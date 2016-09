Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142047

Desde las 15:45 debutan en el Federal A

Sarmiento y For Ever renuevan la ilusión

Sarmiento y Chaco For Ever harán hoy su estreno en el Federa A cuando se midan en el Centenario, en el marco de la primera fecha de la Zona 6.

Laura Gómez

El partido comenzará a las 15.45 y contará con el arbitraje de Jorge Sosa, que: Facundo Rodríguez y Hernán Vallejos. El estadio tendrá cuatro tribunas habilitadas y seguramente presentará un buen marco.

En cuanto al equipo, Raúl Valdez dispondrá el equipo que le venía rondando en la cabeza desde hace tiempo, y con un esquema muy ofensivo 4-2-1-3 con Hugo Brizuela, Julio Cáceres y Maximiliano López arriba. La novedad es que Cristian Fornillo, que fue titular en varias prácticas y amistosos, no está al ciento por ciento por lo que no siquiera concentró.

Por el lado de Chaco For Ever, y pese que en un primer momento Pedro Dechat jugó a las escondidas, el equipo también ya está definido con 4-4-2 bien marcado y con un medio campo de muy buen pie. En la zaga, Julián Fernández prevaleció sobre Pablo Russo, que irá al banco.

El precio de las entradas para el clásico será de Generales 120 pesos; jubilados, damas, menores 60 pesos; socios 50 pesos; adicional platea rural 150 pesos; adicional platea baja 150 pesos. Se pueden adquirir en el Estadio y en la sede del club. Además, el Centenario tendrá habilitadas cuatro de sus tribunas, y más allá de que no está permitido el ingreso de hinchas visitantes (resolución

del Coprosede), lo que sí está permitido es el acceso del público general, por lo que se presume que habrá un muy buen marco.