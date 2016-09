Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142044

Empresarios y políticos despidieron a Carlos Bulgheroni

Empresarios y políticos expresaron hoy sus condolencias en los avisos fúnebres de los principales matutinos por la muerte del empresario Carlos Bulgheroni, que falleció el viernes en Washington, Estados Unidos, a los 71 años, tras una larga enfermedad.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Gabinete, Marcos Peña; y de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros gobernadores e integrantes del Gobierno, participaron del fallecimiento de quien fuera uno de los dueños de la empresa Panamerican Energy y manifestaron su acompañamiento a la familia.

En unas 300 condolencias publicadas en el diario La Nación, figuran los ex ministros de Economía Roberto Lavagna y Domingo Cavallo; el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; el titular de CAME, Osvaldo Cornide; Grupo Petersen; Grupo Albanesi; y el directorio de YPF.

Del ámbito empresario, se destacan las participaciones de Enrique Pescarmona, la familia Eskenazi, Paolo Rocca, Jorge Brito y Cristiano Ratazzi.

De otros ámbitos, expresaron también sus condolencias el cocinero Francis Mallman; los hijos de José Alfredo Martínez de Hoz, José y Agustina; el periodista Mariano Grondona; y el ex ministro de Seguridad León Arslanian.

El hombre más rico de la Argentina y presidente de la firma que es la primera productora privada de hidrocarburos de la Argentina falleció el viernes en la clínica Mayo de la ciudad de Washington, en donde era sometido a un tratamiento contra el cáncer.

De acuerdo a la revista Forbes, Carlos y su hermano mayor Alejandro eran los argentinos más ricos con una fortuna de 4.600 millones de dólares, en el ranking de millonarios del planeta, según publicó el medio estadounidense en marzo al ubicarlos en la posición 324.

Ayer, quienes lo conocieron lo definieron como una persona que "vivió con alto riesgo en lo personal y en los negocios".

"Vivió como manejaba el petróleo, con alto riesgo en lo personal y en los negocios", definió el ex secretario de Energía de la Nación Julio César Aráoz, al referirse al empresario petroleo Carlos Bulgheroni, fallecido en Washington.

"Fue un empresario muy racional y entusiasta, en distintos momentos, empeñado por seguir siempre adelante a pesar de las condiciones no más propicias" que podría enfrentar, expresó Emilio Apud, otro ex secretario de Energía de la Nación.

Carlos Manuel Bastos, también ex secretario de Energía de la Nación, expresó que "él fue un hombre que siempre invirtió en la Argentina, cosa no tan común, ya que el nuestro es un país bastante particular. Puedo decir que el siempre apostó por este país", enfatizó.

Por su parte, el periódico La Nación publicó que años atrás el ex jefe de Pecom Energía, Oscar Vicente, dijo que "Carlos siempre tuvo la misma manera de hacer negocios. Es un lobbista de talla internacional, no cómo se toma el término en la Argentina, sino en Estados Unidos, donde esas cualidades son muy destacadas".