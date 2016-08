Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141890

Sin identificarse destruyeron un ceibo en ausencia de los dueños

Sucedió en la mañana de este miércoles en Hipólito Irigoyen al 2200, cuando Gladys, al dueña de casa, volvió de trabajar se encontró con el ejemplar completamente destruido y sus ramas apiladas en la vereda de la casa. “En el Municipio no saben nada, Paseos y Jardines no fue, tampoco Secheep ni Ambiente, no existe nota o pedido”, explicó la dueña, entrevistada por miembros de la agrupación Árboles Urbanos.

Los vecinos atestiguaron haber visto una camioneta blanca sin identificación alrededor de las once de la mañana, cuyos ocupantes cortaron totalmente el árbol con motosierras. Sin embargo, procedieron sin el consentimiento ni aviso previo a los dueños de casa.

Gladys encontró a su hijo llorando ante el cuadro que presentaba el frente de la casa: el tronco del ceibo destrozado y cortado a una altura cercana al metro del suelo y la vereda cubierta por las ramas segadas por las motosierras. El estruendo de éstas últimas alertó a los vecinos.

“Hace 22 años que tenemos este ceibo y es nuestro compañero y protector durante el verano”, se lamenta Galdys, quien ahora se siente desprotegida en todo sentido y va a sufrir el tórrido verano chaqueño sin la sombra que la cobijaba.

“En el Municipio no saben nada, Paseos y Jardines no fue, no existe nota o pedido, Secheep no fue, ni ambiente”, dijo Gladys entre lágrimas a Árboles Urbanos.