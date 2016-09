Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142024

Por: Rafael del Blanco Las exigencias de un amor que busca la perfección Siempre que apostamos por cosas importantes en esta vida, analizamos esa opción de manera seria, tratando de tener todos los elementos de juicio posibles, para que nuestra decisión sea la más acertada y evitar de este modo el fracaso. La palabra de Dios de este domingo nos pone frente a la opción de la salvación o del fracaso.

La iglesia en su magisterio inspirada siempre en la palabra de Dios, afirma de manera categórica que la existencia humana tiene la posibilidad de planificarse en el amor o, por el contrario, de consumarse en el fracaso. Esa posibilidad reposa en la libertad humana que fruto de la opción de vida de cada persona hará que la balanza se incline para uno u otro lado, es decir, hacia la plenitud o el completo fracaso.

En términos bíblicos, según el evangelio de este domingo, la plenitud pasa por elegir a Dios como el primer amor o principio absoluto de la existencia, principio , en el que debe estar sustentando todo lo demás. Tan cierto es esto que el evangelio coloca el amor a Dios por sobre vínculos tan fuertes como el amor a los padres y a los hijos. Esto significa que quien elija a los hijos en primer lugar, antes que a Dios, en términos de fe, no será parte de los elegidos de Dios y lo mismo sucederá si el primer amor es hacia los padres; quien opta así, no podrá ser discípulo del señor y la consecuencia será, siempre en términos de fe, que tal persona no será reconocido por Dios como tal. En términos teológicos esta circunstancia, significa haber fracasado garrafalmente en la existencia y para los que tenemos fe, esto es perdernos nada ni nada menos que el paraíso.

Ese amor absoluto hacia Dios vale en todos los casos, amar y elegir a Dios antes que la empresa, antes que los amigos, antes que la profesión, antes que todo.

¿Porque Dios se arrogaría un principio de exclusividad absoluta? ¿Estamos ante un Dios vanidoso y arrogante que no quiere migajas y exige para si el primer lugar? En realidad, es lógico que sea así. Y la razón fundamental para que Dios se arrogue ese principio de supremacía es porque Él es amor.

Preguntemos a cualquier enamorado si aceptaría ocupar el segundo o tercer lugar o el último en el corazón de su enamorada; la respuesta seria obviamente que no, porque el amor verdadero exige fidelidad y exclusividad. Tenemos que reconocer que en el caso humano la exigencia de exclusividad se debe también a razones de tipo egoístas, cuando el amor no es sano, ni puro, ni libre; pero en el caso de Dios esa exigencia obedece justamente a un amor que es totalmente puro y libre y entonces inspirado por una razón que tiene que ver solo con el amor y con el bien del hombre.

Por eso Dios se arroga exclusividad, porque él sabe en su amor eterno e infinito que eso puede ser solo bueno para nosotros. En efecto, si el corazón del hombre es gobernado por Dios, nada malo podrá salir de él y todo lo que haga estará inspirado por ese amor que es sano, puro y prefecto.

En este sentido, un amor tan exclusivo como el que Jesús exige en el evangelio, está motivado por un deseo de Dios de querer darnos lo mejor para que también nosotros demos lo mejor. De este modo el amor de Dios que exige amarlo más que a los propios hijos, si este amor es tal, redundará en un amor perfecto de los padres hacia los hijos porque será un amor sin contaminación y sin los límites que son propios de un amor imperfecto como es el caso del amor humano; del mismo modo sucederá con todos los demás amores, el amor conyugal, el amor hacia los padres , el amor de la sana amistad; porque tales amores vienen de un corazón que ha sido dado totalmente a Dios y todo lo que de ese corazón venga, será bello, armónico y liberado completamente de todo egoísmo. Tratar de hacer comprender a los que sin culpa no han encontrado aún el camino de la fe resultará arduo y por eso es tan importante que aquellos que tenemos la fe nos comprometamos decididamente a anunciar esto, porque será quizá de esta catequesis desde donde nacerá una vida nueva en la que el alma humana será edificada no solo desde la concepción limitada que nos da el razonamiento humano, sino también desde la luz sobrenatural de la gracia que ilumina la vida integral del hombre para su completa felicidad.