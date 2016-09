Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141943

Correntino fabrica prótesis en 3D para gente de bajos recursos

Matías Carbonell es un jóven ingeniero electromecánico, desarrolla en su taller engranajes y piezas para máquinas que son muy difíciles de conseguir en el mercado local. Y ahora, con el financiamiento del municipio de la capital correntina y a través de un trabajo conjunto con médicos, kinesiólogos y otros ingenieros, incursionó en la fabricación de prótesis.

El intendente Fabián Ríos junto al secretario de Desarrollo Productivo, Diego Ayala, visitó este jueves 1 de septiembre el taller de Matías Carbonell, un emprendedor correntino que con financiamiento del Fondo para el Desarrollo Local (FODEL) diseñó un sistema que recicla materiales y fabrica prótesis e insumos médicos con impresión 3D destinado a personas de bajos recursos.

“Este diseño tecnológico es realmente trascendental para que los sectores populares accedan a insumos médicos que, por sus valores de mercado, son inalcanzables en términos económicos”, manifestó Fabián Ríos y agregó: “Además el proceso de construcción llevó al grupo de emprendedores a abrir puertas de mercados poco explorados”.

Respecto a la apertura de nuevos mercados para emprendedores locales, el Intendente aseguró que desde su gestión se busca “potenciar la industria correntina”. “Corrientes tiene capacidad de industrializar este tipo de productos y el Estado que tiene que incentivar, promocionar y financiar para que estos emprendimientos crezcan y generen soluciones para nuestra sociedad, principalmente para las familias que más necesitan”, resaltó el Jefe Comunal.

El emprendedor comentó que participó del concurso del FODEL y su proyecto fue seleccionado, lo que le permitió adquirir un equipamiento que tiene un costo elevado. “En el mercado está $25.000, y si bien no era imposible conseguirlo, iba a ser mucho más difícil sin la ayuda de la Municipalidad, por eso agradezco que me dieron esta oportunidad”, expresó Carbonell.

Resaltó que “la idea no es venderla, sino poder ayudar”. “Si bien necesito ampliar el taller y para eso tengo que comercializar, mi objetivo principal no es obtener rentabilidad sino ayudar a la gente; sueño con que venga un paciente y me diga que la prótesis le funcionó y le mejoró la vida”, relató emocionado por el crecimiento cualitativo de su emprendimiento.

Explicó brevemente los procedimientos que aplica: “Se hace el diseño con la computadora mediante un software -el SolidWorks que es un software CAD para modelado mecánico en 3D-, después se transforma en otro archivo para que la impresora la lea y luego se realiza la impresión a través de capas”.

Detalló además que se trata de una impresora “con una cama impresión de 20x20 centímetros, una altura de impresión de 180 milímetros, y cuenta con doble extrusor, lo que permite realizar dos piezas al mismo tiempo o hacer una misma pieza con distintos materiales”.

Reciclado de plástico informático

Otro dato trascendente es que Matías Carbonell diseñó una máquina para reciclar plásticos, que luego es utilizado como materia prima para fabricar las prótesis. Lo efectúa mediante una extrusora de polimeros para el conformado de filamentos utilizados en impresión 3D.

Fabián Ríos consideró que “con este emprendimiento hicieron una sustitución de importaciones importante, que a futuro puede solucionar el grave problema que hoy afrontamos en las grandes ciudades, que es el material plástico derivado de la informática”.

“No tenemos aún mecanismos de reciclado de estos plásticos, y ellos le encontraron una utilización que puede servir mucho para un producto, como son los filamentos que alimentan las impresoras 3D que son de consumo mundial”, destacó una vez más Fabián Ríos.

Contribución municipal

El Fondo para el Desarrollo Local (FODEL) solventa con créditos blandos a los emprendedores de distintos rubros que desean iniciar un emprendimiento con un máximo de $30.000, y proyectos productivos en desarrollo con un máximo de $60.000 ara consolidar alguno ya existente.

Ya se otorgaron más de $2.500.000 a 61 proyectos manufactureros, industriales y tecnológicos de la Ciudad de Corrientes, y contando otros programas de microcréditos se supera los $4.500.000 en contribución crediticia.

Los nuevos interesados deberán acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social, ubicada por calle Tucumán al 1280, o contactarse con los responsables mediante el correo oficial del programa fodel.corrientes@gmail.com. Los requisitos están disponibles en el sitio webhttp://www.ciudaddecorrientes.gov.ar