Se cruzan UPCN y ATE para saber cuál de las dos organizaciones nuclea a más empleados estatales

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos organizaciones sindicales que nuclean a la inmensa mayoría de los empleados del sector, renovaron la polémica sobre cuál congrega el mayor número de afiliados, a la vez que recrudecieron sus diferencias por el distinto comportamiento que tuvieron hasta ahora frente a la administración de Mauricio Macri.

El jefe de la ATE bonaerense, Oscar De Isasi, aseguró que por primera vez su gremio superó a la UPCN en la provincia en cantidad de afiliados cotizantes, lo que fue desmentido de forma categórica por su par Carlos Quintana, el líder del otro sindicato distrital, quien expresó que esa afirmación es "absurda e inexacta".

Según De Isasi, la ATE bonaerense acaba de superar en 2.000 afiliados a la UPCN y explicó que ello fue corroborado con planillas oficiales por "el propio ministro de Trabajo, Marcelo Villegas", lo que también fue desmentido por Quintana, quien explicó a Télam que, por ejemplo, las vocalías en el IOMA y el IPS le corresponden al gremio "más representativo" de la actividad.

"La UPCN las ocupa y, la ATE, jamás las reclamó. No se entiende qué es lo que pretende afirmar el gremio de De Isasi. La mención sobre el reconocimiento de Villegas a su supuesta mayoría de afiliados bonaerenses no es veraz y sólo obedece a que Trabajo incurrió en práctica desleal. La cartera nacional es la única que puede determinar la representatividad. La UPCN es el sindicato mayoritario en la provincia y ya realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo distrital", apuntó Quintana a esta agencia.

Para el dirigente, "la falta de experiencia de los muchachos de la ATE los lleva a la irrealidad"; cuestionó la gestión de la cartera laboral provincial por "muy ligera" y por "no haber estudiado bien la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales" y subrayó "lo incomprensible del planteo cuantitativo de la ATE, desde que ese gremio envió a sus propios delegados a recorrer ministerio por ministerio, y verificaron cuáles son las reales diferencias".

"A nivel nacional, dos mediciones del Ministerio de Trabajo arrojaron resultados incontrastables. El 72 por ciento de los afiliados cotizantes se agrupa en el gremio de Andrés Rodríguez y, el 28 restante, en la ATE de Hugo Godoy. Hasta los propios kirchneristas manejan idénticos guarismos", sostuvo Quintana.

Otras fuentes gremiales de la UPCN explicaron a Télam que el número de afiliados cotizantes de las organizaciones es una tarea que determina la cartera laboral nacional, y sostuvieron además que ya "se hicieron dos compulsas y no hubo dudas" respecto de "la abrumadora superioridad cuantitativa de la UPCN".

Empero, la conducción nacional de la ATE de Godoy y Julio Fuentes tiene otra visión y fundamenta de manera distinta la coyuntura.

"Lo sucedido en Buenos Aires, donde el gobierno debió reconocer que la ATE es el gremio mayoritario -a pesar de haberle restado a De Isasi 14.000 afiliados- concluyó sin embargo con maniobras de ocultamiento de otros Ejecutivos locales para no reconocer su representación mayoritaria en varias provincias. A nivel nacional, el gremio reclamó en los últimos años de forma reiterada al ex ministro Carlos Tomada que hiciera una compulsa de padrones, pero se negó de manera sistemática", afirmaron los voceros a Télam.

También señalaron su "esperanza" de que la nueva gestión "reconozca" la realidad, en la que "los afiliados nacionales de la ATE son 44.000 y continúan creciendo, ya que en los últimos seis meses el progreso fue del 12 por ciento", y expresaron que idéntica situación se vive en provincias como Río Negro -pasó en menos de tres años de 3.000 a 7.000 afiliados- y Mendoza, Jujuy, Santa Cruz o Entre Ríos, en las que la ATE es "amplia mayoría".

Los voceros del gremio de Godoy aseguraron a Télam que el 2 de septiembre de 2015 se renovaron autoridades nacionales con un padrón de 253.000 afiliados, y señalaron que hoy ya suma 288.000 trabajadores como consecuencia de "la construcción de un sindicato a la altura de las circunstancias; siempre al frente de todos los reclamos; que ejerce la democracia interna; permite el protagonismo de los empleados y se esfuerza por la formación".

"Esa realidad se construyó a pesar de la negativa de los gobiernos a reconocer la representatividad de la ATE; la persecución a delegados y el desconocimiento del gremio en los municipios y provincias, como ocurrió en Córdoba nueve años. No obstante los 11.000 despidos producidos en el Estado nacional, la ATE continúa creciendo, como en Buenos Aires", concluyeron.

La ATE reúne a jubilados (10 por ciento); afiliados cotizantes nacionales (15); municipales (22) y provinciales (53 por ciento) y negocia paritarias -como la UPCN- autorizada por la Ley 24.185 de Negociación Colectiva y su respectivo decreto reglamentario.

Pero el discurso de la ATE no es la visión de Quintana, para quien el gremio de De Isasi "se fue en su momento de la paritaria y, por lo general, nunca la firma como consecuencia de su metodología", y comentó que aquel sindicato discute "de forma irresponsable", se niega a acordar y, luego, "sale a lo Pirro esgrimiendo la estrategia de una mayoría de afiliados irreal".

"Los paros permanentes de la ATE provocaron descuentos del 20 por ciento de los salarios a su gente. Es muy complejo determinar qué es ese gremio. Cada uno toca una música distinta. No hay conducción vertical sino discurso", concluyó Quintana.

La disputa, como quedó el viernes último demostrado en la Marcha Federal, incluye el posicionamiento o la actitud que asumen los gremios frente al gobierno de turno. Pero eso es capítulo aparte.