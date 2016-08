Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141847

Inicio » Información » Interior

Si el estado no interviene, Pablito Piedra Buena puede quedar sin completar su tratamiento

PAMPA DEL INDIO (Corresponsal) El pasado domingo Pablito Piedra Buena cumplió 13 años y se iba a realizar un festival solidario en Resistencia para que pueda realizar el último tratamiento de implante de células madre en China, pero las inclemencia le jugó una mala pasada y puede quedar sin completar su tratamiento.

Laura Gómez

Pablito Piedra Buena se alimenta por medio de botón gástrico y debe viajar junto a su madre; Graciela Franco por tercera vez a China, ya que tienen turno para el 25 de septiembre para realizarse el tercer y últim, tratamiento de implante de células madre. El viaje con el tratamiento y estadía, que es de un mes, tiene un costo de 400 mil dólares, hasta el momento les faltan 500 mil pesos y no recibe ayuda de ningún organismo estatal. Debido a esto, tenían previsto organizar un festival solidario en Resistencia, en Cervantes y San Lorenzo, y con la colaboración de Lotería Chaqueña que donó bicicletas, pelotas, remeras y gorras iban sortear con el número de entrada los premios pero no se pudo concretar.

Por ello Graciela Franco, mamá de Pablito, está desesperada porque teme perder nuevamente el turno ya que es la segunda oportunidad que les brindan, debido a que ha perdido el primero el pasado 20 de junio por no alcanzar a reunir el dinero. “Estamos con Pablo en la peatonal todos los días, con frío con calor y el otro día nos agarró la lluvia y nos mojamos todos, realmente lo estoy exponiendo a todo y tengo miedo que se enferme, pero no puedo hacer otra cosa, no tengo con quien dejarlo, si la sociedad me puede ayudar, existe una cuenta para todos los que quieran colaborar en el Banco del Chaco, Nº 48692/02”, informó.