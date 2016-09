Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142114

Cuerpo hallado en Corzuela: hija de Carolina Navarrete declaró y aportó material genético

CHARATA Y CASTELLI (Agencias) Continúan los avances en la búsqueda de dar identidad al cuerpo calcinado encontrado en la zona rural de Corzuela. Ayer por la mañana se hizo presente una de las hijas de Carolina Navarrete -la mujer de Castelli cuya desaparición es una de las principales líneas de investigación sobre la que se trabaja- para prestar declaración testimonial, y brindar una muestra para realizar el ADN.

Mariano Bianucci

El fiscal Elio Mari, reconoció que hay líneas de investigación que se van fortaleciendo, pero aún no se pudo confirmar la identidad del cuerpo calcinado, sin embargo los próximos días serán claves para cerrar la causa.

Hay muchos interrogantes para la instrucción, si el cuerpo calcinado corresponde a Carolina Navarrete.

Patricia Corbalán, una de los 11 hijos que tiene Carolina Navarrete, y quien realizó la denuncia de la desaparición de su madre, estuvo en la fiscalía a cargo de Elio Mari, que lleva adelante la investigación para prestar declaración testimonial, y brindar muestras mediante hisopado, para poder realizar las pruebas genéticas que permitan confirmar la compatibilidad de la denunciante y los restos hallados en los montes.

En declaraciones a NORTE, Mari reconoció que esta es una de las líneas de investigación que más fuerza ha cobrado en las últimas horas, pero que siguen trabajando en otras pistas que no descartan. Cabe destacar que mientras continúan la búsqueda de Navarrete, la fiscalía trabaja en identificar el cadáver, y también esclarecer un asesinato.

Por los elementos que se van sumando a la causa, desde el primer día, este caso, tiene una amplia cobertura geográfica, que comenzó con la aparición de un cuerpo calcinado en la zona rural de Corzuela, se relacionó con la desaparición de Navarrete, oriunda de Castelli, y que podría ampliar su mapa de influencia, no muy lejos de la zona geográfica tan amplia en la que se encuentra. Dentro de una de las líneas de investigación que trabaja la fiscalía, podría agregarse una localidad más.

Las próximas horas serán claves, porque tanto con el avance de la investigación, como con el resultado del ADN, Mari espera sumar elementos que podrían esclarecer la causa.

Anillos, primeros indicios

El procurador General Jorge Cantero se refirió ayer por la tarde a las versiones periodísticas sobre la identidad del cuerpo calcinado que fue encontrado en Corzuela la semana pasada y explicó que el fiscal de Charata Eduardo Mari “no está en condiciones de aseverar que sea de Carolina Navarrete”, aunque precisó que hay algunos indicios que hacen presumir que podría tratarse de esa mujer.

El jefe de los fiscales Jorge Canteros fue prudente y dijo que aún restan importantes pruebas. El jefe de los fiscales Jorge Canteros fue prudente y dijo que aún restan importantes pruebas.

En diálogo con Radio Fan- contó que el fiscal le exhibió a una de las hijas de Carolina-durante la mañana del lunes 4 anillos calcinados de los cuales la joven reconoció a uno con certeza como perteneciente a su mamá y con dudas a un segundo, y que descartó totalmente al resto. Además, explicó que la joven habría reconocido una insignia que Carolina usaba en un sombrero que presumiblemente tendría en su viaje que emprendió a General San Martín el pasado jueves 25.

“Esos son indicios que el Fiscal tiene y hoy la tuvo que contener a esta chica porque se vio en una crisis de nervios y de llanto”, sostuvo. No obstante, aseguró que “para tener la certeza, el fiscal ya dispuso la prueba central que es el ADN extrayendo muestras a dos hijos que fueron enviadas al Instituto Médico Forense del Chaco”. Estos análisis tardarán entre 15 y 20 días, “y con eso recién se contará con un elemento científico preciso para determinar si es o no es el cuerpo de Carolina”, explicó.

El procurador afirmó que los únicos elementos que hay son el anillo y la insignia y que el fiscal no descarta que hayan sido plantados en el lugar para despistar la investigación. “Pero hasta que no tenga la prueba de ADN no se puede afirmar ni descartar nada y todo lo que se pueda informar es a partir de esos indicios”, sostuvo.

La familia tiene dudas

Patricia es hija de Carolina y se reunió en Charata con el fiscal de causa. Ayer por la tarde habló en Radio Fan y se mostró sorprendida por las versiones periodísticas acerca del cuerpo calcinado. “Supongo que la primera en enterarse debería ser yo y a mí desde la Justicia no me informaron nada; es más, cuando hablé con el fiscal me sugirió que no me deje llevar por las versiones periodísticas ni por las redes sociales porque todavía no hay nada sobre la identidad de ese cuerpo encontrado en Corzuela; y que incluso mi mamá no es la única persona desaparecida”, dijo.

Además contó que en la fiscalía de Mari le mostraron un pedacito de dije, “pero eso no es de mi mamá”, sostuvo. Sorprendida por las versiones, incluso con las palabras del procurador Canteros, aseguró que “en ningún momento me mostraron ni los anillos ni la insignia”, y que desde la familia siguen sin tener ningún tipo de información acerca del paradero de Carolina.