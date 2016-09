Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141935

El turismo gastronómico mundial se anima a todo

Todos disfrutamos de salir un poco de la rutina y consentirnos, ir a un restaurante y recibir la atención de un mesero y probar nuevos platos siempre es un placer. La mayoría escogemos el mismo lugar porque nos gusta el trato y conocemos bien el lugar, pero alrededor del mundo existen todo tipo de restaurantes que no conocemos.

Mariano Bianucci

Cuando pensamos visitar un restaurante nos imaginamos un lugar elegante y convencional pero existen lugares muy extraños alrededor del mundo donde no solo la estructura es bizarra sino la forma en que atienden y los asientos son de otro mundo. Aquí te msotramos algunos de estos “atípicos y extremos” restaurantes que apelan tanto a la satisfacción visual, social como a la calidad gastronómica para sus clientes.

Una cena en el inodoro

The Marton está ubicado en las calles de Taipei, es tan famoso por una pequeña peculiaridad: la comida se sirve en recipientes con forma de inodoro y los comensales se sientan en inodoros. Aunque parezca imposible el dueño del restaurante logró fusionar dos actividades que pensamos que deberían estar separadas.

El menú se sirve de una modelo

La famosa cadena de restaurantes Nyotaimori tiene la particularidad de servir la comida sobre el cuerpo desnudo de modelos, en los establecimientos existen tres reglas que no pueden ser quebrantadas: tratar con respeto a las modelos, no tocarlas y no hacer ni decir nada inapropiado. Los platillos como el sushi y el sashimi adquieren la temperatura del cuerpo lo que hace que tenga mejor sabor.

Parque de diversiones

Abu Dhabi tiene uno de los restaurantes más increíbles de todos, el Rollercoaster Restaurant sirve la comida de una forma muy original: la comida baja por unos tubos que parece una montaña rusa. Esperar por tu comida jamás había sido tan divertido.

Para los amantes de la construcción

¿Te imaginas estar suspendido en el aire mientras disfrutas de una deliciosa pasta? Esta empresa belga llamada Dinner in the Sky ofrece este servicio a todos sus clientes, las mesas están suspendidas por una grúa. Si bien suena como una experiencia única tendrás que estar dispuesto a pagar al menos 8,000 euros por comer a otra altura.

Acrobacia para una buena digestión

Si estás buscando una experiencia diferente tienes que visitar el restaurante Circus en Londres, Inglaterra. Este restaurante sirve comida asiática acompañada de increíbles espectáculos con acróbatas y trapecistas profesionales.

Comida de alto vuelo

Este lujoso restaurante chino llamado Airbus A380 en China ha replicado el interior de uno de los aviones más grandes del mundo, las camareras hablan igual que el personal de los aviones; cuenta con asientos ajustables, iluminación de cabina de avión y el menú es el mismo que dan en los aviones.

El mundo del robot

Para todos aquellos fanáticos de los robots tienen que visitar este famoso restaurante ubicado en Kabukicho, China. En el lugar se pueden encontrar robots con más de tres metros de altura con los que miles de turistas se toman fotografías, la temática del restaurante es futurista y muy colorida.

La hamburguesa más grande del mundo

Este controversial restaurante sirve las hamburguesas más grandes y con el nivel más alto de calorías de todas, ubicado en Las Vegas, Nevada y se ha convertido en una sensación. Las meseras están vestidas como enfermeras y los clientes son tratados como pacientes, si buscas una dosis de grasa este es el lugar para ti.

Al filo de la navaja

Los camareros de este peculiar restaurante situado en Nueva York saltan de un lugar a otro mientras hacen acrobacias, vestidos de ninjas sirven la comida creando un ambiente muy interesante. Los clientes disfrutan de las mejores movidas de karate mientras disfrutan de su comida.

Tiempos medievales

Entre caballos, caballeros de la época medieval y espadas los clientes disfrutan de un interesante show, todo esto mientras consumen comida de la época. Los caballeros representan a 4 diferentes reinos y el público los apoya mientras disfrutan de una deliciosa pierna de pavo.

Comida y relax acuático

El restaurante se encuentra situado en la provincia Quezon en Filipinas, esta ubica justo al lado de una hermosa cascada. Los clientes degustan comida típica filipina mientras tienen los pies descalzos metidos en el agua, una comida muy relajante.

El restaurante de Tarzán

Este impresionante restaurante llamado Tree Top Dining se encuentra ubicado en la isla de Koh Kood, está situado a unos 5 metros sobre el suelo y las cabinas están entre las copas de los árboles típicos de la zona. Cada nido tiene espacio para 4 personas y los camareros son acróbatas ya que sirven la comida enganchado a arneses y van saltando de árbol en árbol.

Una velada eterna

Este excéntrico restaurante llamado Eternidad no es apto para claustrofóbicos, se trata de una estructura con forma de ataúd y por dentro está decorado con féretros y coronas de flores. Se encuentra ubicado encuentra en la localidad de Truskavets, en Ucrania y pertenece a una cadena de funerarias.

Cena en el fondo del mar

Este hermoso restaurante está ubicado a cinco metros bajo el nivel del mar en el Océano Índico, las instalaciones ofrecen a sus clientes disfrutar de una vista panorámica de 270 grados del fondo del océano. El Eet-ha es el primer restaurante submarino del mundo y pertenece a la cadena de los famosos hoteles Hilton.

Si necesitás intimidad, este es tu lugar

Este increíble restaurante colgante se encuentra ubicado en la provincia de Hubei en China, la vista incluye cuevas, acantilados y el agua que fluye del río Yangtze. El Fang Weng recibe el nombre de Lu You, un gran poeta de la dinastía Song del Sur, entre las actividades se puede disfrutar de la lectura de poemas y ensayos.

Sin celulares y con la luz apagada

Este curioso restaurante tiene la particularidad de que todos los clientes comen completamente a oscuras o con antifaces. La idea del Dans le Noir es que los clientes aprecien bien los sabores y texturas de los platillos sin ninguna distracción; este tipo de lugar está potencializando la conversación y la convivencia entre los clientes ya que no pueden usar sus teléfonos celulares.

Recibe un masaje mientras disfrutas de una cerveza

Este restaurante tiene la combinación perfecta ya que comienza con una sesión en el sauna finlandés, luego se pasa por el baño de cerveza y concluye en un lecho de paja de avena. Todo el tratamiento toma alrededor de dos horas, el lugar ideal para descansar y salir de la rutina.

Un paseo lleno de sabor

Este restaurante era un antiguo autobús que fue comprado por los dueños del lugar, gastaron mucho dinero para poder convertirlo en el lugar tan visitado que es ahora. El camarero sirve a los clientes dentro del autobús y se paga en la entrada igual que un bus de transporte.

Un lugar fuera de serie

Este interesante restaurante fue construido dentro de una cueva de roca caliza, en él los clientes comen a unos 80 metros de profundidad bajo la tierra. El restaurante Muru Pop Down está decorado con luces azules y está dirigido por un reconocido chef finlandés, a esto se debe su gran éxito.

Esta consulta no será barata

The Clinic es un restaurante asiático que ha sido una sensación gracias a su extravagante decoración, la entrada es una recepción de emergencias, las diferentes áreas tienen nombres sugerentes de medicinas y las mesas son nada más que camillas; si deseas disfrutar de un café y una buena plática puedes sentarte en las sillas de ruedas y pedir el menú que más te guste.