en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Rusia 2018 sin la presencia del capitán y figura del equipo, Lionel Messi, al que remplazará Erik Lamela, en su visita a un golpeado conjunto de Venezuela que buscará su primer triunfo en esta la octava fecha.

El partido se disputará desde las 20 de Argentina (las 19 en Venezuela) en el estadio Metropolitano de la ciudad andina de Mérida, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la televisación en directo de la TV Pública y TyC Sports.

La etapa del ‘Patón‘ Bauza en la selección nacional arrancó el pasado jueves en Mendoza, con un importante triunfo sobre Uruguay por 1-0 que le permitió trepar a lo más alto del certamen clasificatorio con 14 puntos, luego de siete partidos disputados.

El gol de la ajustada victoria fue convertido por Lionel Messi, quien vistió la camiseta 10 "albiceleste" y portó la cinta de capitán luego de revertir la decisión de dar un paso al costado que había anunciado tras la derrota por penales en la final de la Copa América Centenario, la tercera en forma consecutiva.

Luego del partido ante Uruguay en tierra cuyana, el crack rosarino acusó una molestia en la zona del pubis que ya arrastraba desde Barcelona.

El cuerpo técnico y médico del seleccionado tomaron la decisión conjunta de que Messi no formará parte de la delegación que a última hora del domingo pasado arribó a la ciudad venezolana de Mérida.

Así las cosas, el conjunto albiceleste tendrá ahora el desafío de defender la punta sin la máxima figura y la principal carta de gol del equipo que representa Messi, ante la presencia cercana de Uruguay (recibe a Paraguay), Colombia (visita a Brasil) y Ecuador (viajó a Perú), que tienen un punto menos. Brasil y Paraguay, en tanto, están a dos unidades.

Enfrente estará una herida Venezuela, que venía con el envión anímico del buen papel que cumplió en la Copa América de Estados Unidos con el debut de Rafael Dudamel, histórico ex arquero, pero la visita a Colombia terminó con derrota (2-0) y tres bajas sensibles.

La "Vinotinto" perdió seis de los siete partidos y solo consiguió un punto en la quinta fecha al empatar (2-2) ante Perú, como visitante, todavía con Noel Sanvicente como director técnico, quien dejó el cargo una fecha después al caer con Chile (4-1) en la ciudad de Barinas.

Para afrontar este compromiso, el segundo como entrenador, Bauza -ex DT de San Lorenzo y San Pablo, de Brasil, entre otros- tendrá la difícil misión de que el equipo no sienta la ausencia de Messi y formar un circuito futbolístico que pueda adueñarse del partido para no dejar crecer a un rival necesitado.

Para ello, además de confirmar el regreso de Marcos Rojo al lateral izquierdo tras cumplir la fecha de suspensión en reemplazo de Emmanuel Mas, el "Patón" apostará por Ever Banega para suplir al expulsado Paulo Dybala y el mencionado Lamela para relevar a Messi.

El rosarino Banega, uno de los intocables en el ciclo de Gerardo Martino, se moverá por el centro del mediocampo sin obligación de marca, pero con la responsabilidad de que la pelota llegue limpia al ataque.

En el costado izquierdo seguirá Angel Di María y por el sector opuesto el "Coco" Lamela, con la idea de que el ex River Plate y actual Tottenham inglés le pueda dar más pausa y tenencia de pelota a un equipo que seguirá teniendo como única referencia de área a Lucas Pratto.

La recuperación seguirá a cargo de Javier Mascherano, de buen partido ante Uruguay, y de Lucas Biglia, quienes serán la primera barrera de la inamovible y cada vez más consolidada dupla central conformada por Nicolás Otamendi y Ramiro Funes Mori.La defensa Argentina deberá estar atenta a la velocidad de Josef Martínez y a la potencia del centrodelantero Salomón Rondón, los hombres más peligrosos del ataque venezolano.

La "Vinotinto", que sueña con repetir la hazaña de 2011 cuando venció por primera vez en la historia al seleccionado argentino (lo dirigía Alejandro Sabella), sufrió tres bajas importantes en su visita a Barranquilla: El volante Arquímedes Figuera llegó al límite de tarjetas amarillas y los defensores Wilker Ángel y Rolf Feltscher fueron expulsados.

Además, "Rafa" Dudamel tampoco pudo contar por lesión en esta doble fecha con el mediocampista Alejandro ‘Lobito‘ Guerra, campeón de la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional, de Colombia.

La defensa venezolana será rearmada con los ingresos de José Manuel Velázquez (por Angel) y de Mikel Villanueva (por Feltscher) y en el mediocampo para acompañar al capitán Tomás Rincón pelean por un lugar Agnel Flores y el juvenil Yangel Herrera.

Posibles formaciones

Venezuela: Dani Hernández; Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, José Manuel Velázquez y Mikel Villanueva; Rómulo Otero, Tomás Rincón, Agnel Flores o Yanel Herrera y Alberto Peñaranda o Juan Pablo Añor; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Lucas Biglia y Javier Mascherano; Erik Lamela, Ever Banega y Ángel Di María; Lucas Pratto. DT: Edgardo Bauza.

Arbitro: Rody Zambrano (Ecuador).

Estadio: Metropolitano de Mérida (Venezuela).

Hora de comienzo: 20 hora argentina (19 de Venezuela).

Televisan: TyC Sports y TV Pública.