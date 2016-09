Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142057

Asesinato de Víctor Alegre: el fiscal federal sospecha que se quiso disfrazar la escena del crimen

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, habló sobre el asesinato del chofer de la Cámara Federal de Apelaciones, Víctor Amalio Alegre, y determinó que interesa para la investigación que “se haya querido disfrazar la escena del crimen antes de la llegada de las autoridades”.

Eliana Coronel

“Veo que hay interés en determinar si la víctima llevaba droga o no, lo cual no modifica en nada la conducta criminal de los prefectos, no la hace menos disvaliosa. Lo que sí nos interesa, también conglobando el concepto de violencia institucional, es que se haya querido disfrazar la escena del crimen antes de la llegada de las autoridades con esta bolsa que fue hallada”, determinó.

“Se considerara la posible existencia de otras personas involucradas en el hecho, vinculadas a las fuerzas o no, como una suerte de entorpecer la investigación o de legitimación del obrar de los acusados”, definió.

“A este Ministerio Público lo que interesa es cuál de los dos acusados efectuó el disparo mortal, a los fines de la calificación penal.

Quien no efectuó el disparo, depende del resultado de las operaciones técnicas, esta fiscalía pedirá más adelante una recalificación penal de homicidio agravado en comisión por omisión”, agregó.

“Es decir, por no haber evitado la muerte de Alegre siendo garante, como personal de las fuerzas de seguridad, y con la posibilidad de haber evitado el resultado fatal”, consideró el funcionario judicial.

En tal sentido, Sabadini confirmó que “espera el resultado de las pericias que ha solicitado la fiscal de investigaciones de la justicia provincial, como dermotest, las pericias sobre el automóvil Palio conducido por Alegre, procedimientos sobre el arma a los fines de conocer quién efectuó el disparo, aunque ya existe un indicio importante aportado por el testimonio de personal jerárquico de los acusados, quien manifestó sobre la identidad del sospechoso del disparo, así como aguardar los resultados de la autopsia de Alegre”.

“Son elementos importantes ya que nos aportará mayor claridad sobre los hechos acaecidos. Con lo que contamos no advertimos un escenario de robo aún, sumado a que, según los libros, ambos acusados estaban de servicio ese día y hora”, afirmó.

“Tampoco advertimos, por el momento, un escenario en el que Alegre haya generado una situación de agresión ilegítima que justifique tal proceder por parte de los acusados. Todo dependerá de las medidas solicitadas y demás pruebas que la jueza estime conveniente”, manifestó.