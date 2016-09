Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142116

No es el planeta Mercurio, es el asteroide FreddieMercury

En la canción “Don't stop me now” (No me pares ahora), Freddie Mercury, líder del grupo vocal Queen, cantaba “Ardo en el cielo, viajo a la velocidad de la luz”. El tema fue grabado en 1978, y 38 años después se puede decir que la letra tiene más sentido que nunca: para conmemorar los 70 años del cantante, edad que hubiera cumplido este 5 de septiembre, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió llamar “Freddiemercury 17473” a un asteroide identificado hasta hace poco sólo como “17473”.

La UAI eligió a este cuerpo rocoso porque fue descubierto en 1991, el mismo año que murió Mercury a causa de una bronconeumonía complicada por el sida que padecía.

Aunque el asteroide no viaje a 300.000 km por segundo como la luz, Brian May, guitarrista de Queen, cree que este “bautizo” reconoce “la influencia excepcional de Freddie en el mundo”. “Así que, con la primera presentación en público de Freddiemercury 17473, ¡feliz cumpleaños Freddie!”, dijo May.

La Unión Astronómica Internacional informó al presentar oficialmente el nuevo nombre del asteroide Freddiemercury, que se ubica en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y mide 3,2 km de diámetro. Brian May, también doctor en Astrofísica de la Universidad Imperial College de Londres, agregó que “Desde la Tierra se ve 10.000 veces más pálido que lo que se vería directamente. Se necesita un telescopio de alto alcance para detectarlo, por eso no se lo descubrió hasta 1991”.