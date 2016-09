Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142055

Inicio » Información » Deportes

Sarmiento y For Ever empataron en su debut en el Federal “A”

En el debut de los equipos chaqueños en el torneo Federal “A”, y por la primera fecha del certamen, Sarmiento y For Ever empataron 1 a 1, en una nueva edición del clásico local, jugado en el estadio Centenario. Los goles llegaron a través de Julio César Cáceres, para el decano, a los 22 minutos del complemento, mientras el empate lo selló Juan Pablo Passaglia dos minutos más tarde, de cabeza.

Mariano Bianucci

La fría tarde de Resistencia dejaba ver un partido de igual trámite, que hacía presagiar un empate, quizás en cero. Pero una jugada por izquierda derivó en el penal (existente) tras una mano en el área de For Ever. Cáceres no falló y decretó la ventaja.

Pero el local no terminaba de festejar, cuando dos minutos más tarde llegó un centro de tiro libre al área del decano, que Passaglia interceptó de cabeza y la metió arriba. Fue el 1 a 1 final.

¿Público Neutral?

El público neutral alentando a For Ever. Como era de esperar los hinchas visitantes entran a los estadios sin divisas que los identifiquen.

Sin embargo, la disposición del Ministerio de Seguridad permite el ingreso a los estadios al público neutral. Este domingo, en el Centenario esa neutralidad no fue tal, ante la evidente euforia de la tribuna ante el empate de la visita.

Dadas las circunstancias, la policía presente en la cancha procedió a desalojar a la parcialidad de For Ever que se encontraba en el estadio alentando a su equipo.