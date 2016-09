Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142040

El presidente chino abrió la Cumbre del G20 e instó a "reducir las desigualdades"

El presidente chino, Xi Jinping, llamó hoy a reducir las desigualdades y pidió abrir una "nueva senda de crecimiento" para la economía mundial al inaugurar la cumbre del G20, que se celebra entre hoy y mañana en la ciudad oriental china de Hangzhou con una cargada agenda que incluye, además del crecimiento económico, la crisis humanitaria, la guerra en Siria y el avance del yihadismo.

Laura Gómez

"Espero que podamos abordar tanto los síntomas como las raíces de los problemas económicos globales(...). El G20 debería cambiar su enfoque y dar igual importancia a las políticas de corto y de largo plazo", afirmó Xi y les pidió a los mandatarios de los países que de esta cumbre que sean un "grupo de acción".

La economía global, aseguró Xi, se enfrenta a "múltiples retos y riesgos" por la ralentización del crecimiento, la debilidad de la demanda, la volatilidad de los mercados financieros y la desaceleración del comercio y la inversión, cuando todavía se recupera de la crisis financiera internacional de hace ocho años.

E instó a los participantes en la cumbre a coordinar sus políticas monetarias y fiscales, así como sus reformas estructurales, para estimular la economía y garantizar que ese dinamismo se mantenga a largo plazo.

Líderes de las veinte principales economías desarrolladas y emergentes del planeta, y de organismos internacionales como la ONU y el Fondo Monetario Internacional participan en este evento de dos días que convirtió a Hangzhou en la capital diplomática del mundo.

El mandatario chino subrayó en su discurso ianugurala que la tarea de los líderes del G20 en Hangzhou es "proporcionar una solución que corrija tanto los síntomas como las causas de raíz de los problemas económicos globales", citó la agencia de noticias EFE.

"El G20 debería honrar sus compromisos de no adoptar nuevas medidas proteccionistas, reforzar la coordinación de políticas de inversión y adoptar pasos creíbles para estimular el crecimiento del comercio", aseguró.

En tanto, Xi defendió la globalización de las "tendencias aislacionistas al alza" y alertó del aumento de la desigualdad que, medida en el coeficiente Gini, se ha situado cerca del 0,7 a escala global, por encima del "ampliamente reconocido nivel de alarma de 0,6".

En este sentido, Xi insistió en la necesidad que los beneficios del desarrollo económico lleguen a todos e invitó a que las políticas del G20 incluyan a las pequeñas y medianas empresas y a los países en vías de desarrollo.

"Los países del G20 difieren en sus condiciones nacionales, fases de desarrollo y afrontan retos diferentes, pero todos compartimos un objetivo común de buscar un crecimiento más fuerte, superar los desafíos y lograr un desarrollo compartido", concluyó el presidente chino.

La cumbre del Grupo de los Veinte, que reúne a los principales países industrializados y emergentes del mundo más la Unión Europea (UE), arrancó con un abanico de crisis internacionales en el punto de mira.

Siria, Ucrania, el pacto migratorio entre la UE y Turquía, la crisis humanitaria y la disputa territorial en el mar de la China Meridional son algunos de los temas que se abordarán en los dos días de reuniones, en los que también hay previstos numerosos encuentros bilaterales.

Pero el asunto central será el crecimiento económico.

Previa a la inauguración oficial, China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, dieron un paso adelante en la lucha contra el cambio climático al ratificar el acuerdo de la cumbre climática celebrada en diciembre de 2015 en París.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó hoy esta adhesión como un "paso histórico" y subrayó que "solo la acción producirá más y mejores resultados", consignó la agencia de noticias DPA.

Ban llamó a otros países a ratificar el acuerdo, que solo puede entrar en vigor si ha sido firmado por 55 países que juntos generen el 55 por ciento de las emisiones en el mundo.

Pese a la iniciativa conjunta de Estados Unidos y China en la lucha contra el cambio climático, el presidente estadounidense, Barack Obama, criticó la actuación de Beijing en el mar de la China Meridional, en tanto que la cúpula china rechazó las acusaciones.

También hoy, previo a la inauguración, los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaron que el G20 responda a las expectativas a nivel internacional para dinamizar la economía mundial.

"Tras años de crisis debemos mostrar que podemos promover el crecimiento y crear confianza", afirmó Juncker.

Ambos dirigentes de la UE subrayaron la necesidad de que el G20 ofrezca más respuestas a la crisis de los refugiados ya que sienten que Europa y algunos países de la zona hicieron un sacrificio "desproporcionado".

"Es un reto global que requiere una solución a nivel global", afirmó Tusk, quien remarcó que los mecanismos para superar esta crisis "están llegando al límite".

Otro de las reuniones bilaterales previa fue la de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que limaron hoy asperezas tras meses de tensiones desde que los diputados alemanes aprobaron en junio una resolución que condena el genocidio armenio.

"Fue una conversación constructiva", aseguró el portavoz de la Cancillería, Steffen Seibert, citado por los medios alemanes en Hangzhou. Al margen de las relaciones bilaterales, ambos líderes abordaron la "catastrófica" situación en Siria, donde estuvieron de acuerdo, según Merkel, en mantener vivo el proceso político para lograr cuanto antes un alto en fuego en Alepo.

Sobre la aplicación del polémico acuerdo sobre refugiados e inmigración suscrito entre la Unión Europea y Turquía, Merkel se mostró también optimista y apuntó que hay posibilidades de un logro positivo en las negociaciones.

También la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvieron un encuentro y mostraron su voluntad de estrechar los lazos bilaterales, después del deterioro que sufrieron durante el período de David Cameron.

"Es evidente que usted y su equipo se enfrentan a una complicada tarea, pero todos nos enfrentamos a grandes retos. Les deseamos éxito y esperamos poder llevar las relaciones bilaterales a un nivel más alto que el actual", recalcó Putin y agregó: "Sinceramente, tenemos mucho que hacer, tanto en la esfera política como en la económica".

May, por su parte, abogó por un diálogo "sincero y abierto", en su búsqueda de nuevos aliados para el futuro del Reino Unido post-Brexit.

Entre los encuentros previstos al margen de las sesiones plenarias figuran una reunión entre Merkel; el jefe de gobierno italiano, Matteo Renzi; el presidente francés, Francois Hollande, y Erdogan, que además, tiene previsto además un encuentro con Obama.

Por su parte, Putin, planea reunirse con el anfitrión, además de con Merkel y Hollande, con los que abordará el tema de Ucrania.

En 2017, Alemania presidirá el G20 en Hamburgo y Merkel ya anunció que la cumbre se centrará en las mujeres, las migraciones y la salud.