Estudio percibe a las democracias latinoamericanas "estancadas"

Luego de 30 años, las democracias de Latinoamérica están "en declive, estancadas" porque las administraciones políticas no han podido "desmantelar" temas como "la desigualdad, la violencia y la corrupción", según un informe privado.

Esta conclusión surge del Latinobarómetro 2016 elaborado por una ONG chilena, que lleva el mismo nombre del informe y que está a cargo de Marta Lagos, que lo dio a conocer a la prensa en la ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento se hizo a través de encuestas presenciales efectuadas a 20 mil personas de Latinomérica, entre el 15 de junio y el 15 de julio del corriente año.

Al hablar de demandas ciudadanas surgidas de esas democracias "imperfectas" se cita a "la igualdad de trato" y al "acceso y desmantelamiento de las desigualdades".

"Sin guerras, América Latina acusa violencia, corrupción y la desigualdad como fenómenos más potentes que retienen a la democracia", indica el escrito.

El informe sostiene que "las percepciones sobre la economía atraviesan por un momento de malestar en Latinoamérica, no en los niveles registrados en la primera mitad de la década pasada, pero sí en una tendencia creciente".

"Los datos de 2016 reflejan una baja regional en la satisfacción económica, el ingreso subjetivo y el optimismo económico, así como un alza en la inseguridad laboral, la carencia alimentaria y el pesimismo económico", indica el escrito.

En las conclusiones del informe se indica que "nunca los ciudadanos de la región habían manifestado más descontento" en ámbitos de la sociedad, la economía y la política y "no es que los gobiernos de repente se pusieron malos, sino que cambió la naturaleza y el nivel de las demandas, sacando a la luz los temas milenarios rezagados del desarrollo que súbitamente dejaron de ser tolerables".

En el capítulo de apoyo a la democracia, el informe dice que "por cuarto año consecutivo el apoyo a la democracia (en Latinoamérica) no mejora, al registrar una baja de dos puntos porcentuales desde 2015, llegando al 54% en 2016".

"La democracia está estancada", dijo Lagos y en otro tramo recordó que todavía "la mitad de la región piensa que vale la pena un gobierno no democrático para resolver los problemas".

Medidos con ese indicador, los países más autoritarios son Honduras y el Salvador con el 62% de las opiniones y en el extremo opuesto, el menos autoritario es Chile, con el 29%.

Lagos dijo que "América Latina está aburrida con el desorden" y la región tiene "rasgos de autoritarismo social" donde se sugiere "vos tenés que hacer esto, en vez de preguntar qué queres hacer".

Sostuvo que en el continente el 80% de las personas desconfían de sus congéneres y el caso más notorio se dio en Brasil con solamente un 3% de confianza interpersonal.

En Latinoamérica las instituciones en que menos se confía son el Congreso (25%) y los partidos políticos (17%).

"El 73% de los 600 millones de la región cree que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio", resaltó Lagos.

Lagos dijo que en el continente "se demanda buenos políticos" y "la culpa la tienen los sistemas políticos" porque, a su entender, "el riesgo es que lleguemos a un Donald Trump fuera del sistema".

En otro tramo de la charla, la disertante dijo que solamente el 26% de los encuestados dice que los medios de comunicación son independientes. La mayoría, un 65%, piensa que los medios son influenciados por los poderosos. Esta desconfianza hace mucha gente se aleje de los medios y se informe de manera informal a través de amigos o de internet.

"Internet es el único medio que muestra un alza constante desde que se mide. En 2008 era el 12%, en 2012 el 17% y en el 2016 el 21%", detalla el informe.

"La penetración del facebook es brutal (50%) en el continente y eso moderniza la comunicación política", indicó.

Entre las principales conclusiones, Lagos enumeró que la gente del continente perdió el miedo a manifestar su descontento,y "lo paradojal es que la gente protesta pero la satisfacción con la vida (74%) es una de las mas altas del orbe", resaltó.

Fuente: Télam.