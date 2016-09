Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142032

Por: Sergio Schneider Noticias de náufragos “El sueño hace que todo se olvide”. (José Mauro de Vasconcelos, Mi planta de naranja lima) Hay gente que nunca será noticia. O que, cuando lo es, llega a las riberas de lo público de una manera incompleta y sesgada. Como si de una fotografía nuestra se mostrara sólo una parte pequeña, una superficie diminuta que ni siquiera nos representa. Un rastro que, extrapolado, hará creer a los demás que somos algo que no somos. O, peor aún, que no somos algo que a duras penas hemos conseguido ser.

Este año, en un colegio de Resistencia, dos estudiantes se suicidaron. Estadísticamente, es mucho. Una enormidad. Y luego, otro más apareció en una calle con un balazo en el cuello. Son el primer pedacito de nuestra foto. Uno que nos hace pensar que algo debe funcionar muy mal en ese lugar.

Agreguemos otro retazo: la Escuela Mariano Ferreyra, escenario de esta historia. Funciona en Villa Marín, a 22 cuadras de la plaza central de la ciudad. No tiene una sede propia. Ocupa la de la Escuela de Nivel Secundario 60 General Ángel Peñaloza. No sólo no tiene un edificio: tampoco tiene nombre. Directivos, docentes y alumnos llaman así a lo que en realidad todavía es el Proyecto Especial Bachillerato Libre de Adultos (BLA).

Aunque el colegio es un BLA, la realidad lo transformó en otra cosa. En gran medida se convirtió en receptor de excluidos y despedidos de los establecimientos secundarios “normales”. Son adolescentes y jóvenes que de distintas maneras son dejados en la vereda por el sistema educativo. Cuando intentan entrar en otra secundaria, les dicen que no hay lugar. Muchos recalan en la EMF. Allí se encuentran con otros chicos con historias parecidas y con adultos que quieren retomar y terminar estudios abandonados en otros tiempos.

Tienen como característica común y dominante el pertenecer a esa franja social que se pasa la vida alternando etapas en las que están dos pasos afuera o dos pasos adentro de la indigencia. Están curtidos por la desigualdad aprendida con mil lecciones, por las calles que debieron andar y por un mundo que necesita de consumidores y entonces todos los días monta una necesidad nueva.

Por eso no pocos tienen antecedentes policiales y por eso cada día y cada semana las drogas ocupan el lugar que ocupan en muchos de ellos. Hay jóvenes que apenas superan los veinte años y ya llevan diez de adicciones. No se dedican a las opciones livianas, como la marihuana. Van a sustancias más pesadas. En eso también pierden con los chicos ricos con tristeza: recurren a dealers que les venden cocaína rebajada con elementos que bajan el precio pero potencian daños y riesgos.

Eso de importar

El director de la escuela es Daniel García. Paredes adentro del colegio, es una suerte de tirano que fija sus propias normas de convivencia. Por ejemplo, ningún estudiante puede invisibilizar su perfil de Facebook. De esa manera, él y su equipo docente pueden tener un elemento más para testear en qué andan sus estudiantes. También se meten en las redes de Whatsapp que tejen los muchachos.

Si alguien comienza a faltar de manera consecutiva, él o algún profesor van a su casa, lo interrogan, vuelven a aparecer si las inasistencias persisten o si las excusas esgrimidas no son consistentes. Y así hasta que el alumno regresa o los manda definitivamente al carajo. “Al principio eso les rompe soberanamente las pelotas, hasta que hacen un clic y eso los fideliza, los hace sentirse parte de la escuela”, dice García. El clic consiste en que esos jóvenes, de repente, descubren que le importan a alguien.

Eso no se logra tan fácil como se lo escribe. Es una tarea a la que hay que ponerle el cuerpo. García lleva a los chicos al hospital o al centro de salud; se mete en medio de las peleas que se arman a veces y en las que no es raro que asome un cuchillo; arma planes especiales para los que de pronto consiguen una changa y deben faltar un tiempo a clases; ayuda a tramitar beneficios sociales; ilustra sobre cómo evitar embarazos no deseados; hace colectas para comprar material de estudio; discute a los gritos con funcionarios que le hablan de una realidad que no es la de su planeta.

A pulmón

Hasta hace poco, en el colegio se comía todos los días gracias a alimentos que el director y su gente conseguían haciendo rifas, pegando mangazos a amigos y extorsionando a algunos enemigos. “Al principio, por vergüenza y porque las cargadas entre ellos pueden ser muy pesadas, nadie quería ir al comedor. Los tuvimos que obligar. Algunos, de a poco, empezaron a llevar a su hijo o a su hermanito. A veces para ellos es la única comida del día”, dice Daniel.

Las cosas debieron hacerse así porque para el mundo de papel que suele guiar a los gobernantes, en un BLA no puede funcionar un comedor escolar. Por suerte, el actual ministro de Educación logró entender lo absurdo de esa restricción, y desde julio es su área la que aporta los alimentos.

También por lo que debiera ser y no es, a la Escuela Mariano Ferreyra no llegó ninguna de las 5,3 millones de netbooks repartidas entre estudiantes de todo el país por el programa Conectar Igualdad. Tampoco las hubo para algún otro BLA, pese a que hoy los bachilleratos de adultos cubren en gran medida las falencias y actitudes exclusivas de las escuelas secundarias.

García, Rocío Medina (la profesora guía que lo secunda) y los demás docentes se ilusionan con que alguna vez el colegio tenga número y nombre, con que tenga un edificio con espacios lúdicos, canchas para deportes, laboratorios informáticos, consultorios, un salón de usos múltiples, una sala de cine. Es decir, sueñan con todo aquello que ayude a retener a los alumnos, con eso que hasta ahora sólo pueden soñar las escuelas del centro, ésas que paradójicamente- no lo necesitan tanto.

Golpe a golpe

El primer suicidio de este año fue el de un joven que no podía vencer su adicción. Había sido papá apenas unos meses antes. El segundo, el de una chica que nunca se repuso de la muerte de su padre, quien también se había quitado la vida años atrás. El muchacho del balazo en el cuello fue asesinado en un hecho de violencia de los tantos que suceden en la ciudad. Era un ex adicto que se había ofrecido a hablar ante sus compañeros del colegio para contar su experiencia con las drogas y decirles que pese a todo- era mejor salir que estar adentro. Se estaba preparando para eso.

Fueron golpes duros. Ahí surgió la idea de sistematizar los seguimientos de las redes sociales de los estudiantes. Al poco tiempo, una chica comenzó a publicar mensajes que sonaban a despedida. Se activó enseguida toda una movida colectiva para rodearla y contenerla. Ahora las cosas con ella mejoraron. Y, ante los pedidos de ayuda del colegio, esta vez alguien respondió y un servicio psicológico oficial especial para adolescentes está trabajando ahora en el establecimiento.

En los debates que suelen sostener los docentes dentro de la escuela, un punto recurrente es si allí lo pedagógico sigue siendo lo central o no. “Esto ya parece Desarrollo Social”, dijo un profesor en una de esas discusiones. Con toda lógica, planteó que él estaba para enseñar y que de las vulnerabilidades de los estudiantes debía hacerse cargo el Estado. “Yo creo dice García, medio enojado de que los ojos se le pongan rojos- que acá el tema es que ellos (los estudiantes) saben que cuentan con nosotros. Lo ideal sería que todo funcione y que cada uno haga su parte, pero no es así, y entonces no hay manera de no ocuparse de lo emergente”.

Por supuesto que eso no es gratuito. García tiene un diagnóstico de burnout (o síndrome de cerebro quemado) y los demás docentes también van sufriendo las marcas de la entrega. Así y todo, acortan sus vacaciones y prácticamente nunca adhieren a los paros gremiales. No porque crean que el gobierno lo merezca, sino para que el contacto de los jóvenes con el colegio sea el más frecuente posible. No debe ser casual que entre quienes egresan y deciden seguir estudiando, la opción más elegida sea la carrera docente.

Meterse en la pelea

En “Buenos Aires viceversa”, película de Alejandro Agresti, una de las historias que se relata es la de un matrimonio de ancianos que, encerrado en su casa, contrata a una joven para que les filme cómo es la vida en ese exterior al que ya no asoman. Ella acepta. Al cabo de su tarea, les entrega un video con imágenes diversas, que muestran la cara luminosa de la ciudad pero también la pobreza, el abandono, el dolor de los marginados. La vieja pareja decide no pagarle el trabajo. “La vida no es así”, le reprochan a la muchacha.

El Estado provincial viene imitando desde hace décadas la misma conducta negadora. Y aunque algunos puedan ilusionarse con la idea de que lo que sucede con los estudiantes de la Escuela Mariano Ferreyra ocurre solamente con ellos, la verdad es totalmente otra. Lo único original que sucede en ese establecimiento escolar es que toda una institución decidió no ser indiferente a una realidad que los desborda, y que podrían ignorar olímpicamente sin por ello perder un solo peso de sus sueldos.

Antes, cuando en la calle surgía una pelea desigual, los que miraban se metían para equilibrarla. Valdría la pena que vuelva a suceder. No sólo por quienes lo merecen y quienes lo necesitan, sino también porque hay ciertos naufragios que sólo la estupidez y la indolencia pueden considerar ajenos.