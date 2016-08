Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141853

El Senado distinguió a la gremialista chaqueña Mora Pared con el premio “Evita Compañera”

La militante social, docente y gremialista Mora Pared fue postulada por la senadora por el Chaco, María Inés Pilatti Vergara, en homenaje a su lucha, trabajo y compromiso inclaudicable en las aulas, y en las calles también.

Eliana Coronel

La ceremonia de entrega de los premios “Evita Compañera” se llevó a cabo en el salón Azul de la Cámara Alta. Fueron reconocidas mujeres destacadas de 17 provincias.

El titular del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, Mario Bosch, le dedicó las siguientes palabras: “Cuando hablamos de lucha, hablamos de luchadoras y luchadores, cuando de alguien sólo decimos el nombre es porque no hace falta decir más. Cuando, hablando de lucha decimos “Mora”, decimos “lucha” en nombre propio, no hace falta aclarar el apellido. En el día del homenaje a la lucha en nombre propio, de alguien que no necesita presentaciones ni discursos es un honor como compañero y comprovinciano poder estar y decir: Mora, sin necesidad de apellidos, sos un orgullo para el Chaco y para los que te habitamos”.

El premio es un reconocimiento instituido por ley en el año 2012, por iniciativa de la agrupación Evita Compañera del Honorable Senado de la Nación. Tiene como finalidad reconocer anualmente a una mujer de cada provincia que por su labor y su compromiso comunitario hayan representado el ideario de María Eva Duarte de Perón como símbolo de esfuerzo y solidaridad.

Su labor

Mora es militante social, docente y gremialista. Integró muchos años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y en los años 70 fue integrante de organismos de Derechos Humanos APDH- Familiares de Presos Políticos.

En los años 80, fue Congresal de la formación de la primera Federación de Trabajadores de la Educación-FETECH, junto al fallecido Alfredo Bravo.

Además, se la reconoce por haber participado de la histórica Marcha Blanca, y en los años 90 ser ayunante, junto a docentes de todo el país, en los mil tres días de la emblemática Carpa Blanca. Mora ocupó distintas Secretarías en gremios docentes provinciales.

En el año 2000, fue integrante del Foro por la Justicia Independiente. Fue además Secretaria General de UTRE-CTERA, participante y disertante en distintos Congresos Provinciales, Nacionales, e Internacionales y miembro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano y del Caribe.

Actualmente, integra la junta ejecutiva del gremio nacional CTERA-que es parte de la IES- INTERNACIONAL de la Educación y es secretaria general de CTA-CHACO.