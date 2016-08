Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141896

Domingo Peppo participó junto a gobernadores e intendentes del PJ del encuentro por la renovación partidaria

“No renunciamos a recuperar el poder en 2019. Vamos a buscar a la gente con nuevas caras y una propuesta progresista”, señaló el gobernador de la provincia durante el encuentro al que asistieron otros siete gobernadores y dirigentes del PJ.

NA- Gobernadores e intendentes peronistas se reunieron hoy para iniciar un proceso de renovación partidaria, entre un alejamiento del kirchnerismo y una postura de oposición al Gobierno de Mauricio Macri, y advirtieron que no van a ser "la pata peronista" de Cambiemos.

El encuentro, que se desarrolló en la Casa de la Provincia de Chaco en el centro porteño, sirvió como una diferenciación de la postura más radicalizada que le atribuyen al kirchnerismo, y uno de los jefes comunales sintetizó ante NA la principal coincidencia que se desprendió de la reunión: "Tenemos que trabajar para adelante y salir de la grieta kirchnerismo- macrismo", confió.

Allí asistieron los gobernadores Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Roxana Bertone (Tierra del Fuego) y Carlos Verna (La Pampa) y los intendentes del denominado ‘Grupo Esmeralda‘ Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Juan Zabaleta (Hurlingham). Además concurrieron el presidente de la bancada de Senadores del PJ-FpV, Miguel ngel Pichetto, y el del Bloque Peronista de Diputados, Oscar Romero.

En tanto no asistieron las máximas autoridades del PJ, entre ellos José Luis Gioja, Daniel Scioli y Antonio Caló, quienes se muestran más reacios a apurar el proceso de renovación, ni tampoco algunos gobernadores que habían sido invitados como Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Casas (La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones).

"Coincidimos en que no vamos a ser la pata peronista de este Gobierno, que está haciendo un ajuste, que está golpeando a un país que se estaba reindustrializando", sostuvo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde en la declaración conjunta que brindaron a la prensa tras la reunión. El jefe comunal también destacó, a diferencia del kirchnerismo, que este sector del PJ colaboró en la aprobación de leyes que reclamaba el Gobierno y aseguró: "No queremos impedir, pero creemos que este no es el rumbo".

El gobernador Peppo, por su parte, planteó: "No renunciamos a recuperar el poder en 2019. Vamos a buscar a la gente con nuevas caras y una propuesta progresista".

Antes de ingresar, Gray consideró que el PJ en esta etapa "no debe quedarse sólo en las críticas, sino que tiene que tener propuestas", en lo que se leyó como otro mensaje de distanciamiento del kirchnerismo, que días atrás realizó una Marcha de la Resistencia, en la que Máximo Kirchner vertió desde la Plaza de Mayo críticas contra el PJ que ya no se referencia en su madre y expresidenta.

"Tenemos que reconstruir al peronismo, ponerlo de pie e ir hacia una nueva representación, una propuesta de mayorías para lo que necesita la Argentina", sostuvo, a su turno, Katopodis.

Bordet, en tanto, ratificó la necesidad de "aportar a la reconstrucción del peronismo, tener la grandeza para asumir los errores que nos hicieron perder las elecciones, tener la generosidad y amplitud para convocar a todos, y de entender que hoy no hay un liderazgo" en el partido.

La mayoría de estos dirigentes volverán a verse el próximo martes en un acto que realizarán para conmemorar el aniversario número 29 del triunfo de Antonio Cafiero en las elecciones a gobernador bonaerense, dirigente que en aquel momento encabezaba la renovación peronista que tuvo lugar en la década de los ochenta.