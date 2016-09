Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142022

Inicio » Información » Locales

La diferencia entre capacidad y discapacidad

Denuncia discriminación en el Iprodich

Silvia Carlota Rodríguez sufre de sordera total del oído derecho desde los cinco años de edad. Esa discapacidad nunca le impidió estudiar ni trabajar, al punto que hoy es docente universitaria. Lamentablemente, en los últimos meses viene sufriendo dificultades con su oído hábil, lo que la llevó a consultas de otorrinolaringología.

Eliana Coronel

La profesional que la atendió le diagnosticó una disminución severa de la audición, que haría necesario el uso de un audífono permanente, y le aconsejó que tramitara un certificado de discapacidad que la ayudara a reducir parcialmente los gastos que le demandará su nueva condición.

“Fui al IProDiCh, y allí me atendieron la médica Cristina Varela, la licenciada en psicología Sofía Mitoire, y la asistente social María Cancelarich. Me negaron el certificado de discapacidad porque, dijeron, yo no tenía una discapacidad, sino una incapacidad. Y agregaron que los discapacitados son aquellos que no pueden trabajar. Escuchar eso de boca de profesionales con responsabilidades en un instituto que debe trabajar para la inclusión, hizo que me sintiera discriminada”, dice, entre sorprendida, dolida e indignada Silvia.

A continuación nos explica que la palabra discapacitado se incluyó en el diccionario de la Real Academia española hace unos diez años con la siguiente acepción: “Que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida”. Desde hace algunas décadas, la ley y el derecho incorporan normas que buscan otorgar beneficios y consideraciones especiales a los discapacitados para ayudarlos a la paliar la disminución de recursos con que deben encarar la vida social. En cambio, la palabra incapacidad refiere a la “falta de capacidad para hacer, recibir o aprender; falta de entendimiento o inteligencia; falta de preparación o de medios”.

Vista la actividad docente de Silvia en el más alto de los niveles de enseñanza, se hace patente el impacto que causó la calificación de “incapaz” por parte de las profesionales del IProDiCh. “La angustia que me causó el diagnóstico de que voy a perder la audición en mi oído izquierdo, y luego la sugerencia de que tramitara un certificado de discapacidad me hicieron ver que a partir de ahora dependería de un audífono para mis tareas cotidianas. Pero escuchar a estas personas que además de negarme el certificado me definían cono incapaz, por tratarse de quiénes se trata, me causó un dolor indescriptible”. Silvia relata que le escribió una carta al director del IProDiCh, José Lorenzo, para hacerle notar que los profesionales que trabajan en un instituto avocado a la relación con personas discapacitadas no pueden ignorar cuestiones elementales que hacen a su función, que deben estar mejor preparadas para el trato, evitando descalificaciones discriminatorias, y que también debiera haber un especialista en otorrinolaringología o fonoaudiología, porque los casos de hipoacusia no son enfermedades raras, sino lamentablemente afecciones muy corrientes.

Por último, y sólo para ilustrar la dimensión del asunto, mencionemos que también en el campo legal la discapacidad y la incapacidad son cuestiones que tienen muy diferentes implicancias. Un sujeto afectado por determinada patología puede sea declarado incapaz merced a una sentencia judicial, y que sus actos jurídicos deban ser realizados por un representante. Mientras que el discapacitado es solamente una persona disminuida en determinadas capacidades, pero conserva plenamente todos sus derechos, por ejemplo el de acceder a los beneficios que las leyes que se refieren discapacitados les reconocen.