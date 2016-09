Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142046

Los Velázquez: La leyenda continúa

“Los Velázquez cayeron porque la policía marcó los billetes con que pagaron un rescate” (Luis Pipilo Cerdeira)

Por Pedro Jorge Solans - Foto Luis Varela

La leyenda de "Los Velázquez", los últimos bandidos rurales que trascendieron en el país, se va enriqueciendo mientras el tiempo se encarga de alejarla de los hechos que le dieron origen.

El próximo 1° de diciembre se cumplirán 49 años de la emboscada del Cruce de Pampa Bandera, donde fueron asesinados Isidro Velázquez y Vicente Gaúna. Y pese los años transcurridos recién empiezan a brindar testimonios sus protagonistas.

Entre ellos, el telegrafista de la sucursal Machagai del Correo Argentino, Luis Pipilo Cerdeira, quien habría dado la pista para que la policía siguiera los últimos pasos de los bandidos populares.

Él lo niega, y afirma que los Velázquez cayeron porque la policía había marcado los billetes cobrados en el secuestro de Aldo Giusiano, hijo de Bautista, que vendió un campo y pagó tres millones de pesos por el rescate de su hijo.

Pipilo Cerdeira nos recibió en la casa de un amigo en Parque Siquiman, en plena serranías cordobesas, a pocos kilómetros de la calle Japón del barrio Remembranza de Cosquín, donde viven sus viejos amigos, compañeros de trabajo y compinches de la historia, Beto Cejas y su esposa Chuchi Mariancovich.

Habían terminado de compartir un almuerzo. Estaban todos los que tenían que estar para que Pipilo recuerde el capítulo más importante de su vida. Él que le cambió el rumbo.

En 1972 dejó su Machagai natal y se fue a Rosario después que los Cejas se marcharan para Córdoba y los Velázquez enterrados en el cementerio del pueblo resucitaran como santones populares.

Pipilo se confesó gran admirador de los Velázquez: "Los conocí quince días antes que lo mataran. Yo tenía 20 años y era muy curioso y fanático. Coleccionaba los recortes de los diarios donde salían, y sabía por "oídas" que (Leonor) Chuchi Cejas y (Ruperto) Lula Aguilar andaban con ellos. Una noche me animé y encaré a Aguilar. Le dije que los quería conocer. Y me respondió: Te voy a llevar pero ahora no porque el sábado pasado a la noche lo llevamos en el automóvil (Fiat 1500) de Cejas hasta un puente cerca de Pampa del Indio donde iban al rancho de los Villordo.

“Acepté pero como no le creí mucho le hablé a la Chuchi y ella me aseguró que lo iba a conocer cuando lo trajeran de vuelta a Machagai. Los seguí como jeringa, hinchándoles a la Chuchi, al Beto, a Lula para que me los presentaran porque eran mis ídolos.”

Pipilo no habló en 49 años, por miedo primero, y luego para olvidar y empezar de nuevo. No está arrepentido; pero con el correr del tiempo comprendió que el silencio no borró de su historia aquellos episodios. Sus ojos se ponían más brillosos cuando relataba lo sucedido. Como si hubiera ocurrido ayer.

“Un jueves los trajeron cerca de las 12. Me di cuenta porque vi movimientos raros en Aguilar. Agarré la bicicleta y me fui hasta la casa de los Cejas. Me atendió la Chuchi y me dijo: -Los trajimos-. Insistí en conocerlos. Pensé que estaban ahí por eso me puse medio cargoso, pero me mandó a la casa de los Gay, los suegros de Aguilar, en las afuera del pueblo, desde donde se podía salir rápido para Pampa del Indio atravesando el viejo Campo de Aviación. Llegué, golpeé las manos y como no me atendió nadie pegué la vuelta rumbo al correo donde estaba Aguilar. Le conté que nadie me atendió y que la casa parecía vacía. -No puede ser-, dijo. Subió a su moto y me llevó. Ahí los conocí. Los saludé y me emocioné.

En la conversación que tuve Isidro me contó que había andado por el Paraguay. Hablaba y contestaba mis preguntas y escuchaba lo que yo le decía. Gaúna no, estaba callado y me miraba como desconfiándome. Después me enteré que le dijo a Aguilar: Ese tal Pipilo no me gusta nada.

Isidro recordó que después que lo mataron a su hermano Claudio y a Tolentino Vega se cruzó al Paraguay y anduvo mucho tiempo cerca de Pilar, por Valle Poí, Isla Umbú, Costa Pucú, y en el paraje Loma Clavel se instaló en un rancho hasta que una mañana llegaron 11 policías paraguayos a buscarlo, y él, detrás de una ventana, les dijo: Tengo 12 tiros, uno para cada uno de ustedes y uno para mí. Vamos a morir todos. Y los policías se alejaron como si no lo hubieran visto. Se reía cuando lo contaba. Después se volvió a Lapachito y se encontró con Vicente Gaúna con quien dio los atracos más famosos."

Pipilo hizo una pausa en el relato y su mirada se perdió en un punto remoto difícil de descifrar. Su salud no lo ayuda mucho pero la memoria volvió a encenderse cuando el musiquero "Mojarrita" desenfundó su guitarra y largó su recital de sobremesa con el último sapucay escrito por Oscar Vallés y popularizado por Jorge Cafrune. Lo ayudé a caminar y nos alejamos para poder seguir la entrevista.

“Se dicen muchas cosas…”

"Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Cada chaqueño tiene una versión de Los Velázquez, pero la mayoría no condice con lo que pasó realmente. El primero que se contactó con ellos fue Ruperto "Lula" Aguilar, una tarde que iba en su moto hacia la casa de sus padres en el Lote 41, y el último fui yo.

Y le puedo asegurar que Los Velázquez manejaban mucho dinero, ¡mucho!

Conocí a Isidro un jueves y volví a verlo al sábado siguiente a la noche. Había baile en la pista “El Naranjito Bailable". Isidro nos mandó para que preguntemos por dónde andaban los Velázquez. Aguilar y yo nos arrimamos sin levantar sospechas a unos policías que estaban de custodios y como por curiosidad le preguntamos: -¿Che por dónde andarán estos tipos, los Velázquez? Y nos respondieron: -Andan por el Paraguay-; y ahí nomás quedó todo.

El domingo había que trasladarlo hasta el puente de Pampa del Indio. Aguilar se encargó de comprar pan, yerba, una bocha de mortadela, cartones de cigarrillos Jockey Club, vino y cognac. A todo esto, al día siguiente de conocerlo, el viernes, querían dar un golpe en Machagai. Tenían pensado por la noche llegarle a los rusos, propietarios de la tienda Blanco y Negro. Cuando me enteré les dije que iban a fracasar porque los rusitos mandaban los viernes el dinero de la recaudación de toda la semana a Buenos Aires por correo y eso sabíamos nosotros. -Para qué van a ir, se van a quemar. Van a fracasar-; les dije. Y desistieron.

El domingo juntamos las cosas en la casa de Cejas. Beto ya no estaba porque lo habían trasladado a Campo Largo. Venía los viernes a Machagai y se iba los domingos. Yo creo que cuando lo trasladaron a Beto, la policía ya conocía nuestros movimientos. Es mentira que yo fui al quiosco con un billete de 10.000 pesos como se dijo.”

A esta altura de la entrevista creí que Pipilo iba a descifrar uno de los grandes misterios de la leyenda ¿Cómo cayeron los bandidos rurales que pusieron en jaque a las fuerzas de seguridad y se burlaron de la represión del Estado en plena dictadura militar?

“Esa noche de la casa de los Cejas salimos cerca de las 20:30 y pasamos por lo de Gay, donde estaban esperándonos. Adelante en el automóvil íbamos la Chuchi manejando, yo en el medio bastante incómodo y Aguilar al lado. Era un Fiat 1500. Aatrás iban Velázquez y Gaúna. Salimos por la avenida rumbo al campo de aviación. Habremos hecho unos 100 metros cuando vi un jeep de la policía que nos siguió un trecho. No dije nada. Sin embargo, Velázquez me dio un revólver a mí y otro a Aguilar. Yo me lo coloqué en la cintura. Seguimos hasta llegar a la ruta 4 que une Quitilipi y Pampa del Indio. Mi hermana, que vivía en el Zanjón no sabía que yo andaría por ahí. Llegamos como a las 23 al puente, y ellos dijeron que seguiríasn caminando.

A mí se me ocurrió decir que me quería quedar. Isidro me miró y Gaúna agachó la cabeza. Yo quería ser como ellos. Y la Chuchi se largó a llorar. Yo insistía en quedarme. Aguilar y la Chuchi me preguntaron:- ¿A qué te vas a quedar? Volvete a Machagai con nosotros- Y como Isidro no decía nada, la Chuchi me convenció y volví con ellos. Antes de subir al auto Velázquez me puso un billete de 10.000 pesos. -Tomá para tus cigarrillos-; me dijo.

Cuando regresábamos para Quitilipi, el Fiat 1500 de la Chuchi empezó a fallar. Se le quedó dos o tres veces. De casualidad, en medio de la ruta nos cruzamos con dos tipos, uno de ellos un mecánico de Pampa del Indio. Se detuvieron a ayudarnos y le dijeron a la Chuchi: -Si usted va tranquila puede llegar. No agarre ningún pozo nomás- Llegamos a Machagai como a las una de la madrugada."

El billete de 10.000 y un viaje frustrado

Tras unos mates, mientras promediaba la tarde serrana Pipilo retomó su relato. Había quedado en que regresaron de dejar a los Velázquez en Pampa del Indio como a la una de la madrugada y él entraba a trabajar al correo a las siete y media. La primera tarea que le encomendó el jefe fue que vaya al banco a hacer un depósito. Pipilo aprovechó la oportunidad y sacó el billetito de 10.000 pesos que le había dado Velázquez y lo cambió por otro que tenía que depositar. Hizo la operación y volvió tranquilo con su billete limpio de sospecha.

Antes de regresar de Pampa del Indio había escuchado que todos los viernes los Velázquez iban a salir al puente, y si había algo que hacer, iban a estar ahí preparados. Al viernes siguiente llovió pero no mucho, y Pipilo compró cigarrillos, vino y cervezas y cargó en un bolso. Se fue a Quitilipi en colectivo para tomar otro que lo llevara hasta Pampa del Indio. Pero el colectivo no salió por la lluvia y no tuvo otra opción que volver a Machagai.

A la tardecita estaba en la vereda de su casa conversando con un escribano vecino, un tal Bucci, y apareció un policía en bicicleta que le dijo a Pipilo que el comisario Pujol quería hablar él. Cuando el policía se retiró le preguntó a Pipilo: -¿Qué cagada te mandaste?- No. No me mandé ninguna; le respondió y enseguida agarró su bicicleta y se fue para la comisaría. Lo recibió un agente que lo hizo pasar.

-Aahí te espera el comisario Pujol- le dijo y lo hicieron esperar sentado en un sofá hundido. Pipilo quiso sacar un cigarrillo y el agente le dijo en duros términos: -No. Acá no se fuma. El agente se paraba de sorpresa y lo miraba nomás. Quería sorprenderlo y ponerlo nervioso. Luego, se sentaba en una silla, hacía que leía, y lo miraba de reojo. De golpe se abrió una puerta y apareció el comisario Pujol. Sin saludar le preguntó: ¿Pipilo, qué fuiste a hacer a Quitilipi?" -Iba a dónde está mi hermana, respondió.

El comisario y el agente lo miraban observando si temblaba o se ponía nervioso. Pero lo dejaron salir enseguida. Al volver a su casa en bicicleta creía que estaba salvado. El escribano estaba esperando novedades en la vereda y apenas lo vio le preguntó: -¿Qué pasó? Y Pipilo le contestó que nada. -Si llegara a pasar algo avisame nomás, le dijo el escribano y se puso a su disposición.

Acorralados

La “visita” de Pipilo a la comisaría de Machagai fue el viernes. El día siguiente fue un día normal parecía no haber movimiento extraños, y el domingo, antes que Beto Cejas tomase el colectivo hacia Campo Largo, para entrar a trabajar en el correo de esa localidad, la policía los secuestró a él, a la Chuchi, y a Aguilar. Los llevaron a la ruta 16, y en un descampado los empezaron a indagar. Pujol los acusó de andar con los Velázquez y enubrirlos y les enumeró todo lo que habían hecho en los últimos días. Los apretaron mal: O los entregan, o nunca más saldrán de la cárcel y perderán sus trabajos. Y dirigiéndose a los Cejas, Pujol le recordó que tenían hijos chicos.

Cuando los trajeron de regreso a Machagai, Pujol que iba en el asiento de adelante se dio vuelta, lo miró fijo a cada uno, y se despidió diciéndoles: ¡Piénsenlo bien!

La suerte estaba echada. Los policías se apoderaron del Fiat 1500 de los Cejas y le colocaron un interruptor.

A Pipilo no lo molestaron más. Pero recuerda que durante el fatídico viernes 1° de diciembre trabajó en el Correo de 14 a 20 y no lo dejaron salir antes. Él quería ir a Pampa para avisarles y Aguilar le dijo:-No, no vayas, que te van a seguir.-

Esa noche, monitoreados por la policía, la Chuchi y Aguilar salieron en el Fiat 1500 con el dispositivo colocado, a buscarlos al puente de Pampa. Isidro no estaba convencido de subir al auto porque había tenido un sueño feo. Pero la Chuchi insistió diciéndole que estaba todo preparado para el secuestro de Silvia Golé, la hija quinceañera de Juan Golé, que había sido intendente y diputado provincial. La Chuchi, asesorada por la policía, insistió, y le dijo que esa noche era propicia para el golpe porque Machagai iba a sufrir un largo corte de luz. Sin muchas ganas, Isidro accedió. Bebió caña con Lula y llevó más armas de lo habitual.

La policía había montado dos operativos, el del cruce de Pampa Bandera y otro en el acceso a Pampa del Indio, por las dudas a Isidro se le ocurriera dar la vuelta o tuviese otro plan.

El último viaje

Pipilo volvió a mirar el horizonte y se llamó a silencio. La ronda de mate estaba llegando a su fin. Los amigos merodeaban como apurando la charla. Debían emprender el regreso a Rosario. Pero Pipilo no tenía apuro, quería contar con lujos de detalles su versión.

La versión que corrió como reguera de polvo tras el asesinato de Los Velázquez señala aún hoy que Pipilo, con unas copas de más se fue al club Unión donde a los cuatro vientos decía que era amigo de los justicieros de los pobres. -¿Y vo dónde estuviste con los Velázque? lo desafió Tono, un parroquiano harto de la fanfarroneada de Pipilo. -¡Eh! Papuchi, yo estoy todas las semanas con Isidro y Vicente. No cualquiera se sienta a la mesa de esos gauchos-, se ufanó.

En ese estado y mostrando los billetes, se puso a jugar a los naipes y luego se cruzó al quiosco de Alberto Traverso que aún está en una esquina de la plaza de Machagai. El quiosquero lo escuchó e inmediatamente avisó a la policía que el joven telegrafista andaba con dinero fuerte y fanfarroneando que era amigo de los Velázquez. Pipilo no se cansa de negarlo.

La recompensa quedó en el camino

Nadie supo quién cobró los millones de pesos que el Gobierno de la Provincia del Chaco había ofrecido como recompensa. Los Cejas siguieron con el mismo Fiat 1500 agujereado por las balas policiales hasta los primeros años del 2000 y viviendo austeramente en el barrio Remembranza de Casquín. Pipilo Cerdeira se jubiló como empleado de una estación de servicios en Rosario y Ruperto “Lula” Aguilar vive modestamente en Colonia Benítez.

Antes de finalizar la entrevista en las sierras y marcharse hacia su ciudad de residencia, Pipilo Cerdeira afirmó que los Velázquez cayeron porque la policía había marcado los billetes con que pagaron el rescate de Giusiani.