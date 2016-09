Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142001

Inicio » Información » Locales

El ataque de perros pitbull a una nena reabrió un viejo debate

El ataque de los pitbulls a Camila puso en la superficie qué hacer con los perros supuestamente peligrosos y el cumplimiento de la Ley 6.798, que reglamenta la tenencia de estos animales. Mientras tanto, el decomiso de los animales permitió a las Asociaciones Protectoras de Animales del Chaco (Apach) de Resistencia y Charata trasladar a tres pitbulls a nuestra ciudad y su destino final será un centro de reeducación en Entre Ríos. Según lo confirmó a la justicia charatense su padre, la nena de 9 años se encuentra bien y ya no corre peligro. La causa sigue su curso a cargo de la jueza de faltas de Charata, Claudia Araujo, quien dictó las medidas preventivas para que el dueño de los pitbulls no pueda tener perros peligrosos y la semana que viene se sabrá la sentencia que pese sobre ellos.

Laura Gómez

El caso

El sábado 27 de agosto en el barrio Aipo de Charata, Camila fue atacada por dos pitbulls cuando salió a buscar a su hermano. De allí fue trasladada al Hospital 4 de Junio en Sáenz Peña, donde fue atendida y hoy ya se encuentra bien, confirmó su padre.

El caso cayó en manos de la jueza de faltas, Claudia Araujo, de la ciudad termal, quién dictó el decomiso de los animales, de acuerdo a lo que dicta la Ley 6.798. Ahora estos dos perros, junto a otro pitbull que quedó huérfano por la muerte de su dueña, fueron trasladados a Resistencia por la División de Canes de la Policía del Chaco y miembros de la protectora Apach. Los animales, se suman a los dos más que fueron rescatados el año pasado, y estarán en el refugio de la protectora hasta que termine el papeleo judicial para su traslado definitivo a un centro de reeducación en Entre Ríos.

Una vez más un problema sanitario, en donde el Estado tendría que tener un rol activo, termina siendo resuelto por la organización de sociedad. Hoy la Apach, al igual que muchas protectoras de animales, corre con los gastos de alojamiento, cada cama para los perros sale 500 pesos; la castración a 200 pesos aproximadamente; alimentación hasta el día que deban ser trasladados a Entre Ríos y el traslado mismo, que cuesta 7.500 pesos.

Sin ley

Este nuevo caso de agresión de un perro de raza supuestamente peligrosa pone en discusión varios temas que vienen planteando quienes trabajan voluntariamente por los derechos de los animales, especialmente perros, gatos y caballos. El primer punto es la existencia de la Ley 6.798, que regula la tenencia de este tipo de perros y que no se está aplicando. La jueza Sandra Saidman, también amantes de los animales, dijo que “seguimos sin tener un registro de la tenencia de estas razas que detalla la ley y no hay un control de la venta de animales que hacen particulares y veterinarias”.

Al momento de producirse hechos como esta agresión, el Estado municipal y provincial, no cuenta con refugios para alojar a estos animales mientras transcurre el proceso, así como tampoco se creó el registro que establece la ley para controlar a los dueños, veterinarias, criadores o entrenadores de estos perros. En el artículo 14 de la Ley 6.798 se establece que los municipios del Chaco tienen 30 días para la creación del registro, que será el órgano controlador de esta actividad. La ley fue aprobada el 15 de junio de 2011, a cinco años, tres meses y tres semanas no existe este organismo en la provincia.

Otro punto es la responsabilidad de los dueños: la ley dice que las personas que quieran tener un perro de las razas consideradas peligrosas o los perros entrenados para ataque y defensa deben salir a la vía pública con bozal y correa menor a los dos metros. Además el dueño debe tener una licencia administrativa para la tenencia de la mascota, para la que deberá cumplir con ser mayor de 18 años y acreditar un seguro de responsabilidad civil.

Conducta humana

En este sentido, hay un desconocimiento social de la existencia de esta normativa que regula la tenencia de estos animales, que se cruza con la ausencia de sentido común de la población a la hora de elegir una mascota.

“Antes de tener una mascota, sea un pitbull o cualquier otra, lo ideal sería que esa persona o familia se asesore, con un veterinario o asesor en comportamiento animal, para saber si podrá contener a ese animal para que no haya consecuencias mucho más graves. Hay que saber cuáles son las necesidades de la raza que quieren. Tenemos mucha gente que viene a consultarnos porque le gustó un pitbull y lo compraron. Les parecía un perro guardián o le gustaba el hecho de hacerse el malo con el perro, y después pasa que se tienen que mudar, tienen un bebé o un sobrinito chico y tienen miedo: lo regalan al perro o lo dejan abandonado o piensan en matarlo”, dijo la veterinaria María Eugenia Giménez.

La profesional explicó que el pitbull, igual que un perro de cualquier raza, es un perro dócil si se lo educa. “Lo que sucede es que el pitbull, como el rottweiler, el bóxer o el dogo argentino, es un perro muy fuerte y si te salta para saludarte puede lastimar o hacer caer a un niño o una persona mayor pero porque tiene mucha fuerza y él no mide su fuerza o potencia. Lo mismo pasa con la mordida, por más que el perro no quiera lastimarte, si te abre la boca en defensa te va terminar lastimando porque no es lo mismo la mordida de un pitbull que de un caniche”, detalló.

La veterinaria remarcó que el problema en sí no es el perro, sino en cómo se lo educa y cómo se ponen los límites. “Después los quieren catalogar como perros peligrosos o asesinos, pero los que generamos el daño somos las personas que no los educamos o corregimos al perro al momento adecuado”, destacó.

Para perros de gran porte, mandíbulas poderosas y mucha fuerza se recomienda que quien lo compre o adopte tenga tiempo para dedicarle y espacio para que viva. Estos animales necesitan tener actividad física diaria y un lugar espacioso para vivir así no se deprimen o se vuelven ansiosos.

¿Dónde donar?

Los interesados en sumar su donación para mantener a los cinco pitbulls que tiene Apach Resistencia pueden hacerlo en los siguientes lugares: en Resistencia, al teléfono 3624-636311 o en avenida Hernandarias 1.101 en horario comercial; en Sáenz Peña al grupo de Facebook Amo los perros y en Charata, al Facebook /Apacharata Charata.