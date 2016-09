Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141996

Inicio » Información » Locales

La Aduana del Correo de Barranqueras tapada por la ola de compras por Internet

“Estamos tapados de trabajo”, así dicen en la oficina de Aduana ubicada en el correo de Barranqueras donde recién desde el pasado martes se instaló el sistema informatizado para operar con la nueva reglamentación de compras en el extranjero, a lo que se le suma la complicación de una cantidad de mercadería que estaba en tránsito cuando se modificaron las normas aduaneras.

Mariano Bianucci

Según un empleado de la oficina de Aduana, donde hasta ahora terminaban todos los envíos desde el exterior, el personal no da abasto para dar curso a los telegramas que se envían dando aviso de la llegada de un paquete. “En el último envío que recibimos nos llegaron 22 sacas y recién estamos sacando la mitad” , agregó, “hay que tener paciencia y esperar aún cuando en el sistema de tracking avise que el paquete está en el correo local”.

Consultado sobre si la nueva reglamentación recargará el trabajo del Correo y la oficina de Aduana, el empleado dijo que al no haber límites de compras seguramente el trabajo aumente mucho más ya que hay un notable crecimiento de las compras por Internet de un tiempo a esta parte. “Nosotros recibimos las sacas que pasaron por los controles en Buenos Aires, preparamos los avisos que van a cada comprador y luego tenemos que verificar que se haya aprobado la declaración jurada que cada uno debe realizar en la página web de la Afip y entonces distribuimos los paquetes hacia Resistencia para su entrega.”, indicó.

Por último el empleado aclaró que “hay mucha mercadería que estaba en tránsito cuando se cambió el sistema y ese es el atraso que tenemos, en cuanto nos pongamos al día y el mecanismo esté funcionando todo se normalizará”, finalizó.

El régimen de importaciones fue oficializado por el Gobierno a fines de julio e involucra envíos de hasta 50 kilos por un valor igual o inferior a los mil dólares sin necesidad de contratar los servicios de un agente de importación. De este modo, los productos que lleguen al país podrán ser distribuidos a través del correo oficial o privados.

A partir de ahora el destinatario recibirá una notificación del correo informando la existencia de un envío a su nombre e indicando el número de tracking asociado. El trámite continúa en la página web de la Afip a la que se debe ingresar mediante una clave fiscal Nivel 3 que se gestiona personalmente y se simplifica con una declaracíón jurada online que al ser aprobada le informa al sistema que dispone el Correo que ese envío puede ser llevado al domicilio.

Esta declaración calcula automáticamente el importe del impuesto a pagar tomando en cuenta el valor de la mercadería y envío que se puede abonar por Home Banking. El monto del tributo a abonar corresponde al 50% del excedente de la franquicia, siendo esta de U$S 25 a utilizarse en un solo envío y una vez por año calendario. El resto de las compras que se hagan pagará ese 50%.

Como cualquier encomienda, en caso de no haber nadie para recibir el paquete este regresará al Correo para ser retirado en persona o por alguien autorizado como era usual. El paso final implica volver a interactuar con la web de la Afip para confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos utilizando su clave fiscal nivel 3 o superior.

De no confirmar la recepción, el destinatario no podrá recibir otro envío bajo esta modalidad hasta que la confirmación se haga efectiva o se justifique ante la Aduana indicando los motivos por los cuales no se realizó la confirmación.