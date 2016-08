Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141823

El conflicto armado llegó a su fin en Colombia

El pueblo colombiano vivió esta semana las primeras jornadas del cese el fuego bilateral y definitivo que pone fin a 52 años de enfrentamientos armados entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dejaron un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Eliana Coronel

El presidente Juan Manuel Santos, en su carácter de jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas, ordenó el cese al fuego definitivo, que ahora está en plena vigencia para devolver a los colombianos un clima de tranquilidad social que había quedado sepultado por un largo tiempo bajo las confrontaciones entre la guerrilla, las fuerzas armadas estatales y los grupos paramilitares. El mandatario, además, entregó al Parlamento el texto del acuerdo con las FARC para activar el plebiscito que los colombianos deberán votar el 2 de octubre próximo para decir si están a favor o no el pacto alcanzado entre las partes.

El cese de los enfrentamientos armados llega luego de casi cuatro años de arduas negociaciones en La Habana entre representantes del gobierno y de las FARC, y si bien los firmes avances en el proceso de paz fueron celebrados por Cuba y Noruega, ambos países garantes del acuerdo, y también por Venezuela y Chile que actuaron como acompañantes, así como Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se sabe de antemano que el camino que sigue no está libre de obstáculos. Se espera que la firma final del acuerdo se realice en los próximos días, en lugar y fecha a definir, para que se pongan en marcha los distintos puntos acordados, y es allí donde surgen las primeras resistencias de algunos sectores de la comunidad colombiana que no ven con buenos ojos las concesiones que hará el Estado a cambio de mantener la paz. Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es el que señala que los combatientes que confiesen crímenes de lesa humanidad y de guerra ante un tribunal creado para ese fin podrán evitar la cárcel y recibir penas menores. Para algunos observadores, el rechazo a esta prerrogativa explica de alguna manera el apoyo mayoritario que estaría cosechando el “No” entre los ciudadanos, según los últimos sondeos. Sin embargo, los defensores del proceso de paz tal como está planteado consideran que el presidente Santos logrará revertir esa tendencia antes del 2 de octubre, fecha fijada para el plebiscito que para ser aprobado debe obtener al menos 4,4 millones de votos afirmativos, es decir el 13 por ciento del padrón electoral, y que éstos no sean superados por el “No”.

Los sectores de la población que se oponen al acuerdo advierten que si no se condena a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y de guerra, el precio a pagar será la impunidad. Quienes están a favor de la propuesta del gobierno, en cambio, recuerdan que tras los intentos de llegar a acuerdos en los años en 1984, 1991 y 1999, ésta vez el proceso de paz está más cerca que nunca y advierten que no se puede desperdiciar esta oportunidad histórica que, asegura, traerá beneficios para todos los colombianos.

El acuerdo, además, establece mecanismos de reparación a las víctimas y promueve la reinserción en la vida social y económica de los excombatientes a través de subsidios. Por otra parte, se alienta la participación política de los integrantes de las FARC y se establece que el espacio partidario será reconocido cuando finalice el proceso de abandono de las armas y se cumpla con los requisitos que fija la ley para la creación de un partido, es decir la exigencia de obtener el tres por ciento de los votos de las elecciones parlamentarias.

Es de esperar que Colombia logre superar todos los obstáculos y concluya con éxito este camino para que la paz vuelva en forma definitiva a un país que pagó un alto costo a raíz del trágico y doloroso enfrentamiento armado.