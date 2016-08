Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141914

Explotó el cohete Falcon 9 de SpaceX en Cabo Cañaveral

El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX de Elon Musk explotó el jueves durante pruebas para su lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, informaron múltiples medios estadounidenses.

Nuri Bendersky

No estaba claro si alguien resultó herido por la explosión. Un portavoz de SpaceX no devolvió de inmediato un llamado telefónico por comentarios y un portavoz de la NASA dijo que no tenía información y que la agencia no estaba involucrada en la prueba.

Los medios dijeron que la explosión ocurrió durante una prueba de lanzamiento del cohete previa a la partida prevista para el sábado para poner en órbita un satélite israelí de comunicaciones.

Personas en edificios ubicados a varios kilómetros del lugar escribieron en las redes sociales que sintieron la explosión y publicaron imágenes que mostraban llamas y una densa columna de humo.

No había más detalles disponibles de inmediato. Musk fundó SpaceX en el 2002 con el objetivo de recortar costos de lanzamiento para hacer más accesible un viaje a Marte.

La compañía planea enviar su primer vuelo no tripulado al planeta rojo en el 2018 y llevar a humanos para el 2024.