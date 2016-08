Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141909

Gran disconformidad por respuestas del juez Alurralde y de Vialidad Nacional ante reclamos por el peaje

La concesión del puente Belgrano fue prorrogada por un año más a Caminos del Paraná, sin reducción de la tarifa.

Mariano Bianucci

La diputada provincial Viviana Damilano Grivarello, presidenta de la Comisión de Industria de la Legislatura, expresó preocupación y disconformidad con el informe enviado por Vialidad Nacional, a través del Expediente 345/16, donde quedó confirmada la prórroga de las concesiones de peajes del Corredor Vial 6 a Caminos del Paraná, hasta abril de 2017, con el cuadro tarifario vigente.

Luego de la reunión de la Comisión que preside, la legisladora oriunda de Las Breñas contó detalles de la respuesta enviada por el organismo nacional dependiente del Ministerio de Transporte, ante el requerimiento de los diputados chaqueños de retrotraer el último aumento tarifario y el levantamiento de las cabinas de peajes de Makallé y del puente Chaco-Corrientes.

“El desmesurado aumento que sufrimos en el mes de marzo de los peajes, de 265% en Makallé y 150% en el puente, desnudó como realidad el basta a los peajes y la inconstitucionalidad de tener que pagar un impuesto para circular por las rutas, cuando tenemos una Constitución Nacional que nos garantiza la libre circulación”, subrayó en declaraciones a radio Universidad. Y reveló que con las nuevas tarifas el Estado recaudará 1400 millones de pesos más por mes.

Damilano recordó que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, presentó un recurso de amparo contra el incremento de tarifas de los peajes chaqueños, que fue rechazado por el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Aldo Alurralde. “Ni siquiera en los fundamentos mencionó que no hubo audiencia pública, que era nuestro principal fundamento”, cuestionó la diputada y agregó: “Hoy, como se ha expedido la Corte Suprema a nivel nacional, nos demuestra que no estábamos errados porque sin audiencia pública el ciudadano no tiene otra posibilidad de participación”.

Al respecto, recordó también que el recurso presentado por Corregido derivó en el juez de Sáenz Peña luego de declararse incompetente en la cuestión la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

“Es una payasada”, dijo Damilano al opinar sobre el fundamento del juez Alurralde para rechazar el recurso planteado por el defensor chaqueño. “Dice que es una causa nacional donde debería estar el defensor nacional y no el provincial”, indicó.

Eliminar casillas

Al margen de las acciones judiciales que continúa el defensor del Pueblo, con la apelación a la resolución del juez, la Comisión de Industria de la Legislatura giró al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y al propio presidente Mauricio Macri la resolución 317 donde requiere la eliminación de la casilla de peajes del puente interprovincial “porque es la más inconstitucional de todas, ya que no existen caminos alternativos, y también retrotraer las tarifas de Makallé”, indicó Damilano.

La respuesta a esa resolución emitida por la Comisión de Industria es lo que más inquietó a los legisladores chaqueños. “Nos contestaron que se prorrogaron todas las concesiones de los peajes de todo el país, desde abril de este año hasta abril de 2017”, confirmó y acotó: “Lo grave es la posibilidad de renovación de las concesiones por 30 años más y dolarizar las tarifas para llevarlo a 3 o 4,80 dólares”.

En cuanto al peaje del puente Chaco-Corrientes, recordó que recibe un gran flujo diario cercano a los 23.000 vehículos pasantes. “Es una barbaridad la recaudación y debería en consecuencia ser equivalente la inversión, pero sin embargo no se ve”, cuestionó la diputada. De ahí que se preguntó cuál es hoy la utilidad de los peajes si las inversiones para mejorar la infraestructura no se plasman.

En ese contexto, consideró que “una movilización social” es una de las alternativas que tiene la comunidad para expresarse ante este tipo de situaciones.

Lo que viene

Más allá de la resolución judicial que tenga el tema tarifario, Damilano expuso preocupación por la extensión de los contratos de concesión. “Hoy no vemos razones para que sigan las mismas empresas concesionarias, porque es muy poco lo que aportan los peajes para lo mucho que recaudan, y vemos que la mayoría de las rutas son mantenidas por el gobierno nacional”, subrayó.

“Con el Foro de Defensa del Usuario Vial vamos a delinear una serie de acciones para involucrar a toda la comunidad porque éste es uno de los pocos temas que no tiene camiseta política. Nadie está a favor de los peajes”, concluyó.

Inquietantes referencias de Dietrich

Repasando declaraciones del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la diputada Viviana Damilano recordó que existe la intención de colocación de más casillas de peaje “con distancias de 80 a 120 kilómetros”. Las actuales “están desde 1990 y no han construido ni un solo kilómetro de ruta por cuenta propia”, resaltó.