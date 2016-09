Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142028

Por: Claudia Araujo “Cuando una sabe de dónde viene, está más plena y segura de lo que quiere” Claudia y María Laura Margosa representaron al Chaco en el tercer encuentro de mujeres afrodescendientes latinoamericanas, que se hizo hace un mes en Córdoba. Las dos bailan en Danza Identidad y trabajan por la visibilización de la negritud, para que en las escuelas se enseñe el aporte afrodescendiente en la historia el argentina y se conmemoren fechas ya incluidas en el calendario. Fotos de Claudia Margosa

Eliana Coronel

“Se trabaja por la organización aunque primero es necesario que los afrodescendientes chaqueños se autorreconozcan”, explica Claudia.

Después de recorrer varios encuentros en el país admite que si bien algunos lo hacen, tampoco tienen ganas de salir a gritarlo a los cuatro vientos. El proceso de blanqueamiento cultural, que sólo valora el aporte español e italiano y niega lo indígena y lo afro es uno de los mayores impedimentos para sincerar situaciones de desigualdad y conflicto.

Las hermanas Margosa insisten: “Lo africano aportó a la construcción de este país. Para eso los libros de historia y el discurso político tiene que dejar de negarnos”.

¿Para qué identificarse?

En varios países el 25 de julio es el Día de la Mujer Afrodescendiente. En la Argentina se fijó por ley que el afrodescendiente tenga un día nacional: el 8 de noviembre, y en la provincia el 6 de enero también se celebra la cultura afrolitoraleña. Todas esas fechas pasan inadvertidas para la mayoría.

En 2015 en Santa Fe la red nacional tronco colonial, una agrupación que señala un punto de partida para el aporte africano en la historia argentina y brega por derechos para sus descendientes. Para recordar, por ejemplo, que mucha sangre negra se derramó en las batallas por la independencia con la promesa de libertad para el que sobreviviera. “Muchos esclavos defendieron un país que hoy no los reconoce, ni su aporte ni sus pérdidas. Aunque no se provenga de ese tronco colonial, alcanza con sentirse parte de una historia que creemos hay que defender”, resume Claudia.

La red que a la que adhiere entre otros objetivos se traza una finalidad política a muy largo plazo: que los libros dejen de negar lo afro, que se escriba sobre personas que hoy no se conocen porque los historiadores dejaron de lado. Porque “cuando una sabe de dónde viene, se está más plena y segura de lo que quiere”, afirma la docente.

¿Existe una región con mayor aporte afro?

-Es en lo que se está trabajando, Córdoba lo hizo y con Santa Fe y Buenos Aires son las que más avanzadas están. En Santa Fe casa indoafro de Lucía Molina tiene unos 30 años de trabajo sistemático muy bueno. En Córdoba está el historiador Marcos Carrizo, que coordina una mesa provincial y tiene un equipo que investiga cuestiones muy concretas.

¿Y en el Chaco?

-Es muy poco lo que hay. En el museo del hombre hay algo que se rescató, más relatos de familias como la nuestra, los Francia y otra más de Sáenz Peña, donde estamos en contacto con Ariel Andino. Buscamos unirnos para generar algo. Hasta la gestión anterior Inadi nos ayudó muchísimo para acompañar propuestas. Todavía no retomamos el contacto para ver cómo seguimos. Ahora con Marcos Monsalvo estamos trabajando en el Departamento de Puntos de Convivencia, de la Dirección de Convivencia Comunitaria del Ministerio de Educación.

¿Cuán grande es la organización local?

-En la región no hay grandes grupos. Sabemos que en un momento éramos cinco, después 15, 20, 30. Y no siempre se pueden pagar los gastos de todos los que pueden viajar a encuentros, adonde se trata esté la representación por cada provincia aunque sea poca la gente. Con un grupo de personas que no es afrodescendiente nos dedicamos a la temática. La mayoría de mis compañeros de tambores no lo es tampoco y sin embargo lo siente una forma de vida. El tambor y la danza son una forma de comunicarnos y de decir; no es celebrar, es una vivencia religiosa, sagrada.

Las metas

En el transcurso del año en varias provincias se organizaron actividades de sensibilización y sensibilización del tema, “desde el lugar que se puede”, admite Claudia. “A fin de año veremos qué resultados tenemos”.

El objetivo sigue siendo insertar contenidos formales en el sistema educativo donde también el niño y los adultos construyen identidad. “Porque están las fechas en el calendario escolar y la diversidad está aceptada pero al momento de buscar material no hay, y las conmemoraciones tampoco se hacen”, cuestiona.

En el encuentro de mujeres

A fines de julio se organizó en Córdoba un encuentro de mujeres afrodescendientes que incluyó a referentes de Bolivia, Chile y Brasil. El fin: compartir problemáticas, aunar fuerzas y entrecruzar vínculos para hacer frente a la discriminación con capacitación y concienciación.

“Las leyes están pero a la hora de ponerlas en práctica se argumenta que no hay recursos o son limitados; trabajar en conjunto nos fortalece y da más presencia para gestionar apoyo ante organismos oficiales”, puntualiza Claudia Margosa.

Hubo un primer encuentro en República Dominicana con una treintena de países representados que se pronunció a favor de buscar una estrategia política y social contra la discriminación.

“La negritud es un extra en todo. Históricamente el maltrato se multiplicó por ser negra y es una de las muchas cuestiones por desterrar”, señala. “Carlos Lamadrid plantea algo que comparto: que todo lo que vinimos logrando lo hicieron los hombres y no tienen buenos resultados o no son los esperados por nosotras. Entonces es el momento de que las mujeres tomemos el mando”.

Claudia describe un rasgo de género en las decisiones de muchas organizaciones políticas: que aunque haya iniciativas interesantes a veces es necesario luchar con los mismos pares varones por una participación igualitaria.

En Córdoba se habló de las mujeres afro que hicieron historia y están negadas, sobre ver cómo elaborar una propuesta para presentar a los ministerios de Educación de las provincias. “Fuimos a hablar de la militancia que hacemos en nuestra provincia y desde qué lugar. El nombre de Danza Identidad tiene que ver con reivindicar nuestra identidad africana en la provincia”.