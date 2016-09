Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142067

Por: Eduardo López La página del Lunes La salud enferma y con leyes que no se cumplen El viernes 9 de septiembre, dentro de cuatro días, se cumplirá un año desde que la Legislatura del Chaco aprobó por unanimidad la Ley 7664 que consagró la Carrera Sanitaria, para los agentes de la Salud Pública. Ese mismo día la provincia estaba conmovida por la muerte del adolescente qom de 14 años Oscar Sánchez por tuberculosis y desnutrición. Tres semanas después, el 30 de septiembre, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y en dos semanas más fue publicada en el Boletín Oficial, es decir teóricamente debiera estar en funcionamiento.

La sanción de esta ley respondió a un histórico anhelo de los trabajadores del Ministerio de Salud Púbica. En ese entonces se dijo que se iba a trabajar para aplicarla, y se preveía que esa tarea demandaría esfuerzos humanos y económicos para encasillar a los trabajadores. Se anticipaba que no sería fácil porque la norma tiene 92 artículos, contempla a todos los trabajadores, desde los administrativos, que prestan servicios en Casa de Gobierno, hasta los médicos que se desempeñan en un centro de salud. La ley creó cuatro agrupamientos y estableció tres niveles: directivo, ejecutivo y operativo. Este último agrupa al 80 por ciento de los trabajadores que están empleados en Salud Pública. Además permite dos tipos de ascensos: vertical y horizontal, que es automático cada tres años. En tanto, al primero solo se puede acceder por concurso de antecedentes y oposición.

También esta ley contempló una vieja demanda de la sociedad: para ser director de un hospital o centro de salud se debe rendir un concurso que será público y deberá ser revalidado durante cuatro años.

Situación terminal

“Créase la Carrera Sanitaria Provincial a los fines de establecer el conjunto de normas que regularán los mecanismos de incorporación, permanencia, régimen salarial y egreso de los recursos humanos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, que estarán basadas en los principios de igualdad, mérito y educación permanente, conjugando los requerimientos de los trabajadores, las políticas de salud provinciales y el indispensable reconocimiento de los derechos de la población en los procesos y actividades de atención de la salud, garantizando el funcionamiento de los Servicios de Atención para la Salud, incluyendo aquellos con Orientación Indígena y que promuevan la interculturalidad”, dice en sus comienzos la ley que teóricamente rige en la provincia.

Esta ley, que fue calificada de histórica y como respuesta a una demanda fundamental de la población y de los trabajadores del sector, cumple un año y hace un año que duerme en los papeles y en las buenas intenciones de legisladores y ejecutivos. Si al menos se hubiera puesto en marcha, la salud del Chaco no estaría en una de las crisis mayores que sufrido desde que es provincia, que ha sido calificada en varias oportunidades en lo que va de este año como “terminal” en todos sus aspectos, pero sobre todo en la atención de la población, en el equipamiento de los hospitales y centros de atención, en la provisión de medicamentos y de aparatología, en la capacitación y salarios de todos sus empleados, que realizan continuos paros en todos los sectores por sus bajos salarios, por su precariedad laboral, por el maltrato.

Las entidades que agrupan a empleados y prestadores lo vienen diciendo desde hace tiempo, urgen que la ley se ponga en práctica y se cumpla, aunque sea en forma progresiva. El de la Salud es un Servicio Público Esencial, es más, es un derecho humano insoslayable que deber ser respetado para todos, como lo consagran los organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales. Es, junto al de la Educación y el de la Seguridad, otro Servicio Esencial para la vida humana y ambos están en crisis porque quienes deben recibirlos, la población (sobre todo niños y ancianos), son rehenes de quienes disputan entre sí: los gremios que agrupan a los trabajadores de la salud y de la Educación y el Estado provincial. Ellos discuten, se enfrentan, se pelean y los que pierden son todos los ciudadanos que no tienen ni salud ni educación.

Ley muy buena, pero así no sirve

Esta ley que va a cumplir un año y que para su cumplimiento no se ha dado ningún paso, por el contrario, se han agudizado las carencias y enfrentamientos, llama a la reflexión sobre el papel que cumplen los legisladores en ejercicio del Poder dentro de un Estado. A la Cámara de Diputados le compete la sanción de las leyes que satisfacen las necesidades. Pero su labor no debe terminar allí. Debe velar e insistir para que quien la tiene que aplicar —el Poder Ejecutivo— lo haga y la reglamente. Si esto no sucede tiene que insistir, de lo contrario la mejor de las leyes no sirve para nada, como se está demostrando con esta que “fue calificada de histórica”.

Habría que analizar si esta ley de Carrera Sanitaria se sancionó dentro de las posibilidades existentes, y es probable que así sea, porque participaron técnicos del sector. No se sabe si se tuvieron en cuenta los requerimientos presupuestarios a los que obliga, pero uno supone que sí, porque se trata de algo tan elemental.

Tampoco de nada vale que existan muchos hospitales de última generación, centros de salud, salas de atención primaria si no prestan servicios porque no hay profesionales o están de huelga o no cumplen sus horarios, o no tienen insumos como se conoce casi todos los días por reclamos que se hacen desde los cuatro puntos cardinales de la provincia. El relevamiento que se hizo público en estos días sobre el trabajo de los empleados y los conflictos con los gremios y asociaciones de profesionales no hacen más que confirmar la situaciones de crisis terminal de un sistema que al menos, en la anterior gestión, no paró de inaugurar obras, que por lo que se ve ahora no fueron más que paredes bien pintadas, pero no al servicio de la salud.

Es cuestión de vida o muerte

Creemos que para que una ley sea eficaz debe ser sancionada con un acuerdo previo entre los poderes que tienen que llevarla a la práctica, y que quienes tienen la responsabilidad de sancionarla deben luego velar por su cumplimiento, estableciendo mecanismos para poder cumplir ese cometido con la salud. Y eso no pasa tras doce meses de sanción. Y este caso no es aislado. Sucede con otras leyes. Ojalá que no sea lo mismo con la creación de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Régimen de cuidadores domiciliarios o polivalentes, realizada el miércoles último, de lo contrario serán solo expresiones de buenos deseos que servirán para engrosar las estadísticas de leyes sancionadas, pero que nunca cumplieron con sus objetivos, como hasta ahora la de la Carrera Sanitaria.

Sin embargo en lo que se refiere a esta ley todo es más peligroso, porque una demora en la atención, un aparato que no funciona, un insumo que falta, un profesional que no cumple horario, un empleado que está de paro pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y de la muerte no se vuelve, por más leyes que haya.