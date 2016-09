Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141939

Las barreras mentales

¿Qué son? Son todo tipo de pensamientos, valoraciones y creencias que nos impiden avanzar hacia la consecución de un objetivo. Nos apegamos a las cosas que hemos acumulado a lo largo de los años, aunque algunas de ellas puede que tengan un valor práctico, otras sólo las hemos guardado de una manera sentimental a lo largo del tiempo, mientras que el resto es simplemente basura.

“Las barreras mentales por lo general perviven por más tiempo que las de hormigón” (W.Brandt)

La mayoría de las barreras están registradas en el inconsciente, o sea no son visibles o perceptibles para nosotros, podemos saber que están, que existen, pero al no ser conscientes de ellas, no las notamos, no distinguimos y resulta que nos dificulta accionar sobre ellas.

“No digas No Puedo ni en broma, porque el inconsciente lo tomará en serio y lo recordará cada vez que lo intentes” (F. Cabral)

Ejemplos de barreras mentales:

* Apegarse a ideas, personas o circunstancias que ahora son desfavorables.

* Decir ¡no puedo! Sin siquiera haberlo intentado.

* El apego a paradigmas.

* Sentimientos de culpa irrazonables.

* Las ideas negativas.

* La búsqueda de excusas.

* Creencias inapropiadas.

* Anclar tu mente a las malas experiencias del pasado.

Las malas experiencias:

Cuando se tuvo una mala experiencia con un elevado costo emocional, eso genera barreras mentales para el futuro. Por ejemplo: un niño que muy a menudo era reprimido y castigado severamente, puede volverse tímido, inseguro y quizás con tendencia a la violencia.

El miedo a lo desconocido:

En todos es común el miedo a lo desconocido, por ello existe el miedo al éxito, al afán por permanecer dentro de la zona de confort y siempre querer jugar a lo seguro. Para poder salir de este estado es preciso vencer esas barreras mentales.

Construyendo nuevas imágenes mentales de bienestar:

Una forma de hacerlo es usando la imaginación en lo opuesto. El cerebro funciona en base a imágenes, las negativas son barreras mentales que se deben solucionar. Hay que poner en acción a la Fe y la practica constante de la visualización, así se superaran todas tus barreras mentales que antes impedían el logro.

“Persevera, permanece, hasta que tu voluntad consciente se imponga”

Algunas barreras mentales son muy fuertes y resistentes. Es ahí cuando se pone a prueba tu fuerza de voluntad.

“La vida te pondrá obstáculos, los limites los pones tu”

¿Cuánto estás dispuesto a dar para alcanzar a cumplir tus sueños?

Podemos encontrar millones de excusas: obstáculos físicos reales, falta de dinero, escasez de tiempo, falta de conocimientos, responsabilidades que se interponen en el camino… Pero nadie nos prometió un jardín de rosas, nada es fácil y si es fácil es una buena oportunidad para hacernos preguntas, pone en duda. A veces, hacer lo que deseamos es como una carrera o prueba de obstáculos, en la que hay que superar uno tras otro. Tal vez nos preguntamos: será que merece tanto esfuerzo? Pero si es lo que realmente queremos, y puede llevarnos a una vida mucho más plena y satisfactoria, entonces todas esas excusas no son más que eso: excusas de las que hay que librarse lo antes posible.

La mayoría de las veces el problema no es la dificultad o los obstáculos, sino nuestras propias barreas: el miedo al fracaso, la inseguridad, la falta de confianza, el pesimismo, el miedo a la incertidumbre, los miedos sociales, la pereza, el miedo a la desilusión.

El miedo es probablemente la barrera mental más importante y extendida. Existen diversos tipos de miedos que pueden amordazarnos y bloquearnos, impidiendo que hagamos cosas que deseamos hacer.

El miedo a la desilusión es uno de los que mayormente nos suceden y no es nada más ni nada menos, que el miedo a sufrir. Si uno viene tratado de alcanzar una meta determinada sin lograrlo y se lleva la carga de muchos fracasos, es normal que haya miedo a repetir la historia, (“aunque de repetir historias, hay como para hacer dulce”), porque puede doler incluso más que antes. La única manera de combatir este miedo y el dolor significativo que nos deja, es a través de la aceptación.

Es el miedo finalmente la principal y mayor barrera mental, es lo que incapacita a la gente para accionar y ser feliz. Es clave la buena o mala gestión que se haga de la vida, no tiene que ver con la suerte, sino como creamos con lo que creemos, con los sentimientos, capacidades y creencias.

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta” (C.Dickens)

De allí la clave de los pensamiento positivos. La persona optimista por ejemplo; piensa que si puede salir bien, saldrá bien y que si no es lo que esperaba, al menos es una experiencia que puede aportarle algo. La vida nunca es perfecta.

Cualquier cosa puede tener un lado negativo. Si por ejemplo uno se siente mal, está mal consigo mismo, se llevarás ese malestar, a todas partes, vaya donde vaya. Sin embargo si uno se siente bien y afronta la vida como un lugar en el que vivir todo tipo de experiencias, entonces no tendrá miedo de hacer cosas nuevas o perseguir sus metas porque sabrás que, suceda lo que suceda, vivirá una serie de experiencias que siempre serán aporte. Es decir, que en vez de regirnos por esquemas mentales que nos dicen “Tengo que ser feliz y vivir una vida satisfactoria y sin problemas siempre”. Decirnos: “La vida consiste en vivir experiencias de todo tipo y, aunque prefiero que sean experiencias buenas, algunas serán malas pero también nos serán útiles y finalmente nos servirán”.

Por último, la falta de control y de autoeficacia también nos funcionan como grandes barreras mentales. Por supuesto que es imposible y que uno no controla todo lo que sucede en la vida. “No es posible controlar mi vida y aún menos la de otro”. Pero tener control, no significa poder controlar las cosas que van a suceder, sino controlar las que ya han sucedido. Es decir, no es posible controlar que fuera a haber mal tiempo, pero sí se puede controlar aquello que se pueda hacer para solucionar esa situación. En eso consiste el control.

Y la autoeficacia hace referencia a lo capaz que se ve una persona de afrontar una situación, solucionar un problema o alcanzar una meta. Expresiones como “no sé hacerlo”, “soy demasiado torpe”, “jamás lo lograría” son barreras mentales. Y pensar que hasta son expresiones que nos decimos y hacemos sobre otros, las personas que más queremos, incluso nuestra familia (Tema para otra nota)

La mayoría de las veces, una conversación, alguna sesión de coaching o un entrenamiento para adquirir ciertas habilidades o conocimientos es lo único que necesitas para Re-accionar y sentirte verdaderamente capaz. Sería bueno ponerse en marcha y dar tan solo el primer paso, incluso aunque creas que no lo lograrás. “Todo puede Cambiar”.

“Los cambios suceden cuando vamos contra todo lo que solíamos hacer” (P.Coelho)

