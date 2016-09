Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141959

Esta noche en Casa de las Culturas

Iván Noble: “Este show es algo íntimo, me siento mucho más cerca del público”

Esta noche a las 21 el músico y compositor Iván Noble presentará su nuevo material discográfico en el Auditorio de Casa de las Culturas. Perdido por perdido es el sexto álbum de estudio del ex Caballero de la Quema. Las anticipadas limitadas están disponibles a 400 pesos.

Nuri Bendersky

Por Florencia Martínez

El sexto álbum de estudio de Iván Noble como solista fue grabado en los Estudios Charquito y en los Estudios Igloo Music en California. Antes del concierto en Casa de las Culturas, Noble pasó con su nave por Las Breñas y el Centro Cultural Municipal de Sáenz Peña.

En una entrevista telefónica exclusiva con NORTE, el músico habló de cómo será su show, el paso de la edad, su nuevo disco, las polémicas y hasta cuál es su problema con las entrevistas.

--¿Qué verá el público esta noche en la Casa de las Culturas?

--Es un show acústico con la excusa de presentar el nuevo disco, pero claro que habrán canciones de todas las épocas. Me gusta mucho hacer este tipo de recitales, son íntimos y hay una relación muy cercana con el público y las canciones quedan más desnudas y el ambiente se vuelve más cálido.

--¿Qué pretendés transmitir con este nuevo disco?

--Nada, uno no pretende algo particular sino más bien trasmitir estados de ánimo. Perdido por perdido se trata de un paso más en mi trayectoria como solista. Cuando uno termina un trabajo nunca está conforme al cien por ciento en comparación a lo que esperaba, pero seguir sacando discos es una alegría. Las canciones que están son las que más me gustan. Grabar con David Lebón, quien es uno de los héroes de mi adolescencia, fue grandioso. El balance es bueno.

--¿Qué pensas del rock actual? ¿Escuchás alguna de las bandas nuevas?

--No tengo mucha idea, soy un tipo bastante clásico y es por eso que no escuché ninguna banda nueva. Mis referentes siempre fueron los Rolling, Los Beatles, Palito entre muchos otros grandes. Pero es verdad que el tiempo pasa, y más allá del nacimiento de nuevos referentes musicales, hay temas que suenan con frecuencia en las principales radios del país. No sé por qué pasa eso, uno apuesta a que las canciones transcurran en el tiempo y duren. No hay muchas explicaciones para dar cuando alguien se hace amigo de los temas.

--¿Podrías fusionar tu música con algo de cumbia?

--¡No! (risas). No me interesa para nada, no es un género que escucharía ni intentaría escuchar pero no quiere decir que

tenga algún tema en particular, solamente que no es mi estilo. Yo no fusionaría mi música con la cumbia, ahora que ellos quieran fusionar mis canciones con sus ritmos ya es otro tema.

--La tapa del disco fue polémica. ¿Por qué la gente lo tomó así?

--¿Viste? Yo no lo puedo creer. Me llama la atención que a esta altura del partido haya que salir a defender una tapa porque uno está en cuero. La contratapa también termina de contar el chiste. Son mis propias manos, como si fueran manos fantasmagóricas de mujer. El rock está lleno de tipos en cuero. Desde Morrison, pasando por Slash y los Red Hot Chili Peppers.

--¿Por qué “Perdido por perdido”?

--Yo creo que es un momento donde uno se está jugado a todo o nada. Uno saca lo mejor que tiene cuando uno está perdido, entonces más vale que te abraces a vos mismo que si no no te abraza nadie.

--¿Qué te inspira a la hora de componer?

--Casi cualquier cosa, las canciones se encuentran en cualquier lugar. Me inspira el amor, mi familia, el desamor, un paseo por la ciudad y los viajes. Se encuentran historias en cualquier parte, y es ahí donde debemos sacar nuestra alma de compositor y transformar en canciones.

--¿Sentís que sos uno de los músicos más lindos?

--(Risas) No, yo ya estoy muy grande para eso, ahí si apostaría a las nuevas generaciones de músicos que vienen mucho más facheros. El paso del tiempo es lo único que me preocupa. A los veinte sos inmortal, a

los treinta casi que también y a partir de los cuarenta es una edad donde empezás a acumular más preguntas que respuestas. Quiero envejecer de una forma más o menos elegante, usar el tiempo para cosas que valgan la pena y no perderlo en tonterías.

--¿Cómo te llevás con la fama y los seguidores?

--Hace muchos años que empecé a cantar. La fama es algo que no tiene un tipo de norte para mí, a mí no me interesa eso. Yo quiero que sean conocidas las canciones, no yo. Es un oficio que está un poco sobrevalorado, es una tontería. Ahora hay gente que es famosa por salir en la tele peleando o haciendo videos en YouTube, al menos yo soy famoso por hacer canciones.

--¿Tenés algo que decirle al público chaqueño?

--Que asistan, que los voy a estar esperando. Me subo al escenario contento pero siempre me bajo en un mejor estado porque al ser un show más íntimo, se tiene una relación más de compinche con la gente y se rompe esa barrera de artista-público y somos todos espectadores de un buen recital.

--¿Cómo te llevás con las giras? Es mucho tiempo fuera de tu casa.

--Cada año que pasa me cuesta un poco más. No hago giras largas, pero son constantes y se pone un poco más complicado que antes porque me cansan los viajes. Aparte mi hijo está grande, va creciendo y lo extraño y a su vez me voy apegando mucho más a las cosas sencillas de la vida cotidiana.

--Para terminar, ¿por qué te incomodan tanto las entrevistas?

--¿Se nota mucho, no? Pero no es algo personal con vos ni con la prensa sino me pasa que a esta altura de mi vida siento que no tengo nada interesante que decir, solamente mostrar mi música o mi nuevo material. No me interesa estar en los medios, pero es claramente algo personal conmigo mismo porque me aburro de leerme.