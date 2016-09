Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141991

Pueblo que fue, de Marcel Czombos, protagonista del Festival Lapacho

La serie de ficción Pueblo que fue, premiada por el Incaa, se disfrutó en el marco del Festival Latinoamericano de Cine Lapacho 2016. La nueva propuesta, llevada adelante por Koldra, cuenta con la dirección del chaqueño Marcel Czombos, basada en una adaptación de la obra “Dionisia la Menora” de Mauro Santamaría, guionada por Luigi Serradori y Mauro Santamaría junto a un amplio equipo conformado en su totalidad por realizadores y profesionales de la región.

Mariano Bianucci

La serie es una desgarradora historia que tiene como figura estelar al reconocido actor Carlos Portaluppi, ganador en 2009 de un premio Martín Fierro a mejor Actor de reparto y a la reconocida actriz Katja Alemann, además del debut protagónico de Camila Mac Donald, acompañados por grande actores regionales como Negra Domínguez, Gicela Méndez Ribeiro, Franco Perroni, Luigi Serradori, Horacio Fernández, Gladis Gómez, entre muchos otros.

Marcel Czombos, director chaqueño, es uno de los ideólogos de esta gran serie. Marcel Czombos, director chaqueño, es uno de los ideólogos de esta gran serie.

“Poder compartir esta experiencia habla de una federalización de los contenidos, de que no todo quede en Buenos Aires, sobre todo para la difusión de nuestra cultura con una proyección a nivel nacional. Es sumamente gratificante para mí estar haciendo algo que soñé toda mi vida y que no creí que fuera posible tan pronto. Si bien tengo unos cuantos años en el oficio, fue una grata sorpresa que me convocaran a trabajar acá en mi Taragüí. Y saber la calidad artística con la que se está llevando adelante este proyecto me llena de satisfacción”, expresó Carlos Portaluppi, el conocido actor oriundo de la ciudad correntina de Mercedes. La serie tuvo cerca de 40 actores entre protagonistas y bolos; aproximadamente 100 extras y unos 40 técnicos audiovisuales. El equipo completo suma un grupo de más de 180 personas.

“La historia surge a partir de mi obra de teatro Dionisia la menora, que cuenta la historia de una niña traída a la ciudad por una señora que abusa de ella. Ese es en esencia el eje en el que basamos la serie. Es una historia que se multiplica, se ramifica, es un problema local con proyección universal que se va a entender en cualquier lugar del mundo”, expresó Mauro Santamaría.

Esta serie fue filmada en las provincia de Corrientes con actores y técnicos locales y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, Lotería Correntina y el municipio de Monte Caseros. Czombos destaca: “Somos toda gente de la región que vivimos en la región. Es demostrar que tenemos capacidad instalada, y que no tiene que venir un director de afuera para que salgan ficciones de alta calidad, con cánones internacionales.

El equipo de la productora Koldra, a cargo de la serie, está compuesto por la producción ejecutiva a cargo de Carlos Kbal. Guillermo Rovira es el director de fotografía, la dirección de arte está a cargo de Axel Monsú. Los operadores de cámara son Iñaki Echeverría y Fernando Cattaneo. La dirección de sonido la hace Hernán Navarrete. El vestuario a cargo de Silvia Canteros, el maquillaje y FX de Nora Macdonald, la asistencia de dirección fue Joaquín Pedretti y continuidad estuvo a cargo de Lucía Alcain. Thamara Schwaderer es asistente de producción y el montaje a cargo de Marcel Czombos.

En tanto que Marcel Czombos, director y responsable de la productora Koldra, señaló: “La temática es sobre el analfabetismo, y a partir de ahí empieza a recorrer una historia maravillosa que no te deja un segundo tranquilo. Tiene unos ganchos muy buenos para que la gente que vea el primer capítulo no pueda dejar de verla, y esa es la intención de una serie de ficción”.

Pueblo que fue es un laberinto entre el paraíso y el infierno, entre la moral y el pecado con una adolescente de protagonista y un pueblo a punto de desaparecer. Por ello la tragedia se anuncia con todo su peso en cada capítulo de la serie. Todos los personajes de la historia deambulan asfixiados en la resignación, la desidia; la magia negra; la religión; la infancia y el olvido, gritando con toda la voz su liberación.