Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142079

Inicio » Notas » Suplementos + Deportivo

Empataron 1 a 1 con goles de Julio Cáceres y Juan Pablo Passaglia

Sarmiento y For Ever se estudiaron más de lo que arriesgaron

Sarmiento y For Ever repartieron puntos al igualar en la primera fecha del Torneo Federal A por la Zona 6, que disputaron en el Estadio Centenario. Abrió la cuenta de penal Julio Cáceres para el “aurirrojo” y Juan Pablo Passaglia igualó para el “negro”. El empate no cayó mal en ninguno de los elencos, ya que es el partido que no quieren perder y por haber sumado en el arranque.

Mariano Bianucci

Promediando el cuarto de hora Sarmiento dominaba un poco más el balón, Piz asistió a Maximiliano López que entró por izquierda; Olivari lo tapó a medias cuando lanzó el centro, que llegó al segundo poste y Brizuela no le dio bien. Pasado unos minutos respondió la visita cuando Parera presionó en tres cuarto de cancha, la dejó para Lazzarini y su remate se fue por arriba. For Ever estuvo cerca a los 25’ con un tiro de esquina, el arquero Carreras salió mal; quedó el rebote para Casteglione, que definió de espaldas y la pelota pasó pegado al poste. En los minutos finales pudo haber sido para el “decano”, Piz envió un centro al segundo palo y Bogliotti conectó de cabeza, pero no tuvo precisión.

En el complemento se notó que los protagonistas salieron más decididos a mejorar el juego. A los 3’ Cabrera se hizo de un rebote afuera de la media luna, habilitó a López que justo lo tapó Carreras. Respondió Sarmiento con un desborde de Brizuela, que lanzó el centro pasado al segundo palo y cuando justo entraba López la terminó sacando Olivari.

Por momentos las acciones eran de ida y vuelta, así en la visita pusieron un pase para López que ganó por la izquierda y el arquero Carreras lo derribó en el área, pero Sosa no sancionó el penal.

A los 20’ se escapó por izquierda Cáceres, buscó sacar el centro y el balón tocó en la mano de Casteglione y Sosa cobró penal para Sarmiento. El mismo Cáceres con un violento remate puso en ventaja a su equipo. Duró poco la alegría del local, a los 26’ Cabrera desde la derecha ejecutó un tiro libre y en el primer palo llegó Passaglia para conectar de cabeza y poner el empate.

La igualdad hizo que los equipos volvieran a empezar y buscar la forma de cómo vulnerar al rival. Sobre los minutos finales For Ever salió a presionar la salida del “decano”, pero no llevó demasiado riesgo. Ambos se cuidaron de no cometer errores y se aferraron a la paridad para empezar el torneo sin perder ante su clásico rival y sumando.

Javier Torres

Fotos: Marcelo Cáceres y Miguel Ángel Romero

Síntesis

Sarmiento 1: Juan Carreras; Cristian Piarrou, Walter Encinas, Brian Berlo y Federico López; Hugo Brizuela (44’ ST Maximiliano Gauto González), Claudio Cevasco, Alejandro Bogliotti y Ángel Piz (30’ ST Matías Arias); Maximiliano López (32’ ST Juan Brstilo) y Julio Cáceres. DT: Raúl Valdez. Suplentes: Ober Padua, Joaquín Cabrera, Jonathan Vera y Gonzalo Cañete.

For Ever 1: Mario Santilli; Nahuel Olivari, Julián Fernández, Carlos Casteglione y Leandro Benítez; Sebastián Parera (32’ ST Oscar Gómez), Franco Cabrera (44’ ST Matías Grandis), Juan Passaglia y Leandro Sottile; Juan Manuel López y Emanuel Lazzarini (31’ ST Juan Manuel Ferreyra). DT: Pedro Dechat. Suplentes: Cristian Mazzón, Marcos Cabrera, Pablo Russo y Christian Alba.

Goles: 22’ ST Julio Cáceres (S) (Penal); 26’ ST Juan Pablo Passaglia (FE).

Árbitro: Jorge Sosa (Corrientes) (Regular). Asistentes: Facundo Rodríguez Hernán Vallejos (Resistencia).

Estadio: Centenario de Sarmiento.